¡Ö¥ê¥º¥à¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë½Ö¤¡×°ËÆ£·òÂÀÏº¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î ¡È¼Ö¥Í¥¿¡É ¤¬ÊªµÄ¡Ä¤Ò¤Æ¨¤²¤«¤é¤ÎÉü³è¥â¡¼¥É¤Ë¿å¤òº¹¤¹Ç®ÊÛ
¡¡4·î3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¡¦°ËÆ£·òÂÀÏº¤¬½Ð±é¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ËÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö°Û¾ï¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¡õÊÑ¤Ê¥¯¥»¡×¤¬¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£°ËÆ£¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤ä¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢ÄÌ¤ê¤¹¤®¤ëÅÅÃì¤Ç¥ê¥º¥à¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬¤¹¤Þ¤Ê¤¤¡¢¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë24»þ´Ö¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£³Ú¤·¤¯¤¤¤¿¤¤¡£¿·´´Àþ¤È¤«¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¥ê¥º¥à¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë½Ö¤¤È¤«¼ê¤ò°®¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2020Ç¯10·î¡¢¼«¿È¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢¤Ò¤Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£¤Î¤Á¤ËÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤º¡¢°ìÄê´ü´Ö¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¡£2021Ç¯6·î¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÃÏÆ»¤Ë½Ð±éºîÉÊ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö2024Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ë¼ãÉð¼Ô¡¦ÁÐ¼÷´ÝÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢Âç¤¤¯ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤Îø¡Á¤«¤¯¤ì¤Ü¤Ã¤Á¤¿¤Á¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤ËÈ´Å§¡£º£ºî¤¬¡¢¤Ò¤Æ¨¤²ÁûÆ°¸å¡¢½é¤ÎÃÏ¾åÇÈÏ¢¥É¥é¤Ç¤Î¼ç±é¤Ç¤¹¡£
¡¡4·î´ü¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¡ØÈà½÷¤¬¤½¤ì¤â°¦¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤é¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤è¤¤¤èÁ´À¹´ü¤ÎÀª¤¤¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢ÁûÆ°¤«¤é4Ç¯È¾¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢À¤ÏÀ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤¬Âç»ö¤Ê»þ´ü¤À¤±¤Ë¡¢·ù¤Ç¤âÁûÆ°¤òÁÛµ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼Ö´ØÏ¢¤Î¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢°ËÆ£¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¡¹¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô°ËÆ£·òÂÀÏº¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ò¤Æ¨¤²µ¯¤³¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤Æ¡¢º£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¤Ç¼Ö¤ÎÏÃ¤·¤Æ¤Æ¥É¥ó°ú¤¤Ò¤Æ¨¤²¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸µ¤Î¹¥¤¤À¤Ã¤¿º¢¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤ÏÌá¤ì¤ó¡Õ
¡Ô°ËÆ£·òÂÀÏº¤Ã¤Æ¤Ò¤Æ¨¤²µ¯¤³¤·¤¿¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¤è¤¯¼Ö¤Î±¿Å¾¤ÎÏÃ¤Ç¤¤ë¤Ê¤¡¡¢¤·¤«¤â±¿Å¾Ãæ¤ËÅÅÃì¸«¤Ê¤¬¤é¥ê¥º¥à¤È¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¤¤¤¦¡Ä»ö¸Î¤Î¤³¤È¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ç¤¹¤éÉüµ¢¤Ë¤¢¤¿¤êÁ´Á³µ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤è¡Õ
¡Ô¤Ò¤Æ¨¤²»ö¸Îµ¯¤³¤·¤È¤¤¤Æ¼Ö¥Í¥¿ÏÃ¤¹°ËÆ£·òÂÀÏº¿§¡¹Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡Õ
¡¡¤Ï¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£