楽天モバイル、法人向け料金プランで生成AI割引などの還元
楽天モバイルは本日31日から、「Rakuten最強プラン ビジネス」を新規申込とRakuten AI for Businessの新規申込で生成AIがおトクに使えるキャンペーンを開始した。
期間中、キャンペーンサイトのフォームから問い合わせ、楽天モバイルの料金プランと「Rakuten AI for Business」を申し込むと、Rakuten AI for Businessの料金が1アカウントにつき最大で6カ月間無料となるなどの還元を受けられる。具体的なプランについては、個別の相談のうえで決まる。Rakuten最強プラン ビジネス データ3GBプランは対象外。
Rakuten AI for Businessは、楽天モバイルの生成AIサービス。外国語の翻訳や業務マニュアルの作成などの事務作業、提案資料の校正や営業日報の作成などの営業活動、施策アイデアの立案や市場のトレンド分析などのマーケティングで活用できる。
なお現在、生成AI導入を検討中のユーザー向けにRakuten AI for Business 1カ月無料トライアルが実施されている。