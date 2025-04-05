¡Ø¥Ê¥¿ ËâÆ¸¤ÎÂçË½¤ì¡ÙÆüËÜ¤Ç¤Î¶ÛµÞ¸ø³«¤Ï¤Ê¤¼¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡ÇÛµëÃ´Åö¤¬ÌÀ¤«¤¹Î¢»ö¾ð
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥Ê¥¿ ËâÆ¸¤ÎÂçË½¤ì¡Ù¤¬¡¢À¤³¦¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è»Ë¾åÎòÂå1°Ì¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¡£¶áÇ¯¤ÎÃæ¹ñ¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥Ê¥¿ ËâÆ¸¤ÎÂçË½¤ì¡Ù¿ÍÊªÁê´Ø¿Þ¡õËÜÍ½¹ð¸ø³«¡¡¥Ê¥¿¤Î²ÈÂ²¤ä»Õ¾¢¡¢Å¨¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡ËÜºî¤ÎÆüËÜ¤Ø¤ÎÇÛµë¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÌÇò±Ç²è³ô¼°²ñ¼Ò¡£²áµî¤Ë¤Ï¡ØÍå¾®¹õÀïµ¡Ê¥í¥·¥ã¥ª¥Ø¥¤¥»¥ó¥¡Ë ¤Ü¤¯¤¬Áª¤ÖÌ¤Íè¡Ù¤ä¡Ø¥è¥¦¥¼¥ó¡Ù¤Ê¤É¤âÇÛµë¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤À¡£µÞî±¼Â¸½¤·¤¿ÆüËÜ¸ì»úËëÈÇ¤Î¸ø³«¡Ê4·î4Æü¸ø³«¡Ë¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤¿¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¾úÀ®¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÌÌÇò±Ç²è¼èÄùÌò¤Î°ÂÍÛ¤¬»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ê¥¿ ËâÆ¸¤ÎÂçË½¤ì¡Ù¤ÎÆüËÜ¸þ¤±ÇÛµë¤¬¼Â¸½¤·¤¿·Ð°Þ
--¡Ø¥Ê¥¿ ËâÆ¸¤ÎÂçË½¤ì¡Ù¤òÆüËÜ¸þ¤±¤ËÇÛµë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ÂÍÛ¡Ê°Ê²¼¡¢°Â¡Ë¡§ÌÌÇò±Ç²è¤Ï¤º¤Ã¤ÈÃæ¹ñ¤Î±Ç²è¤òÆüËÜ¤ÇÇÛµë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Î©¾ìÅª¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤°Æ·ï¤Ç¤·¤¿¡£¡ØÍå¾®¹õÀïµ¡Ù¤«¤é¡ØÇò¼Ø¡§±ïµ¯¡Ù¡¢¡ØÍº»â¾¯Ç¯¡¿¥é¥¤¥ª¥ó¾¯Ç¯¡Ù¤ä3·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥è¥¦¥¼¥ó¡Ù¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÃæ¹ñ±Ç²è¤òÆüËÜ¸þ¤±¤ËÇÛµë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°ºî¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ø¥Ê¥¿ ËâÆ¸¹ßÎ×¡Ù¤¬2019Ç¯Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤Ç½é¤á¤Æ¶½¹Ô¼ýÆþ50²¯¸µ¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¸À¤¦¤ÈÌó1000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤ÏÁ°ºî¤âÇÛµë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÅö»þ¤Ï²ñ¼Ò¤¬¤Þ¤À¾®¤µ¤¯¤Æ¼Â¸½¤»¤º¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯º£²ó¤ÎÇÛµë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ï¤¦¤Á¤È¤ÏÊÌ¤ËÇÛµë²ñ¼Ò¤¬Àè¤Ë·ÀÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Î¢ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½ô»ö¾ð¤ÇºÇ½ªÅª¤ËÊÀ¼Ò¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ´üÅª¤ÊÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢2·î25Æü¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯·ÀÌó¤¬·ë¤Ð¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
--ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø³«¤¬4·î4Æü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£
°Â¡§Ãæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Ç¤ÏÇÛµëÂÎÀ©¤¬¤º¤¤¤Ö¤ó°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÄÌ¾ïÆüËÜ¤ÇÇÛµë¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¤òÀ©ºî¤·¤Æ¡¢·à¾ì¤Ë¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¸ø³«¤è¤êÈ¾Ç¯Á°¤«¤é½ù¡¹¤Ë¾ðÊó²ò¶Ø¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀè¡¹¤Î¸ø³«Æü¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤Î¸ø³«»þ´ü¤ò·è¤á¤¿¤é¤¹¤°ÇÛµë¤ÎÄ´À°¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¸ø³«¤Î2½µ´ÖÁ°¤Ë·è¤Þ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¶¤é¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢·à¾ìÂ¦¤â¥³¥í¥³¥í¾å±ÇºîÉÊ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°ÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÃæ¹ñ±Ç²è¤ÎÇÛµë¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤¸¤ã¤¢ºÆÍè½µ¤«¤é¸ø³«¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÆüËÜ¤ÎÂÎÀ©Åª¤Ë¤Ï¤Þ¤ºÌµÍý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é²æ¡¹¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÇÛµëºîÉÊ¤òÄº¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¹¤´¤¤¾®µ¬ÌÏ¤Ç1´Û¤«2´Û¤À¤±¤ÇÀè¹Ô¾å±Ç¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤éËÜ¸ø³«¤ò¤¤¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤«·à¾ì¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®µ¬ÌÏ¤Ç¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç¤ò¡ÖÅÅ±Æº×¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é½ù¡¹¤Ë¸ý¥³¥ß¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Âç¼ê¤Î²ñ¼Ò¤«¤é°ì½ï¤ËÇÛµë¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤È¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¯¤«¤¿¤Á¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤ÏÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏºßÆü¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎËÜ¸ø³«¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñËÜÅÚ¤Î¾å±Ç¤«¤éÈ¾Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÃæ¹ñ¤Î±Ç²è¤Ï¸ø³«¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¹¤°ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
--¡Ø¥Ê¥¿ ËâÆ¸¤ÎÂçË½¤ì¡Ù¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤Î¸ø³«¤«¤éÆüËÜ¸ø³«¤Þ¤Ç¤½¤³¤Þ¤Ç»þ´Ö¤ò¤«¤±¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
°Â¡§2024Ç¯¤Î¡ØÙ´°£°£¡Ê¤¸¤å¤¢¤ï¤ï¡Ë ー¸å·Ñ¼ÔÍÜÀ®·×²èー¡Ù¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ï¶½¼ý30²¯¸µ¡ÊÌó600²¯±ß¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤Âçºî¤Ê¤Î¤Ç½é¤á¤ÆÃæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÇÆ±»þ¾å±Ç¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨ÆüËÜ¤Ç¤Ï1¥«·î¤¯¤é¤¤¤ÏÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¤Ï¿·½É¥·¥Í¥Þー¥È¤Î1´Û¤À¤±¤Ç¾å±Ç¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1¥«·î¤Ç5000¿Í¤¯¤é¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï2´Û¾å±Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë5000¿ÍÆ°°÷¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØÉõ¿À¡¦·ãÆ®¡ªÇ³¤¨¤ëÀ¾´ô¹¶ËÉÀï¡Ù¤ÎÃæ¹ñ¸ø³«¤Ï1·î29Æü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÆüËÜ¤Ç¤â2·î28Æü¤ËÁ°ºî¤Î¡ØÉõ¿À¡¦ÍÅÉ±¤È¥¥ó¥°¥À¥à¤ÎÆ°Íð¡Ù¤¬¡¢3·î7Æü¤Ë¤Ï¡Ø·ãÆ®¡ªÇ³¤¨¤ëÀ¾´ô¹¶ËÉÀï¡Ù¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦Æ±»þ¾å±Ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤Ã¤Æº£²ó¤Î¡Ø¥Ê¥¿ ËâÆ¸¤ÎÂçË½¤ì¡Ù¤â·ÀÌó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¸ø³«¤«¤é1¥«·î¸å¤Î3·î14Æü¤«¤é¤ÏÆüËÜ¤ÇÃæ¹ñ¸ìÈÇ¤ò¾å±Ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë50´Û¶á¤¯¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ê¥¿ ËâÆ¸¤ÎÂçË½¤ì¡Ù¤«¤é¹¤¬¤ëÃæ¹ñ¿ÀÏÃIP¤Î²ÄÇ½À
--ÆüËÜ¸þ¤±¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¹©É×¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°Â¡§ËÜºî¤ÏÂ³ÊÔ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¥¹¥Èー¥êーÅª¤Ë¤ÏÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î´Ø·¸À¤äÇØ·Ê¤Ë¤ÏÀâÌÀ¤¬É¬Í×¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ì»úËë¤òºî¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿ÀÏÃ¤ÎËÝÌõ¤È¤Ê¤ë¤ÈÀìÌç¤ÎËÝÌõ²È¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇËÝÌõ¤â¿ô¥Ñ¥¿ー¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¥²ー¥à¡Ø¹õ¿ÀÏÃ¡§¸ç¶õ¡Ù¤ÎËÝÌõ¤òÃ´Åö¤·¤¿ÃÅ¾åÀèÀ¸¤òµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÝÌõ¤¹¤ëºÝ¤ËÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤Ã±¸ì¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐºîÃæ¤Î¼öÊ¸¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÃ±¤ËÆüËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊý¤òµºÜ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¼öÊ¸¤ÎÀâÌÀÊ¸¤â²èÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÀëÅÁ¤Î¥ß¥é¥¯¥ë¥ô¥©¥¤¥¹¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤ËºÇ½é¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»î¼Ì²ñ¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ÇØ·Ê¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÁê´Ø¿Þ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
