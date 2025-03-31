¤Þ¤À¹â¤¤¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¡×¤Î¤ªÃÍÃÊ¡¡553±ß¢ª390±ß¤Þ¤ÇÃÍ²¼¤¬¤ê¡¡¥¢¥¥À¥¤¼ÒÄ¹¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ï°Â¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
ËèÆü¤ÎÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤ªÃÍÃÊ¤«¤é¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÆ°¤¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¤ªÃÍÃÊ¡×¡£¤¤ç¤¦¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¹ñ»º¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¾®¶Ì? Í¢Æþ¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¸«Èæ¤Ù¤ë¤È¡Ä
¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¤Ê¤¼¹âÆ? ½©ÍÕ¼ÒÄ¹¡Ö½©¤Î±«ÉÔÂ¤Ç¾®¶Ì·¹¸þ¤Ë¡×
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä1¶Ì354±ß¡×¡£31Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Ë¤¢¤ëTBS¶á¹Ù¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼5Å¹ÊÞ¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä1¶Ì354±ß¤¬Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Ç¤·¤¿¡£°ì»þ´ü¤è¤ê¤Ï¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÇÀ¿å¾Ê¤Î¿©ÉÊ²Á³ÊÆ°¸þÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯10·î¤«¤éÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ë²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯1·î13Æü¤Î½µ¤Ë¤Ï1¥¥í¤ÎÃÍÃÊ¤¬553±ß¡ÊÊ¿Ç¯Èæ3.37ÇÜ¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö1¶Ì1000±ß¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
3·î17Æü¤Î½µ¤Ë¤Ï¾¯¤·²¼¤¬¤ê¡¢1¥¥í390±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¿Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2.5ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¹âÃÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥¢¥¥À¥¤¡×¤Î½©ÍÕ¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö½©¤Î±«ÉÔÂ¤Ç¾®¶Ì·¹¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÎ®ÄÌÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¡¢¤¤¤Þ¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾®¶Ì·¹¸þ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎãÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥¢¥¥À¥¤¡×¡¡½©ÍÕ¹°Æ» ¼ÒÄ¹:
ÉáÄÌ¤ÏÎ®ÄÌ¤·¤Ê¤¤µ¬³Ê¤Î¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤µ¤¨¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¥¥ã¥Ù¥Ä¤è¤ê¤âÆó²ó¤ê¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¤³¤Î¶È³¦¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤«¤é¹ç¤ï¤»¤Æ40Ç¯¶á¤¯¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÍ¢ÆþÎÌ¤ÏÌó42ÇÜ¤Ë¡¡¹ñ»º¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡ÖÍ¢ÆþÎÌ42ÇÜ¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
ºâÌ³¾Ê¤ÎËÇ°×Åý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÍ¢ÆþÎÌ¤Ï2024Ç¯1·î¤Î410¥È¥ó¤«¤é¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¤ÏÌó42.6ÇÜ¤Î1Ëü7483¥È¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¢Æþ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¡¢¹ñ»º¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÂç¤¤¯¡¢¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¤Î²Ã¹©¶È¼Ô¤Ê¤É¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ñ»º¤È³¤³°»º¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥¢¥¥À¥¤¡×¡¡½©ÍÕ¹°Æ» ¼ÒÄ¹:
¹ñ»º¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ë¤âÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï±«ÉÔÂ¤ÇÂç¤¤¯À¸°é¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¹ñ»º¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¾®¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Î»þ´ü¤ËÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡È½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¡É¤Ê¤É¡¢¹ñ»º¤Ï½À¤é¤«¤¤¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢³¤³°»º¤Î¤â¤Î¤Ï¡ÈÅß¥¥ã¥Ù¥Ä¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹Å¤¯¤Æ½Å¤ß¤Î¤®¤·¤Ã¤È¤·¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¡ÖÌîºÚ¤ÎÃÍÃÊ¤¬Íð¹â²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í×°ø¤¬Å·¸õ¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡¢Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ëÊªÎ®Èñ¤Ê¤É¤Î¹âÆ¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¤É¤³¤ò¼êÅö¤Æ¤¹¤ì¤ÐÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£
·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÇÏÞ¼ËáÍý»Ò¤µ¤ó:
¤É¤Á¤é¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·¸õ¤ÎÉÔ½ç¤ä½ë¤µ¤ËÉÊ¼ï²þÎÉ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¥Æ¥³Æþ¤ì¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç±¿Á÷¤¹¤ë¤È¤¤ÎÊªÎ®¤ÎÃÍÃÊ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Êñ³çÅª¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¹ñ»º¤Î¤â¤Î¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸»º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¼ÂºÝ¡¢³¤³°¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ²Ã¹©¶È¼Ô¤Ç¤Ï2024Ç¯12·î²¼½Ü¤«¤éÃæ¹ñ»º¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1Æü15¥È¥ó»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ÎÈ¾Ê¬¤¬Í¢Æþ¥¥ã¥Ù¥Ä¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÍ¢Æþ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï°ÂÄê¤·¤¿ÎÌ¤È²Á³Ê¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±³¤³°¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²¿¤«±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥¢¥¥À¥¤¡×¡¡½©ÍÕ¹°Æ» ¼ÒÄ¹:
³¤³°¤Î¤â¤Î¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Å¨¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³¤³°¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¹ñ»º¥¥ã¥Ù¥Ä¤òºî¤Ã¤Æ¤â·ÀÌó¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¤Ï²Á³Ê¤¬¤¢¤Þ¤êÊÑÆ°¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬¹â¤¤¤«¤é¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¤Ë¡×¤È¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³¤³°¤Î¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Í¢Æþ¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ë½Ð²ó¤ë¹ñ»º¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñÆâ¤ÎÇÀ²È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥¢¥¥À¥¤¡×¡¡½©ÍÕ¹°Æ» ¼ÒÄ¹:
¿ÀÆàÀî¡¦»°±º»º¤Î½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¡¢Âç¤¤¤¶Ì¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ï°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
»ÅÆþ¤ì¥ë¡¼¥È¤Ë¤â¤è¤ë¤Î¤Ç°ìÎ§¤Ë¤Ï²¼¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ï³Î¼Â¤Ë²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¹ñ»º¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Í¢Æþ¤È¤É¤¦¶¥Áè¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
½©ÍÕ¹°Æ»¤µ¤ó
23ºÐ¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥¢¥¥À¥¤¡×ÁÏ¶È ÀÄ²Ì¤Î¥×¥í
Ç¯´Ö¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éËÜ¿ô300²óÄ¶
ÇÏÞ¼ËáÍý»Ò¤µ¤ó
·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
ÆüËÜ¶âÍ»·ÐºÑ¸¦µæ½êÂåÉ½Íý»ö ¡ÈÆüËÜ°ì¥Ð¥º¤ë¡É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
ÍÍ¡¹¤Ê¤ª¶â¤ÎÏÃ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