相模原vs群馬 スタメン発表
[4.13 J3第9節](ギオンス)
※14:00開始
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 5 田代真一
DF 33 常田克人
MF 4 島川俊郎
MF 7 河野諒祐
MF 11 武藤雄樹
MF 16 高野遼
MF 36 中塩大貴
FW 14 高木彰人
FW 23 加藤拓己
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 18 三鬼海
DF 28 小笠原佳祐
MF 6 徳永裕大
MF 17 竹内崇人
MF 22 福井和樹
MF 25 田中陸
FW 9 ラファエル・フルタード
FW 99 イスマイラ
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 4 船橋勇真
DF 8 山内陸
DF 43 野瀬翔也
MF 7 西村恭史
MF 15 風間宏希
MF 27 藤村怜
FW 9 青木翔大
FW 17 山中惇希
FW 38 小西宏登
控え
GK 21 キム・ジェヒ
DF 2 田頭亮太
DF 22 高橋勇利也
MF 20 下川太陽
MF 35 玉城大志
MF 36 安達秀都
MF 37 瀬畠義成
FW 18 田中翔太
FW 23 小野関虎之介
監督
沖田優
※14:00開始
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 5 田代真一
DF 33 常田克人
MF 4 島川俊郎
MF 7 河野諒祐
MF 11 武藤雄樹
MF 16 高野遼
MF 36 中塩大貴
FW 14 高木彰人
FW 23 加藤拓己
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 18 三鬼海
DF 28 小笠原佳祐
MF 6 徳永裕大
MF 17 竹内崇人
MF 22 福井和樹
MF 25 田中陸
FW 99 イスマイラ
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 4 船橋勇真
DF 8 山内陸
DF 43 野瀬翔也
MF 7 西村恭史
MF 15 風間宏希
MF 27 藤村怜
FW 9 青木翔大
FW 17 山中惇希
FW 38 小西宏登
控え
GK 21 キム・ジェヒ
DF 2 田頭亮太
DF 22 高橋勇利也
MF 20 下川太陽
MF 35 玉城大志
MF 36 安達秀都
MF 37 瀬畠義成
FW 18 田中翔太
FW 23 小野関虎之介
監督
沖田優