¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤¬Éã¿Æ¤Î»ØÅ¦¤ËÈ¿ÏÀ¡Ö¤³¤ì¤ËÊÖ»ö¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤·¡¢µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢¥¨¥ß¥ê¥¢¥í¥Þ¡¼¥Ë¥ã¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡ËÍ½Áª¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÉã¡¦¿®¾´»á¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤ËàÈ¿ÏÀá¤·¤¿¡£
¡¡¿®¾´»á¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¼ÆÅÄµ×¿ÎÉ×»á¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö£Æ£±½éÇ¯ÅÙ¤âÆ±¤¸¥¤¥â¥é¤ÎÍ½Áª¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò¤·¤¿¡££µÇ¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¤Ï¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤¤È¡¢¤¹¤°¤Ë³Ú´Ñ¼çµÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤¬º¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±Ñ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥×¥é¥Í¥Ã¥È£Æ£±¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿Éã¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥â¥Ê¥³£Ç£Ð¡Ê·è¾¡£²£µÆü¡Ë¤ò¹µ¤¨¤¿Íµµ£¤¬¸ÀµÚ¡£¡ÖËÍ¤ÏÉã¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¡£¤³¤ì¤ËÊÖ»ö¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤·¡¢µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«¤é¤Î¥ß¥¹¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë£±£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê£±²¯£¹£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÎÂ»¼º¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£í£ï£ô£ï£ã£é£ã£ì£é£ó£í£ï¡×¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³ÑÅÄÍµµ£¡¢Éã¤ËÈ¿ÏÀ¡§¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÁûÆ°¤ËÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¡ÖÍµµ£¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¥¨¥é¡¼¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÄ´À°¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖÍµµ£¤Ï£Æ£±¥·¡¼¥º¥ó¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢ÈãÉ¾²È¤ò¸«ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌÜ¤¬Èà¤ËÃí¤¬¤ì¤ë¡£¼ã¤¤ÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ºÃÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÀøºßÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£