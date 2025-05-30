GU「デススト2」とコラボ！ サムの所属するDRAWBRIDGEとヒッグス＆謎の機械化兵団イメージデザイン全18点
【GU「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」コラボコレクション】 6月中旬 発売予定
GUは、「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」の6月25日発売を記念して、コラボコレクションを6月中旬に発売する。
今回展開されるのは、主人公サムが所属する「DRAWBRIDGE」とヒッグス＆謎の機械化兵団をイメージしたアパレルアイテム。「グラフィックTシャツ」（各1,290円）や「ナイロンダブルポケットシャツ」（各2,290円）、「ハーフパンツ」（各2,990円）など全18点がラインナップされている。
□GU「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」コラボコレクション
ラインナップ「グラフィックT DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」（全2種、各1,290円） 「グラフィックT(切り替え) DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」（全2種） 「ナイロンダブルポケットシャツ(5分袖) DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH 」（全2種） 「ハーフパンツ DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」（全2種） 「ラウンジセット(半袖&ショートパンツ) DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH 」（全2種） 「スタイルドライボクサーパンツ DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」（全4種） 「ソックス DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」（全4種） 【「グラフィックT DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」（全2種、各1,290円）】 【「グラフィックT(切り替え) DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」（全2種）】 【「ナイロンダブルポケットシャツ(5分袖) DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH 」（全2種）】 【「ハーフパンツ DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」（全2種）】 【「ラウンジセット(半袖&ショートパンツ) DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH 」（全2種）】 【「スタイルドライボクサーパンツ DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」（全4種）】 【「ソックス DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」（全4種）】
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