--¡Ø¥Ê¥¿¡Ù¤ÎÊª¸ì¤Ï¡ØÉõ¿À±éµÁ¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°Â¡§ËÜºî¤Ï¡ØÉõ¿À±éµÁ¡Ù¤ò¼´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤¬¤«¤Ê¤ê´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·Á¯¤ÊÀßÄê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ã±½ã¤Ë°¤ÈÀï¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ¡¹¤ÎÎ©¾ì¤¬Êú¤¨¤ë»ö¾ð¤Î¤â¤ÈÀï¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤Ç¤Ï¡Ø¥Ê¥¿ ËâÆ¸¤ÎÂçË½¤ì¡Ù¤Û¤ÉÊª¸ì¤Ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--ÀµµÁ¤ÎÊ£¿ôÀ¤ä¤½¤Î¼«ÌÀÀ¤òÌä¤¦¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë21À¤µª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂçºî¤äÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Î¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»þÂå´¶³Ð¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°Â¡§»ä¤Ï1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®Àâ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²æ¡¹¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤â¤¿¤Þ¤Ë¸«¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥¢¥Ë¥á¤È¤¤¤¨¤ÐÅö»þ¤ÏËÜÅö¤Ë»Ò¶¡¸þ¤±¤Î¤â¤Î¤È¤·¤«»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ø¹õ¿ÀÏÃ¡§¸ç¶õ¡Ù¤ä¡Ø¥Ê¥¿ ËâÆ¸¹ßÎ×¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ï·è¤·¤Æ»Ò¶¡¤À¤±¤¬³Ú¤·¤à¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿¼¤¤Êª¸ì¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¥¤¥áー¥¸¤ò°ìÅ¾¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¥¢¥Ë¥áÂç¹ñ¤È¤·¤ÆÁá¡¹¤Ë¤³¤Î³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤â¡Ø¥Ê¥¿ ËâÆ¸¹ßÎ×¡Ù¤òµ¡¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬Ãæ¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¸µÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤½¤Î¸å¤Ë¤¤¤¤ºîÉÊ¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--Ãæ¹ñ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¸½¾Ý¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
°Â¡§»ä¤¬¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Ï¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¤â¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ËÎ®¤»¤ë»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥»ー¥éー¥àー¥ó¡Ù¤ä¡Ø¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¡Ù¡Ø¸¤Ìëºµ¡Ù¤Ê¤É¤ò´Ñ¤ÆÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²æ¡¹¤¯¤é¤¤¤ÎÀ¤Âå¤¬ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤ÎÂè°ìÀ¤Âå¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÆ´¤ì¤Îºî²È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¡ÖÈà¤é¤è¤êÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤òºî¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¶áÇ¯¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£¤ÎÃæ¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤Á¤ÏÍ×¤¹¤ë¤Ë¡ÖÃæ¹ñ»º¡×¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ°é¤ÄÂè°ìÀ¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÉô¤ÎÁØ¤ò½ü¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¤Î±Æ¶Á¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²æ¡¹¤Ï¡ØÉõ¿À±éµÁ¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òÎò»Ë¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ç³Ø¤ó¤À¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤ò´Ñ¤¿¤ê¤·¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿³×Ì¿¤ò¸µ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢´ðËÜÅª¤Ë°Ìò¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤«¤éÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎò»Ë¸¦µæ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ°ì³µ¤Ë¤É¤Á¤é¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È³Ø¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡Ø¥Ê¥¿ ËâÆ¸¤ÎÂçË½¤ì¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ç½é¤á¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë½Ð²ñ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÁêÂÐ¼çµÁÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ËÁá¤¤¤¦¤Á¤«¤é¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿»Æ©¤ÇÆü¡¹¤¢¤é¤æ¤ëÎ©¾ì¤Î°Õ¸«¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Êª¸ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤¬²æ¡¹¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--¤ª¤â¤·¤í¤¤¸½¾Ý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°Â¡§°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤À¤±¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê²æ¡¹¤Î¤è¤¦¤ÊÇÛµë¤ÎÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯À¤³¦¤Î¿Íµ¤IP¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥Ã¥×20¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ÎIP¤Ï°ì¤Ä¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢50°Ì°ÊÆâ¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯°ì¤Ä¤«Æó¤Ä¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â·ë¶ÉÃæ¹ñ¤Î¿Í¸ý¿ô¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½Ç¤Å·Æ²¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥Ý¥±¥â¥ó¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ä¥Þー¥Ù¥ë¡¢DC¤Ê¤É¤Ë¤ÏÅ¨¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ì¤Ä¤Î¹ñ¤À¤±¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë·ÐºÑµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Æ¤â¥°¥íー¥Ð¥ëIP¤È¤·¤Æ¤ÏÀ®Î©¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤ÏÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¼¤Ã¤¿¤¤Â¸ºß¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÊ¸²½Í¢½Ð¡×¤È¸À¤¦¤ÈÀ¯¼£Åª¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ËÜÅö¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤äÀ¤³¦´Ñ¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¹¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ØÄÄ¾ðÎá¡Ù¤È¤¤¤¦Ãæ²ÚBL¤¬ÆüËÜ¤Ç¤¹¤´¤¯Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤ÎÎò»Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤¬¼«Á³¤ÈWikipedia¤Ê¤É¤ËÆüËÜ¸ì¤Ç½ñ¤¹þ¤à¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÉ³ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊ¸²½¤äÎò»Ë¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡Ø¥Ê¥¿ ËâÆ¸¤ÎÂçË½¤ì¡Ù¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¿ÀÏÃ¤â¹¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶öÁ³¤Ç¤¹¤¬¡ØÉõ¿À¡Ù¤â¡Ø¥è¥¦¥¼¥ó¡Ù¤âÆ±¤¸¡ØÉõ¿À±éµÁ¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¸µ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø¥è¥¦¥¼¥ó¡Ù¤¬¹¥¤¤Ê¤é¡Ø¥Ê¥¿ ËâÆ¸¤ÎÂçË½¤ì¡Ù¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Æ¤ë¤·¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÎò»Ë¤äÀ¤³¦´Ñ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¤é°ì¤Ä¤Î¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー¥ïー¥ë¥É¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
--Ãæ¹ñÈÇMCU¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
°Â¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¹¥Èー¥êー¤¬ºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥è¥¦¥¼¥ó¡Ù¤â¡Ø¥Ê¥¿ ËâÆ¸¤ÎÂçË½¤ì¡Ù¤â¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡ØÉõ¿À±éµÁ¡Ù¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡ØÀ¾Í·µ¡Ù¤âÆ±¤¸À¤³¦¤ÎÊª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¹¸ç¶õ¤â¤³¤Î±§Ãè¤Ë°ú¤¹þ¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆüËÜ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤È¤¤¤¦¤È¡Ø»ØÎØÊª¸ì¡ÙÅª¤ÊÉñÂæ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î¿ÀÏÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶½Ì£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÀÚ¤ê¸ý¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊÊ¸¡áÆÁÅÄÍ×ÂÀ¡Ë