¡ÚÆ¨ÁöÃæ¡Û¡È175Ñ¡É¤ÇÃ»È±¡¦¥á¥¬¥Í¤ÎÃË¡Ê50¡Ë·Ù»¡´±¤ÎÀ©»ß¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¼Ö¤Ç¡Ä2Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿»¦¿Í»ö·ï¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¡¡²£ÉÍ»Ô
¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢¹õ¤¤¥«¥Ð¥ó¤ò¼ê¤Ë¡¢¥¿¥Ð¥³¤ò¤¯¤ï¤¨¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯Ã»È±¤ÎÃË¡Ä¡£
23Æü¤Ë¸ø³«¼êÇÛ¤µ¤ì¤¿¡¢»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡¦°ðÀî²ñ·Ï´´Éô¤ÎÅÄÂ¼¸ç»ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢22Æü¤ËÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤ò½Ð¤Æ¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦ºÝ¤Î¤â¤Î¡£
ÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ÎÄ¾¸å¡¢·Ù»¡´±¤ÎÀ©»ß¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢¼Ö¤ÇÆ¨Áö¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢»ö·ï¤«¤é1Æü¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Î½êºß¤¬¤Ä¤«¤á¤º¡¢¼Ö¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢23Æü¤ËÆ°²è¤È´é¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÍÆµ¿¤Ï¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤È¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¡£
º£¤Ê¤ªÆ¨Áö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¡£¤½¤ÎÂ¼è¤ê¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢22Æü¤ÎÄ«¤Î¤³¤È¡£
2Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿»¦¿Í»ö·ï¤Î´Ø·¸Àè¤È¤·¤Æ¡¢ºë¶Ì¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤¬²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è¤Ë¤¢¤ë¡¢ÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¡¢²ÈÂðÁÜº÷¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤òµá¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»¡´±¤ÎÀ©»ß¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆµÞÈ¯¿Ê¡£
·Ù»¡´±4¿Í¤òÄ·¤ÍÈô¤Ð¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä·¤ÍÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿·Ù»¡´±4¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢3¿Í¤¬·Ú½ý¤À¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢23Æü¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤È¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Ë½ÎÏÃÄ´´Éô¤Î¡¢ÅÄÂ¼¸ç»ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤ÎÆ°²è¤È´é¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º£¤âÆ¨Áö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¡£
¤½¤ÎÂ¼è¤ê¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
»ö·ï¤Ï¡¢´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë½»Âð¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Çµ¯¤¤¿¡£
ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿½»Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀ©»ß¤¹¤ë·Ù»¡´±¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢Çò¤¤¼Ö¤ÇÃó¼Ö¾ì¤ò½Ð¤Æº¸¤Ë¶Ê¤¬¤ê¡¢ºäÆ»¤ò¾å¤¬¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ËÌÊý¸þÆ¨¤Ø¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÀè¤ÎÂ¼è¤ê¤Ï¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1m75Ñ¤Û¤É¤ÇÃ»È±¡£
Æ°²è¤ÎÄÌ¤ê¡¢Æ¨Áö»þ¤Ï¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢¥¦¥¤¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤Ëºë¶Ì¡¦¶¹»³»Ô¤Çµ¯¤¤¿»¦¿Í»ö·ï¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×4·î23ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë