ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを運営する合同会社ユー・エス・ジェイは、2025年4月1日に入社式を開催。

2025年度は名の新入社員が入社。

パークに人気キャラクターたちがサプライズで登場、またしゃべくり・ジェネラル・マネージャー(SGM) 綾小路麗華から熱いエールが送りました☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「2025年度入社式」

開催日:2025年4月1日(火)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2025年4月1日(火)新入社員・名を迎える入社式を開催。

エンターテイメント企業ならではの“超元気”な演出で盛大に行われました。

新入社員入場、ウェルカムグリーティング

ウッディー・ウッドペッカー&ウィニー・ウッドペッカー、エルモ&クッキーモンスターが“サプライズ”で新入社員をお出迎え!

開会宣言

合同会社ユー・エス・ジェイ「2025年入社式」の開会宣言をするのは、しゃべくり・ジェネラル・マネージャー(SGM) 綾小路麗華。

新しい仲間の入社を、「心の底から嬉しく思っています!」とご歓迎!

緊張した面持ちの新入社員をいじり、会場はリラックスした雰囲気に。

新入社員たちに熱いエールを送りました☆

代表挨拶

入社式代表挨拶として、合同会社ユー・エス・ジェイ 社長CEO JL ボニエさんが挨拶。

皆さん、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへようこそ。

卒業後の就職先として当社を選んでくれたことをうれしく思います。

ユー・エス・ジェイはとても強力なコミュニティであり、その一員となった皆さんがこれからのさらなる成長をけん引してくれると信じています。

今日から始まる人生の新たな1ページに心から幸運を祈ります

続いて、シニア・バイス・プレジデント 人事本部長 田口雅子さんが挨拶。

今年は120名の新入社員をお迎えすることができました。

今、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは日本だけでなく、世界から多くのゲストが訪れ“超元気”を感じて頂ける場所として成長し続けています。

本日入社した新入社員も、日本全国だけでなく海外からも集まりました。

今後もパークを訪れたゲストの満足度だけでなく、従業員が働くうえでの満足度もしっかりと向上させてまいります

スペシャル・ステージ

エンターテイナーによる、華やかなエンターテイメントショーを繰り広げ、新入社員の入社を盛大に歓迎!

1曲目は2024年クリスマス期・テーマ楽曲である「Buchi Again」

そして2曲目は「NO LIMIT!パレード」を全員で踊りました。

ウッディー・ウッドペッカー&ウィニー・ウッドペッカー、

エルモ&クッキーモンスターも会場を盛り上げました☆

記念撮影

パークの仲間たちも登場し、全員で記念撮影を実施。

新入社員コメント

ユー・エス・ジェイらしい、”超元気”な入社式でした。

私たちが今日感じたこの“超興奮”を、ゲストの皆さまにも体験してもらいたいです。

今後は、さまざまなバックグラウンドを持つ同期や先輩方と切磋琢磨していきます

私自身がパークの大ファンなので、今日はとてもワクワクしました。

私が感じたこのワクワクドキドキを皆さまに届けていけるよう、周囲とともに “NO LIMIT!”に成長していきたいと思います

多くの先輩方に温かく迎えられ、“NO LIMIT!”に心から楽しめた入社式でした。

今後はゲストとクルーをつなぐ架け橋となり、世界中からのゲストに、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの魅力を伝えてまいります

120名の新入社員が仲間入り。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「2025年度入社式」のレポートでした。

