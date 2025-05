【第5回「盛りすぎチャレンジ」キャンペーン】 実施期間:6月3日~6月30日

ローソンは、第5回「盛りすぎチャレンジ」キャンペーンを6月3日から6月30日まで実施する。

6月3日は、ローソンの創業月である6月と、語呂合わせ「6(ロー)3(ソン)」に当てはめた「ローソンの日」。ローソン50周年を記念し、日本記念日協会に申請したところ認定されたという。

「ローソンの日」に開始する施策として、今回で5回目となる「盛りすぎチャレンジ」キャンペーンが開催。今回は50周年にちなんで、50%増量した商品が過去最大の41品が登場する予定とのこと。

そのほか、スタッフへの記念Tシャツのプレゼントや、SNSキャンペーンなども実施される予定で、ローソン50周年施策については6月3日10時開設予定の特設サイトにて公開するとしている。

□ローソンニュースリリースのページ

