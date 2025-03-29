[3.29 J1第7節](アイスタ)

※13:00開始

主審:木村博之

<出場メンバー>

[清水エスパルス]

先発

GK 1 沖悠哉

DF 3 高橋祐治

DF 66 住吉ジェラニレショーン

DF 70 高木践

MF 5 北爪健吾

MF 19 松崎快

MF 28 吉田豊

MF 33 乾貴士

MF 36 宇野禅斗

MF 98 マテウス・ブエノ

FW 23 北川航也

控え

GK 16 梅田透吾

DF 41 羽田健人

MF 6 宮本航汰

MF 8 小塚和季

MF 11 中原輝

MF 17 弓場将輝

MF 21 矢島慎也

MF 49 小竹知恩

FW 29 アフメド・アフメドフ

監督

秋葉忠宏

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 99 上福元直人

DF 5 鈴木淳之介

DF 37 鈴木雄斗

DF 47 キム・ミンテ

MF 3 畑大雅

MF 7 小野瀬康介

MF 25 奥埜博亮

MF 33 高橋直也

MF 50 藤井智也

FW 10 鈴木章斗

FW 19 福田翔生

控え

GK 31 真田幸太

DF 4 舘幸希

DF 32 松村晟怜

MF 14 茨田陽生

MF 15 奥野耕平

MF 18 池田昌生

FW 9 小田裕太郎

FW 27 ルイス・フェリッピ

FW 77 石井久継

監督

山口智