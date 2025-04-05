¸½¡¦µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó³¦¤Î²¦¼Ô¡Ò¤¹¤²È¡Ó5Ç¯Á°¤ÈÌ£¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©µÈÌî²ÈÇÉ¤â¹³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¿Ê²½
¡Ö¤¹¤²È¤ÎµíÐ§¡×¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢½ÀÆð¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆ±¼Ò¤ÎÀïÎ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìó1950Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¡¢µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¼ó°Ì¤òÁö¤ë¤¹¤²È¤Ï¡¢´öÂ¿¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò·Ð¸³¤·¤Ä¤Ä¤âÄã²Á³Ê¤ò°Ý»ý¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯ÅÙ¤Î¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÌó1Ãû±ß¤ËÇ÷¤ê¡¢³°¿©»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎµÈÌî²È¤¬ÄêÈÖ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Ê¤«¡¢¤¹¤²È¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯¥Á¡¼¥ºµíÐ§¤Ê¤É¤Î»Â¿·¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¼ã¼ÔÁØ¤òÄÏ¤ß¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åì»³¹¼ù»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¹ñÌ±Åª¥Á¥§¡¼¥ó¤á¤·¸¦µæ¡¡¡»¡»¤Î¢¤¢¤¤Ï¤Ê¤¼¤¦¤Þ¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¥«¥ó¥¼¥ó¡Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤²È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø¤¹¤²È¡Ù¤Î¡ÖµíÐ§¡×¤Ï¤Ê¤¼¤¦¤Þ¤¤¤Î¤«¡©
¡Î²èÁü1¡Ï¡Ø¤¹¤²È¡Ù¤Î¡ÖµíÐ§¡× ½Ð½ê¡§¡Ø¹ñÌ±Åª¥Á¥§¡¼¥ó¤á¤·¸¦µæ ¡»¡»¤Î¢¤¢¤¤Ï¤Ê¤¼¤¦¤Þ¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¥«¥ó¥¼¥ó¡Ë¤è¤ê°úÍÑ¥¤¥é¥¹¥È¡§Áó°æ¤¹¤Ð¤ë
¡Ø¤¹¤²È¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Î¡Ö¥Á¡¼¥ºµíÐ§¡×¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÌ¾¤À¡£¤¢¤Î¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¥Á¡¼µí¡×¤Ê¤ë¥¹¥é¥ó¥°¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤¤¡¢Ãø¼Ô¤Ï¤½¤Î½ÀÆðÀ¤¬¡ÖµíÐ§¡×¤ÎÌ£¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ø¤¹¤²È¡Ù¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¤Ï¡©
ÀµÄ¾¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¤¹¤²È¡Ù¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿5Ç¯Á°¡£¤è¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Û¤É¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¶á¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¡£¤¿¤Þ¤Ë¡ÖµíÐ§¿©¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤¹¤²È¤ÎµíÐ§¿©¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¾×Æ°¤Ë¶î¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¹¥¤¡£
¡Î²èÁü2¡Ï¡Ø¤¹¤²È¡ÙÁÏ¶È¡¿1982Ç¯¡¢1¹æÅ¹¡¿À¸Çþ±ØÁ°¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¢¨¡Ø¥é¥ó¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤È¤·¤Æ¡£ÊÄÅ¹¡£Å¹ÊÞ¿ô¡¿Ìó1950 ½Ð½ê¡§¡Ø¹ñÌ±Åª¥Á¥§¡¼¥ó¤á¤·¸¦µæ ¡»¡»¤Î¢¤¢¤¤Ï¤Ê¤¼¤¦¤Þ¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¥«¥ó¥¼¥ó¡Ë¤è¤ê°úÍÑ¥¤¥é¥¹¥È¡§Áó°æ¤¹¤Ð¤ë
¡Ø¤¹¤²È¡Ù¤ÎÆÃÄ§¤òÃÇ¸À¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ö½ÀÆðÀ¡×¡£µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó³¦¤Ç°ìÈÖ½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î½ÀÆðÀ¤¬¡ÖµíÐ§¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦´Å¤µ²Ã¸º¡§ÉáÄÌ
¡¦¤¦¤ÞÌ£²Ã¸º¡§¶¯¤á
¡¦¾ßÌý²Ã¸º¡§ÉáÄÌ
¡Ø¤¹¤²È¡Ù¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÂç¼ê»°Âç¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï´Å¤á¤Ê°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬ºÇ¶á¡¢ºÆË¬¤·¤Æ¤ß¤ÆÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡ª¡¡¤¦¤ÞÌ£¤ò¥È¥Ã¥×¤Ë¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´Å¤ß¤È¾ßÌý´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Â¤Ë¤¦¤Þ¤¯¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤ÞÌ£¤Ïº«ÉÛ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À·Ï¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬¥É¥·¥Ã¤È¶¯¤¤¡£´Å¤µ¤â´¶¤¸¤ë¤±¤ì¤É¶¯¤¹¤®¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ßÌý¤â¥¥ì¤ò´¶¤¸¤ë¤±¤ì¤É¶¯¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡£ËÍ¤Ï¡ØµÈÌî²È¡Ù¿ä¤·¤À¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¿À¤¬¤«¤Ã¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤Ë¹³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ø¤¹¤²È¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Á¡¼¥ºµíÐ§¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡È¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¡ÉÊÑ¤ï¤ê¼ïµíÐ§¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¸ùÀÓ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤½¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡È½ÀÆð¡É¡£²áµî¡¢´è¸ÇÏ©Àþ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿²¦¼Ô¡ØµÈÌî²È¡Ù¤ÎÂÐ¹³ÇÏ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¶½¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ø¤¹¤²È¡Ù¤¬½ÀÆð¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼¡¡¹¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¡£
»þÂå¤ÏÎ®¤ì¡¢ÎáÏÂ¤Ï¡ÈÂ¿ÍÍÀ¤Î»þÂå¡É¡£½ÀÆðÀ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¤¹¤²È¡Ù¤¬¸½¡¦µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó³¦¤Î²¦¼Ô¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿¤Î¤Ï»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Åì»³ ¹¼ù
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¸¤Ç¤¦¤Þ¤¤
ÂåÉ½¼èÄùÌò
Áó°æ ¤¹¤Ð¤ë
¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