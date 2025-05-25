山形vs甲府 スタメン発表
[5.25 J2第17節](NDスタ)
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 3 熊本雄太
DF 15 川井歩
DF 22 城和隼颯
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 14 坂本亘基
MF 25 國分伸太郎
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 11 藤本佳希
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 31 寺門陸
DF 2 吉田泰授
DF 5 安部崇士
MF 10 氣田亮真
MF 18 南秀仁
MF 21 田中渉
MF 71 中村亮太朗
FW 9 高橋潤哉
FW 55 堀金峻明
監督
渡邉晋
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 17 土屋巧
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 10 鳥海芳樹
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 19 宮崎純真
MF 24 佐藤恵介
MF 48 ヴァウ・ソアレス
FW 49 ネーミアス
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 22 小出悠太
MF 8 中山陸
MF 20 遠藤光
MF 25 平塚悠知
FW 13 村上千歩
FW 29 大島康樹
FW 77 マテウス・レイリア
監督
大塚真司
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 3 熊本雄太
DF 15 川井歩
DF 22 城和隼颯
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 14 坂本亘基
MF 25 國分伸太郎
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 11 藤本佳希
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 31 寺門陸
DF 2 吉田泰授
DF 5 安部崇士
MF 18 南秀仁
MF 21 田中渉
MF 71 中村亮太朗
FW 9 高橋潤哉
FW 55 堀金峻明
監督
渡邉晋
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 17 土屋巧
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 10 鳥海芳樹
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 19 宮崎純真
MF 24 佐藤恵介
MF 48 ヴァウ・ソアレス
FW 49 ネーミアス
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 22 小出悠太
MF 8 中山陸
MF 20 遠藤光
MF 25 平塚悠知
FW 13 村上千歩
FW 29 大島康樹
FW 77 マテウス・レイリア
監督
大塚真司