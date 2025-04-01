25ºÐ¥ë¡¼¥ë¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¡© º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¡È2¤Ä¤Î¹Ô°Ù¡É¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊò¤ì
¡¡3·î29Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎMLB½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ç¡¢2²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¡£4¤Ä¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ëÂçÍðÄ´¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é¹ß¤ê¤¿ºÝ¤Î2¤Ä¤Î¹Ô°Ù¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢·ëº§Á°¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿Èþ¿Í½÷Í¥¤È¤Î¥Ç¥ì¥Ç¥ì¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡°ì¤ÄÌÜ¤ÏÅê¼ê¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¸å¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À»Ø´ø´±¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼êÅÏ¤µ¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥ó¥ÁÏÆ¤ËÂÔµ¡¤¹¤ë¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤ËÊü¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆó¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÂà¤¤¤¿¸å¤Ë¤¹¤°¥À¥Ã¥°¥¢¥¦¥È¤Ë°ú¤Ã¹þ¤ó¤À¤³¤È¡£¤³¤ì¤ò¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡ÈÏ¢¤ìÌá¤¹¡É·Á¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÀï¶·¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÌÜ¤ËÎÞ¤òÎ¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¹Ô°Ù¤ËMLB»ö¾ð¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼Î®¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÍÊ¸î¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢
¡Ö¼«Í³¤Ê¸Ä¿Í¼çµÁ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬»ý¤¿¤ì¤¬¤Á¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¡È¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥ì¡¼¡É¤¬ÈþÆÁ¤È¤µ¤ì¡¢¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤â¾ïÆüº¢¡È¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¡É¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¤Þ¤¿¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åê¼ê¸òÂå¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¾·¤¤¤¿¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ËÂ÷¤¹¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ç¡ÈÇ¤¤»¤ë¡É¤È¤¤¤¦Ï¢ÂÓ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÄ¾ÀÜÏ«¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹ßÈÄ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿Áª¼ê¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
WBC¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸ÝÉñ¤·Â³¤±¤¿
¡¡¤¹¤Ê¤ï¤Á´ÆÆÄ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÂ÷¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¸òÂå¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ºÓÇÛ¤Ø¤Î¹³µÄ¤È¤âÂª¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¹Ô°Ù¡£¤½¤·¤Æ½ÐÈÖ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤È¥Ù¥ó¥Á¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤âÆ±ÍÍ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò·ç¤¤¤¿¹Ô°Ù¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï¡ØWBC2023¡Ù½à·è¾¡¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤Ç3¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¤Æ¸òÂå¸å¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤¯¤µ¤é¤º¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬ËÜÍè¤Î»Ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë²ù¤·ÎÞ¤ò¸«¤»¤Ì¤è¤¦¡¢°ìÃ¶¥À¥°¥¢¥¦¥È¤Ë°ú¤Ã¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡©¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡ÖÈà¤ÏÀ®¸ù¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ç¤ÎÅêµå¤Ë¡ËÆ°ÍÉ¤·¡¢¼ºË¾¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤¬¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ËÌá¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬2ÅÙ¤â°¤¤Åêµå¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬À®Ä¹¶ÊÀþ¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡¡È¥×¥í¤Î»Å»ö¡É¤ËÃíÊ¸¤³¤½¤Ä¤Ä¤âÅÜ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³ÉÔÂ¤ÈÀ®Ä¹²áÄø¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ÈÍÊ¸î¡£23ºÐ¤Î¡È¥ë¡¼¥¡¼¡É¤Ë¤«¤±¤ë´üÂÔ¤ÏÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØESPN¡Ù¤Î¡ÖMLB¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¡Ê¼ã¼êÍË¾³ô¡Ë¥È¥Ã¥×100¡×¤Ç¡¢1°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ø¤Î¡È¥Ï¡¼¥É¥ë¡É¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¹â¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¤ÎÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤Åêµå¤Ë¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡É¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¤½Ï¤ÊÁª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡È¥ë¡¼¥ë¡É
¡ÖSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡É¤È³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤ÎäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢·ë¶É¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤·¤¿·Ð°Þ¤òÃÎ¤ëÂ¾µåÃÄ¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡È¶±¤¨¤Æ¤¤¤ë¡É¡È»Ò¤É¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡É¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2024Ç¯¤ËÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È25ºÐ¥ë¡¼¥ë¡É¤ËÂ§¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢2Ç¯´Ö¤Î¡ÈÁ°ÅÝ¤·¡É¤Ç³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¡£¤³¤ÎÀ§Èó¤¬µå³¦OB¤é¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤ÎÏÀÁè¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡×¡Ö¼«Ê¬ËÜ°Ì¡×¤Ê¤É¤ÈÃ¡¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£
¡Ö25ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤¹¤ëºÝ¡¢·ÀÌó¶â¤äÇ¯Êð¤òÍÞ¤¨¤ëÌÜÅª¤ÇÀß¤±¤é¤ì¤¿À©ÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ»½ÑÉÔÂ¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤Î¡ÈÌ¤½Ï¡É¤ÊÁª¼ê¤ÎÅÏÊÆ¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ë¤â»×¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤·¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¼«¿È¤â2»î¹ç¤ò½ª¤ï¤Ã¤Æ¡Èµ»½ÑÉÔÂ¡É¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¤â¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç25ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡È¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡É¸õÊä¤ÎNo.1¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡23ºÐ¤Î¼ã¤¥¨¡¼¥¹¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£