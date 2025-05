新メンバー３人加入！ティースクエア・ミュージックエンタテインメント『TURN THE PAGE!』

ティースクエア・ミュージックエンタテインメントは、T-SQUAREに3人の新メンバーを加え、通算51枚目となるオリジナルアルバム『TURN THE PAGE!』を2025年6月4日(水)に発売、配信開始します。

2021年に安藤正容(G)がバンドを去り、約4年の歳月が流れました。

40余年間揺るぎない音楽的成功と栄誉で温められてきたその空席はあまりに特別であり、誰も座ることが許されない孤高の場所。

この空席が埋まる事は二度とないと誰もが思っていたかもしれません。

しかし、T-SQUAREは強運でした。

2025年その空席を埋める逸材を見つける事が出来たのです。

2023年10月に開催したデビュー45周年記念公演@東京国際フォーラム/ホールAにおいて発表した新メンバーオーディションキャンペーンの応募者の中から、選考に選考を重ね、オーディションファイナルへと駒を進めて、2024年8月、オーディションファイナルライブを開催、ライブ配信の状況、ファンの反応、評価、新作アルバムへの参加等を得、これら全ての状況を勘案し、彼らを正式メンバーとして迎える決定をしました。

T-SQUAREの伝統を継承し、また、新たな高みへとチャレンジする力量を持った逸材、まさに運命的出会い。

彼らと共に新生T-SQUAREの活動を開始します。

新生T-SQUAREは、1978年のデビューメンバーである伊東たけし、今やスクエアの屋台骨を支える、作曲&プロデュースワーク、日本屈指のトップドラマーとなった坂東慧。

加えて、永年サポートメンバーとしてスクエアを支えてくれたベースの田中晋吾が正式メンバーとして加入。

才能溢れる新人は2名加入が決定。

キーボードは名古屋大学情報学部在籍中、コンピューターを研究、専攻:長谷川雄一。

ギターは同志社大学理工学部機械システム工学科在籍中:亀山修哉。

お二人共超優秀なバリバリの理系現役大学生。

2025年6月4日(水)新生T-SQUARE初のアルバム「TURN THE PAGE!」が遂に発売・配信となります。

長谷川雄一(Key)

亀山修哉(Gt)

《アルバム情報》

タイトル:「TURN THE PAGE!」

発売日 :2025年6月4日(水) 発売・配信開始

品番 :OLCH10031-32

価格 :3,900円(税込)

形態 :CD/SuperAudioCD Hybrid 盤&特典Blu-ray Disc付

《収録曲》

DISC1(収録曲/作曲者)

1. 君と歩こう/坂東慧

2. Marmalade!/亀山修哉

3. 琥珀色の時/坂東慧

4. Plum Night Highway/亀山修哉

5. Front Runner/長谷川雄一

6. 鼓動/坂東慧

7. ULTRA Heat!/坂東慧

8. Memories of Spring/長谷川雄一

9. Legend of Poker 〜Turn the Page〜/亀山修哉

DISC2 特典Blu-ray Disc

新メンバーオーディション/ファイナルライブ@COTTON CLUB(2024.08.02)より〜

Produced by T-SQUARE and Keizo Kawano

T-SQUAREメンバー:伊東たけし(SAX,NuRAD)、坂東慧(Dr)、田中晋吾(Ba)、長谷川雄一(Key)、亀山修哉(Gt)

《販売店情報》

Sony Music Shop など

