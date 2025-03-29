清水vs湘南 スタメン発表
[3.29 J1第7節](アイスタ)
※13:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[清水エスパルス]
先発
GK 1 沖悠哉
DF 3 高橋祐治
DF 66 住吉ジェラニレショーン
DF 70 高木践
MF 5 北爪健吾
MF 19 松崎快
MF 28 吉田豊
MF 33 乾貴士
MF 36 宇野禅斗
MF 98 マテウス・ブエノ
FW 23 北川航也
控え
GK 16 梅田透吾
DF 41 羽田健人
MF 6 宮本航汰
MF 8 小塚和季
MF 11 中原輝
MF 17 弓場将輝
MF 21 矢島慎也
MF 49 小竹知恩
FW 29 アフメド・アフメドフ
監督
秋葉忠宏
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 5 鈴木淳之介
DF 37 鈴木雄斗
DF 47 キム・ミンテ
MF 3 畑大雅
MF 7 小野瀬康介
MF 25 奥埜博亮
MF 33 高橋直也
MF 50 藤井智也
FW 10 鈴木章斗
FW 19 福田翔生
控え
GK 31 真田幸太
DF 4 舘幸希
DF 32 松村晟怜
MF 14 茨田陽生
MF 15 奥野耕平
MF 18 池田昌生
FW 9 小田裕太郎
FW 27 ルイス・フェリッピ
FW 77 石井久継
監督
山口智
※13:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[清水エスパルス]
先発
GK 1 沖悠哉
DF 3 高橋祐治
DF 66 住吉ジェラニレショーン
DF 70 高木践
MF 5 北爪健吾
MF 19 松崎快
MF 28 吉田豊
MF 33 乾貴士
MF 36 宇野禅斗
MF 98 マテウス・ブエノ
FW 23 北川航也
控え
GK 16 梅田透吾
DF 41 羽田健人
MF 6 宮本航汰
MF 8 小塚和季
MF 11 中原輝
MF 21 矢島慎也
MF 49 小竹知恩
FW 29 アフメド・アフメドフ
監督
秋葉忠宏
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 5 鈴木淳之介
DF 37 鈴木雄斗
DF 47 キム・ミンテ
MF 3 畑大雅
MF 7 小野瀬康介
MF 25 奥埜博亮
MF 33 高橋直也
MF 50 藤井智也
FW 10 鈴木章斗
FW 19 福田翔生
控え
GK 31 真田幸太
DF 4 舘幸希
DF 32 松村晟怜
MF 14 茨田陽生
MF 15 奥野耕平
MF 18 池田昌生
FW 9 小田裕太郎
FW 27 ルイス・フェリッピ
FW 77 石井久継
監督
山口智