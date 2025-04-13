[4.13 J3第9節](ギオンス)

※14:00開始

<出場メンバー>

[SC相模原]

先発

GK 46 バウマン

DF 2 加藤大育

DF 5 田代真一

DF 33 常田克人

MF 4 島川俊郎

MF 7 河野諒祐

MF 11 武藤雄樹

MF 16 高野遼

MF 36 中塩大貴

FW 14 高木彰人

FW 23 加藤拓己

控え

GK 1 三浦基瑛

DF 18 三鬼海

DF 28 小笠原佳祐

MF 6 徳永裕大

MF 17 竹内崇人

MF 22 福井和樹

MF 25 田中陸

FW 9 ラファエル・フルタード

FW 99 イスマイラ

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト

[ザスパ群馬]

先発

GK 13 近藤壱成

DF 3 大畑隆也

DF 4 船橋勇真

DF 8 山内陸

DF 43 野瀬翔也

MF 7 西村恭史

MF 15 風間宏希

MF 27 藤村怜

FW 9 青木翔大

FW 17 山中惇希

FW 38 小西宏登

控え

GK 21 キム・ジェヒ

DF 2 田頭亮太

DF 22 高橋勇利也

MF 20 下川太陽

MF 35 玉城大志

MF 36 安達秀都

MF 37 瀬畠義成

FW 18 田中翔太

FW 23 小野関虎之介

監督

沖田優