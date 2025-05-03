¥éー¥á¥ó´±Î½¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÎËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤Å¹¡ÃÇîÂ¿ÆÚ¹ü¥éー¥á¥óÎµ¤Á¤ã¤ó
¿©³Úweb
¡üÇ¯´Ö700ÇÕ°Ê¾å¤ò¿©¤ÙÊâ¤¯¡È¥éー¥á¥ó´±Î½¡É¤³¤ÈÅÄÃæ°ìÌÀ»á¤¬¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¥íー¥«¥ë¡¦¥éー¥á¥ó¤ÎºÇ¿·»ö¾ð¡õ¹Ô¤¯²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÌ¾Å¹¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£²ó¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤Î¥éー¥á¥ó¥·ー¥ó¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤ÎÁí¿Í¸ý¡ÊÌó532Ëü¿Í¡Ë¤ÎÌó28¡ó¡ÊÌó149Ëü¿Í¡Ë¤Ï¡¢¸©Ä£½êºßÃÏ¡¦¿À¸Í»Ô¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Î¿Íµ¤¥éー¥á¥óÅ¹¤â¡¢¿À¸Í»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¥¸ÍÆâ³¤±è´ßÉô¤Ë¡Ê¿Í¸ý¤ËÈæÎã¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤Î¥éー¥á¥ó¥·ー¥ó¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¥¸ÍÆâ³¤±è¤¤¤ËÅìÀ¾¤Ø¤È¹¤¬¤ë¼«¼£ÂÎ¡ÊÀ¾µÜ»Ô¡¢Æôºê»Ô¡¢°ËÃ°»Ô¡¢ÌÀÀÐ»Ô¡¢²Ã¸ÅÀî»Ô¡¢É±Ï©»Ô¤Ê¤É¡Ë¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ¹¤ò¿©¤ÙÊâ¤±¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î³µÍ×¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»ä¤Ï´ØÅì¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥éー¥á¥ó¥Þ¥Ë¥¢¤À¤¬¡¢¼Â²È¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤Ë¤¢¤ê¡¢µ¢¾Ê¤¹¤ëÅÙ¤ËÆ±¸©¤Î¥éー¥á¥ó¤ò¿©¤ÙÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤Î¹Í¤¨¤ëÉ¬Ë¬Å¹¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦¿À¸Í»Ô¡§¡Ø¤â¤Ã¤³¤¹ÁíËÜÅ¹¡Ù¡¢¡Ø´Ý¹âÃæ²Ú¤½¤Ð¿À¸ÍÆóµÜ¡Ù¡¢¡Ø¤Ä¤±ÌÍÈËÅÄ¡Ù¡¢¡ØÃæ²Ú¶¾Çþ¤·¤²ÅÄ¡Ù¡¢¡Ø¤ß¤½¥éー¥á¥ó¤µ¤Ä¤¡Ù¡¢¡ØÃæ²Ú¤½¤Ð¤¤¤Þ¤¤¡Ù
¡¦À¾µÜ»Ô¡§¡Ø¥éー¥á¥ó¤¿¤ó¤í¤ó¡Ù¡¢¡Ø¥ª¥«¥â¥È¾ßÌý¥Ìー¥É¥ë¡Ù¡¢¡Ø¤éー¤á¤óÀìÌçÏÂ³¤¡Ù
¡¦Æôºê»Ô¡§¡Ø¤éー¤á¤óÀìÌçÏÂ¿´¡Ù¡¢¡Ø¤Ö¤¿¤Î¤Û¤·¡Ù¡¢¡ØÌÍ¼Ë¥Ò¥²¥¤¥Ì¡Ù
¡¦°ËÃ°»Ô¡§¡Ø¤¬¤Õ¤¦¤¢¤ó¡Ù¡¢¡ØClutchHitter¡Ù
¡¦ÌÀÀÐ»Ô¡§¡Ø¤Ê¤Ê¤Þ¤ë¡Ù
¡¦²Ã¸ÅÀî»Ô¡§¡Ø¤â¤ó¤É¡Ù¡¢¡ØÆóÂåÌÜ¤ª¤«¤À¥éー¥á¥ó¡Ù
¡¦É±Ï©»Ô¡§¡Ø¿·À¸¸®¡Ù¡¢¡ØÌÍ²°ËÜÁÒ¡Ù
¡¦Í¬ÊÝ·´ÂÀ»ÒÄ®¡§¡ØÃæ²Ú¤½¤ÐÇþ±¦±ÒÌç¡Ù
¡¡¤¿¤À¤·¡¢À¥¸ÍÆâ³¤±è¤¤¤ËÅìÀ¾¤Ø¤È¹¤¬¤ë¼«¼£ÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ï¥«¥Ðー¤Ç¤¤Ê¤¤Îã³°¤¬¡¢À¾ÏÆ»Ô¡¦²ÃÅì»Ô¤È¤½¤Î¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¡£¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¿ï°ì¤Î¤´ÅöÃÏÌÍ¡ÖÇÅ½£¥éー¥á¥ó¡×¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÅ½£¥éー¥á¥ó¤È¤Ï¡¢¥¹ー¥×¤Î´Å¤ß¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¸ÄÀÅª¤Ê¾ßÌý¥éー¥á¥ó¡£ÂåÉ½Å¹¤Ï¡¢À¾ÏÆ»Ô¤Î¡ØÀ¾ÏÆÂç¶¶¥éー