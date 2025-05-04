¡Ø¥¥ß¥×¥ê¡ÙÎø¤¹¤ë¾¯½÷¥¥ã¥éÏÃÂê¡¡¤ï¤«¤Ð¤Á¤ã¤ó¡ÖÉáÄÌ¤Ë¶¯¤¹¤®¤ë·ï¡×¡Ö¥Á¥ç¥í¤¹¤®¤ó¤À¤í¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè22ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·ºî¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡Ê¥¥ß¥×¥ê¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï Ëè½µÆüÍË¡¡Á°8¡§30¡ËÂè13ÏÃ¤¬¡¢4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¤¦¤¿¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¡¦¿·¶¶¤ï¤«¤Ð¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÇÚ¤ËÎø¤¹¤ë»Ñ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÎø¤¹¤ë¤ï¤«¤Ð¤Á¤ã¤ó¡ª¶¥µ»Âç²ñÃæ¤Î¿·°áÁõ¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Âè13ÏÃ¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥Õ¥ì¥Ã¡ª¥¥é¥¥é¥¤¥È¡ª¡×¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¤ÎÄ«¡¢ÅÐ¹»¤·¤¿¤¦¤¿¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤Î¿·¶¶¤ï¤«¤Ð¤ò¸«¤«¤±¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤ï¤«¤Ð¤Ï¡¢¥Ð¥ì¡¼Éô¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¹»Æâ¤Ç¥â¥Æ¤ë¤ÈÍÌ¾¤Ê3Ç¯¤ÎæÆÂÀÀèÇÚ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤¿¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¤Î¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥à¤Ç¡¢¶á¤¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥¹ÂÐ¹³¤Îµåµ»Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¼ïÌÜ¤ò·è¤á¤ë¤¦¤¿¤¿¤Á¡£¤¦¤¿¤È¤Ê¤Ê¤Ï¡¢½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ï¤«¤Ð¤â½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡ÍâÆü¤ÎÊü²Ý¸å¡¢¤¦¤¿¤¿¤Á¤¬Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¡¢¤ï¤«¤Ð¤ÏæÆÂÀÀèÇÚ¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÀèÇÚ¤¬¤â¤¦¤¹¤°Å¾¹»¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢µåµ»Âç²ñ¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤é¹ðÇò¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£·Þ¤¨¤¿µåµ»Âç²ñÅöÆü¡£¤¦¤¿¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤Á¿Ê¤ß¡Ä¡£
¡¡¤ï¤«¤Ð¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÎø¤¹¤ë»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¤«¤Ð¤Á¤ã¤óºî²è¤¬¾¯½÷Ì¡²è´ó¤ê¡×¡Ö¤ï¤«¤Ð¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤À¤í¡×¡Ö¥Ð¥ì¡¼Éô¤Î¥¨¡¼¥¹¤Î¤ï¤«¤Ð¤Á¤ã¤ó¡¢´é¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ö¤ï¤«¤Ð¤Á¤ã¤ó4¿ÍÌÜ¤«¡©¡×¡Ö¤ï¤«¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¥²¥¹¥È¥¥ã¥é¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ï¤«¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬ÉáÄÌ¤Ë¶¯¤¹¤®¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡Ö¤ï¤«¤Ð¤Á¤ã¤ó¥Á¥ç¥í¤¹¤®¤ó¤À¤í¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¡¢²Î¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ÊºéÎÉ¤¦¤¿¤¬¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ú¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¡Û¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¡Ú¥×¥ê¥ë¥ó¡Û¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥¥é¥¥é¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¿Í¡¹¤òµß¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡Ö¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ê¥¥å¥¢¤¿¤Á¤¬¡È²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¤·¤Æ¡É¡¢Å¨¤Ç¤¢¤ë¡Ú¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¡Û¤Î¥Ü¥¹¡Ú¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¡Û¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÎø¤¹¤ë¤ï¤«¤Ð¤Á¤ã¤ó¡ª¶¥µ»Âç²ñÃæ¤Î¿·°áÁõ¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Âè13ÏÃ¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥Õ¥ì¥Ã¡ª¥¥é¥¥é¥¤¥È¡ª¡×¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¤ÎÄ«¡¢ÅÐ¹»¤·¤¿¤¦¤¿¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤Î¿·¶¶¤ï¤«¤Ð¤ò¸«¤«¤±¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤ï¤«¤Ð¤Ï¡¢¥Ð¥ì¡¼Éô¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¹»Æâ¤Ç¥â¥Æ¤ë¤ÈÍÌ¾¤Ê3Ç¯¤ÎæÆÂÀÀèÇÚ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤¿¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡ÍâÆü¤ÎÊü²Ý¸å¡¢¤¦¤¿¤¿¤Á¤¬Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¡¢¤ï¤«¤Ð¤ÏæÆÂÀÀèÇÚ¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÀèÇÚ¤¬¤â¤¦¤¹¤°Å¾¹»¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢µåµ»Âç²ñ¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤é¹ðÇò¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£·Þ¤¨¤¿µåµ»Âç²ñÅöÆü¡£¤¦¤¿¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤Á¿Ê¤ß¡Ä¡£
¡¡¤ï¤«¤Ð¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÎø¤¹¤ë»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¤«¤Ð¤Á¤ã¤óºî²è¤¬¾¯½÷Ì¡²è´ó¤ê¡×¡Ö¤ï¤«¤Ð¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤À¤í¡×¡Ö¥Ð¥ì¡¼Éô¤Î¥¨¡¼¥¹¤Î¤ï¤«¤Ð¤Á¤ã¤ó¡¢´é¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ö¤ï¤«¤Ð¤Á¤ã¤ó4¿ÍÌÜ¤«¡©¡×¡Ö¤ï¤«¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¥²¥¹¥È¥¥ã¥é¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ï¤«¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬ÉáÄÌ¤Ë¶¯¤¹¤®¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡Ö¤ï¤«¤Ð¤Á¤ã¤ó¥Á¥ç¥í¤¹¤®¤ó¤À¤í¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¡¢²Î¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ÊºéÎÉ¤¦¤¿¤¬¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ú¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¡Û¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¡Ú¥×¥ê¥ë¥ó¡Û¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥¥é¥¥é¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¿Í¡¹¤òµß¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡Ö¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ê¥¥å¥¢¤¿¤Á¤¬¡È²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¤·¤Æ¡É¡¢Å¨¤Ç¤¢¤ë¡Ú¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¡Û¤Î¥Ü¥¹¡Ú¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¡Û¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£