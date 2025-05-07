¡ÚÂ®Êó¡Û¼«Ì±¡¦À¾ÅÄ¾»»ÊµÄ°÷¡ÖÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¸í²ò¤òÀ¸¤ßÈó¾ï¤Ë°ä´¸¤À¡×¡¡¤Ò¤á¤æ¤ê¤ÎÅã¤Î´ØÏ¢È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿°Õ¤òÀâÌÀ
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¾ÅÄ¾»»Ê»²±¡µÄ°÷¤Ï7Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢²Æì¤Î¡Ö¤Ò¤á¤æ¤ê¤ÎÅã¡×¤ò¤«¤Ä¤ÆË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤ÎÀâÌÀ¤Ê¤É¤Î°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ò¤É¤¤¡£Îò»Ë¤ò½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÈãÈ½¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Î°Õ¿Þ¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿µ»ö¤¬¸í²ò¤òÀ¸¤ó¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë°ä´¸¤À¡×¡Ö²Æì¸©Ì±¤ò½ý¤Ä¤±¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ä´¸¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
À¾ÅÄ»á¤Ï3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·ûË¡²þÀµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¡¢¿ô½½Ç¯Á°¤Ë¤Ò¤á¤æ¤ê¤ÎÅã¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¡Öº£¤Ï¤É¤¦¤«ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤Ò¤É¤¤¡£ÀâÌÀ¤Î¤·¤Ö¤ê¤ò¸«¤Æ¤ë¤È¡¢Í×¤¹¤ë¤ËÆüËÜ·³¤¬¤É¤ó¤É¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ò¤á¤æ¤ê¤ÎÂâ¤¬»à¤Ì¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ²Æì¤¬²òÊü¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ê¸Ì®¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Îò»Ë¤ò½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤È¿·Ê¹Åù¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢¡Ö²ÆìÀï¤Î¼ÂÁê¤ò¤æ¤¬¤á¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
²ñ¸«¤ÇÀ¾ÅÄ»á¤Ï²ÆìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½ªÀïÄ¾Á°¤Ë²Æì¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÀêÎÎ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò²¿¤È¤«¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ·³¤¬²Æì¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢·ë²ÌÅª¤ËÀïÁè¤ËÅçÌ±¤ÎÊý¡¹¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÂ¿¤¯¤Îµ¾À·¤ò½Ð¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢È¯¸À¤Ï·ûË¡²þÀµ¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÀï¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀêÎÎÀ¯ºö¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¼ñ»Ý¤À¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¡¢¡ÖÅö»þ¡¢Å¸¼¨¤ò¸«¤¿°õ¾Ý¤Ï¡¢ÆüËÜ·³¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¢¤ÎÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀïÁè¤¬½ª¤ï¤êÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤À¡¢»ä¤Ï´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤ÎÎò»Ë¡¢¤¢¤ÎÀïÁè¤¬°ìÂÎ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ê¸Ì®¤Ç¤Ï²Æì¤ÎÊý¡¹¤Ïµß¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¿·Ê¹¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï°ã¤¦¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¾¡¼ê¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤Ç¡¢¤½¤Îµ¼Ô¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤Ç¤½¤Îµ»ö¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¡¢ÊóÆ»¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ËÂçÊÑ»ä¤Ï´í¤¦¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Î°Õ¿Þ¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ë¡¢ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿µ»ö¤¬¤³¤Î¸í²ò¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÈó¾ï¤Ë°ä´¸¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸í²ò¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö²Æì¸©Ì±¤ò½ý¤Ä¤±¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ä´¸¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Ò¤á¤æ¤ê¤ÎÅã¤Ï¡¢80Ç¯Á°¤Î²ÆìÀï¤Çµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Æì»ÕÈÏ³Ø¹»½÷»ÒÉô¤È²Æì¸©Î©Âè°ì¹âÅù½÷³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Ò¤á¤æ¤ê³ØÅÌÂâ¡×¤È¶µ»Õ¤é·×227¿Í¤òÅé¤ó¤À°ÖÎîÈê¤Ç¡¢»ñÎÁ´Û¤È¹ç¤ï¤»¡¢²ÆìÀï¤ÎÈá»´¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£