¥á¥ó¡Ù¡¢¡ØÆâ¶¶¥éー¥á¥ó¡Ù¡¢²ÃÅì»Ô¤Î¡ØÂç¶¶Ãæ²Ú¤½¤Ð¡Ù¡¢¡Ø»çÀî¥éー¥á¥ó¡Ù¤Ê¤É¡£¥éー¥á¥ó¹¥¤¤Ê¤é¡¢°ìÅÙ¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ã¢ÇÏ¡¢Ã°ÇÈ¡¢Ã¸Ï©¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâ³¤±è´ßÉô¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥éー¥á¥óÅ¹¤¬¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Ã°ÇÈ¼Ä»³»Ô¤Î¡ØÌÍ²°Ê´Å¯¡Ù¡¢¡ØS¤éー¤á¤óÃ°ÇÈ¼Ä»³ËÜÅ¹¡Ù¡¢Ã¸Ï©»Ô¤Î¡ØÃæ²Ú¤½¤Ð¤¤¤Î¤¦¤¨¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÅª¤Ë¤Ï¼ÂÎÏÅ¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢ËÜ½£¤ÈÃ¸Ï©Åç¤ò·ë¤ÖÌÀÀÐ³¤¶®Âç¶¶
¡¡º£²ó¤Ï¡¢»ä¤¬2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¿©¤ÙÊâ¤¤¤¿Å¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥éー¥á¥ó¤ÎÌ£¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µÅù¤â²ÃÌ£¤·¤Æ¡¢¿ä¾©¤ËÃÍ¤¹¤ë¤È´¶¤¸¤¿Å¹ÊÞ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£¥Ô¥ó¤ÈÍè¤¿¤ªÅ¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤À¡£
¡ØÇîÂ¿ÆÚ¹ü¥éー¥á¥óÎµ¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê¿À¸Í»Ô¡¦Ä¹ÅÄ¶è¡Ë
¡¡ºÇ½é¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯7·î17ÆüÉÕ¤Ç¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤«¤éÆ±Ä¹ÅÄ¶è¤Ë°ÜÅ¾¥ªー¥×¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡ØÇîÂ¿ÆÚ¹ü¥éー¥á¥óÎµ¤Á¤ã¤ó¡Ù¡£
¡¡³«¶È¤Ï2018Ç¯10·î¡£Å¹¼ç¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¦ÇîÂ¿¡£ÎÁÍý¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÇîÂ¿¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¡Ö¿ÉÌ£Á¹Å´ÈÄ¡×¤ÎÌ¾Å¹¡ØÇîÂ¿¤Ó¤Ã¤¯¤êÄâËÜ²È¡Ù¤È¡¢ÇîÂ¿ÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó¤Î¡ØÇîÂ¿¤À¤ë¤Þ¡Ù¤Î2Å¹ÊÞ¤Ç¸¦ïÓ¤ò½Å¤Í¤¿¸å¡¢¿À¸Í¡¦»°µÜ¤Ç¡Ö¿ÉÌ£Á¹Å´ÈÄ¡×¤È¡ÖÇîÂ¿ÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó¡×¤Î2ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¡Ê¡Ø¿ÉÌ£Á¹Å´ÈÄ Îµ¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ë¤ò³«¶È¡£6Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤òÃå¼Â¤Ë³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸½ºßÃÏ¤Ø¤Î°ÜÅ¾¤ËÈ¼¤¤¡¢²°¹æ¤ò¡ØÇîÂ¿ÆÚ¹ü¥éー¥á¥óÎµ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¡£¶ÈÂÖ¤ò¥éー¥á¥óÅ¹¤Ë°ìËÜ²½¤·¡¢ËÜ¾ì»Å¹þ¤ß¤ÎÇîÂ¿ÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÜÅ¾¤«¤é¤Þ¤ÀÆü¤¬Àõ¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤Ç¤ËÂçÀª¤ÎÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÇÆø¤ï¤¦À¹¶·¤Ö¤ê¤À¡£
¡ÖÇîÂ¿ÆÚ¹ü¥Í¥®¥éー¥á¥ó¡×[¿©³Úweb]
