¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¡ÊÂçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¡Ë¤Ç5·î2Æü¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂçºå¥³¥ß¥³¥ó2025¡×¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬À¹Âç¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³¤³°¥»¥ì¥Ö¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£

¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ë¤Ï¤Û¤«¡¢¥µ¥ó¡¦¥«¥ó¤µ¤ó¡¢¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤µ¤ó¡¢¥Ò¥åー¡¦¥À¥ó¥·ー¤µ¤ó¡¢¥¨¥ß¥êー¡¦¥é¥Ã¥É¤µ¤ó¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥íー¥¬¥ó¤µ¤ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ー¥Ê¡¦¥ê¥Ã¥Á¤µ¤ó¡¢¥¨¥É¥ïー¥É¡¦¥Õ¥¡ー¥í¥ó¥°¤µ¤ó¡¢¥Ó¥ë¡¦¥¹¥«¥ë¥¹¥¬¥ë¥É¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£MC¤Ï¡¢Ãæ´ÝÍº°ì¤µ¤ó¤ÈIMALU¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤¿¡£

Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³¤³°¥»¥ì¥ÖÇÐÍ¥¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä»£±Æ²ñ¡¦¥µ¥¤¥ó²ñ¡¢±Ç²è¤ä¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¸ø³«¡¢¼ÂºÝ¤Ë±Ç²è¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Ã¥×¡Ê¾®Æ»¶ñ¡Ë¤ÎÅ¸¼¨¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£º£·î4Æü¤Þ¤Ç¡£

´ØÏ¢µ­»ö

À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂçºå¥³¥ß¥³¥ó2025¡×²ñ¾ì¥ê¥Ýー¥È¡¡¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤Ê¤ÉÅ¸¼¨

À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂçºå¥³¥ß¥³¥ó2025¡×²ñ¾ì¥ê¥Ýー¥È¡¡¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤Ê¤ÉÅ¸¼¨

 ¡Ö¥Áー¥º¥±ー¥­ÇîÍ÷²ñ¡×³«Ëë¡¡¤Ê¤®¥ì¥Ý¤µ¤ó¤¬¸·Áª¤·¤¿¥Áー¥º¥±ー¥­½¸·ë

¡Ö¥Áー¥º¥±ー¥­ÇîÍ÷²ñ¡×³«Ëë¡¡¤Ê¤®¥ì¥Ý¤µ¤ó¤¬¸·Áª¤·¤¿¥Áー¥º¥±ー¥­½¸·ë

 JRÂçºå±Ø¤ËÆüËÜºÇÂçµé¤Î²°³°ÍÑµåÂÎLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖLINQ VISION¡×¡¡ÅÀÅô¼°¤Ë¾®ÅÄ¤æ¤ê¤¨¤µ¤ó

JRÂçºå±Ø¤ËÆüËÜºÇÂçµé¤Î²°³°ÍÑµåÂÎLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖLINQ VISION¡×¡¡ÅÀÅô¼°¤Ë¾®ÅÄ¤æ¤ê¤¨¤µ¤ó
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

OSAKA STYLE_icon

OSAKA STYLE

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 1.30Ëü¿Í 2097 ËÜ¤ÎÆ°²è
OSAKA STYLE¤Ï¡¢Âçºå¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥°¥ë¥á¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
youtube.com/channel/UClFFbGeSoG2miaNS3hnkR1Q YouTube