千葉vs仙台はスコアレスドロー…大宮が3連勝で首位接近、水戸は4連勝で3位浮上／J2第16節
2025明治安田J2リーグ第16節の7試合が17日に行われた。
首位ジェフユナイテッド千葉と3位ベガルタ仙台の直接対決は、千葉のPK失敗など両者得点が奪えず痛み分けに終わった。2位RB大宮アルディージャは、退場者を出した藤枝MYFCからファビアン・ゴンザレスが決勝点を奪い、3連勝で千葉との勝ち点差を「3」に縮めた。
4位水戸ホーリーホックは、後半アディショナルタイムの決勝点でロアッソ熊本にホームで競り勝ち、4連勝で3位に浮上。FC今治は後半アディショナルタイムの失点でヴァンフォーレ甲府に屈して連敗を喫した。
ジュビロ磐田は好調の金子大毅らがゴールを挙げていわきFCを退けた。北海道コンサドーレ札幌とサガン鳥栖は、ともに相手の先制を許しながらも後半アディショナルタイムの決勝点で逆転勝利を収めた。
今節の結果と暫定順位表は以下の通り。
▼5月17日（土）
ヴァンフォーレ甲府 1−0 FC今治
北海道コンサドーレ札幌 2−1 カターレ富山
ブラウブリッツ秋田 1−2 サガン鳥栖
水戸ホーリーホック 2−1 ロアッソ熊本
ジェフユナイテッド千葉 0−0 ベガルタ仙台
ジュビロ磐田 2−0 いわきFC
藤枝MYFC 0−1 RB大宮アルディージャ
▼5月18日（日）
14:00 レノファ山口FC vs モンテディオ山形
14:00 大分トリニータ vs V・ファーレン長崎
18:00 愛媛FC vs 徳島ヴォルティス
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 千葉（36／＋16）
2位 大宮（33／＋13）
3位 水戸（29／＋8）
4位 仙台（29／＋5）
5位 磐田（27／＋2）
6位 今治（25／＋7）
7位 徳島（25／＋7）
8位 鳥栖（25／0）
9位 大分（22／＋2）
10位 長崎（21／＋1）
11位 甲府（20／−3）
12位 札幌（20／−8）
13位 山形（17／＋2）
14位 熊本（17／−3）
15位 富山（15／−3）
16位 藤枝（15／−6）
17位 いわき（15／−9）
18位 秋田（13／−14）
19位 山口（11／−7）
20位 愛媛（10／−10）
首位ジェフユナイテッド千葉と3位ベガルタ仙台の直接対決は、千葉のPK失敗など両者得点が奪えず痛み分けに終わった。2位RB大宮アルディージャは、退場者を出した藤枝MYFCからファビアン・ゴンザレスが決勝点を奪い、3連勝で千葉との勝ち点差を「3」に縮めた。
4位水戸ホーリーホックは、後半アディショナルタイムの決勝点でロアッソ熊本にホームで競り勝ち、4連勝で3位に浮上。FC今治は後半アディショナルタイムの失点でヴァンフォーレ甲府に屈して連敗を喫した。
今節の結果と暫定順位表は以下の通り。
■J2第16節
▼5月17日（土）
ヴァンフォーレ甲府 1−0 FC今治
北海道コンサドーレ札幌 2−1 カターレ富山
ブラウブリッツ秋田 1−2 サガン鳥栖
水戸ホーリーホック 2−1 ロアッソ熊本
ジェフユナイテッド千葉 0−0 ベガルタ仙台
ジュビロ磐田 2−0 いわきFC
藤枝MYFC 0−1 RB大宮アルディージャ
▼5月18日（日）
14:00 レノファ山口FC vs モンテディオ山形
14:00 大分トリニータ vs V・ファーレン長崎
18:00 愛媛FC vs 徳島ヴォルティス
■順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 千葉（36／＋16）
2位 大宮（33／＋13）
3位 水戸（29／＋8）
4位 仙台（29／＋5）
5位 磐田（27／＋2）
6位 今治（25／＋7）
7位 徳島（25／＋7）
8位 鳥栖（25／0）
9位 大分（22／＋2）
10位 長崎（21／＋1）
11位 甲府（20／−3）
12位 札幌（20／−8）
13位 山形（17／＋2）
14位 熊本（17／−3）
15位 富山（15／−3）
16位 藤枝（15／−6）
17位 いわき（15／−9）
18位 秋田（13／−14）
19位 山口（11／−7）
20位 愛媛（10／−10）