¡ØÇîÂ¿ÆÚ¹ü¥éー¥á¥óÎµ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡¦¶ð¥öÎÓ±Ø1ÈÖ½Ð¸ý¤Î¿¿²£¡£JRÄ¹ÅÄ±Ø¤«¤é¤â¡¢10Ê¬¤âÊâ¤±¤Ð¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡Ê2025Ç¯4·î¡Ë¤ÎÌÍ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¡ÖÇîÂ¿ÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó¡×¡¢µÚ¤Ó¤½¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡Ê¡ÖÇîÂ¿ÆÚ¹ü¥Í¥®¥éー¥á¥ó¡×¡¢¡ÖÇîÂ¿ÆÚ¹ü¿É»Ò¹âºÚ¥éー¥á¥ó¡×¡¢¡Ö¥Á¥ãー¥·¥åー¥á¥ó¡×¡Ë¡£
¡¡Ë¬Ìä»þ¤Ë»ä¤¬¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÇîÂ¿ÆÚ¹ü¥Í¥®¥éー¥á¥ó¡×¡£¥¹ー¥×¤Ï¡¢ÆÚ¹ü¤«¤éÃê½Ð¤µ¤ì¤¿Ê¬¸ü¤¤¥³¥¯¤ò¤½¤Î¿È¤Ë½É¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÃúÇ«¤Ê»Å»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½¤ß¤¬Å°ÄìÅª¤Ë½üµî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ø¤È¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥«¥¨¥·¡¢¥«¥¨¥·¤ÈÆÚ¹ü½Ð½Á¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÌ¯¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¸ýÌÜ¤«¤é°ßÂÞ¤òÎº¤Ë¤¹¤ë¤±¤ó°úÎÏ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ô¥ó¤ÈÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¥¹¥È¥ìー¥ÈÌÍ¤Ï¡¢¤Î¤É±Û¤·³ê¤é¤«¤Ç¡¢¥¹ー¥×¤Î»ý¤Á¾å¤²¤âÎÉ¹¥¡£¿À¸Í»Ô¤ÇËÜ³ÊÇÉÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢¡ØÎµ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î1ÇÕ¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡üSHOP INFO
ÇîÂ¿ÆÚ¹ü¥éー¥á¥óÎµ¤Á¤ã¤ó
½»¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶èÆóÍÕÄ®5-1-1 ¥¢¥¹¥¿¤¯¤Ë¤Å¤«5ÈÖ´Û 1F
±Ä¡§11:00～14:30¡Ê14:00LO¡Ë¡¢17:00～20:00¡Ê19:30LO¡Ë
µÙ¡§·îÍË
ÀÊ¿ô¡§16ÀÊ¡Ê¥«¥¦¥ó¥¿ー6ÀÊ¡¢¥Æー¥Ö¥ë10ÀÊ¡Ë
¡üÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÅÄÃæ°ìÌÀ
¡Ö¥Õ¥êー¥¯¤òÄ¶±Û¤·¤¿¡ÖÄ¶¡¦¥éー¥á¥ó¥Õ¥êー¥¯¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ëÂ¸ºß¡£¥éー¥á¥ó¤ÎÃµµá¤ò¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤È¤·¡¢¿·Å¹¤Î³«Âó¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎÉÅ¹¤ÎÈ¯·¡¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿¼ÂÎÏÅ¹¤Î¾Ò²ð¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥éー¥á¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢Â¿ÌÌÅª¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¾Ò²ð¡£¡Ö¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ï¡¢Ãå¼Â¤Ê¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ÎÅÚÂæ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½ÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¿®¾ò¤«¤é¡¢Ç¯´Ö700ÇÕ¤òÄ¶¤¨¤ë¥éー¥á¥ó¤ò¡¢¥¨¥ê¥¢¤òÌä¤ï¤º¼Â¿©¡£47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¥éー¥á¥óÅ¹¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢¸½ºß¤Ï³Æ»ÔÄ®Â¼¤Ëº¬ÉÕ¤¯Í¥ÎÉÅ¹¤òÀºÎÏÅª¤ËÈ¯·¡Ãæ¡£