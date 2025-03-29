²£ÉÍÎ®À±¡¡Âç²Ï¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤È½çÉ÷¤â¡Ä¿´ÄË¤à¸åÇÚÇÐÍ¥¤Î·ÀÌó²ò½ü¤Èà¥È¡¼¥¯ÍúÎòáÎ®½Ð
¡¡£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÇÄÕ²°½Å»°Ïº¤òÇ®±é¤·¡¢º£Ç¯¤ÎÂè£´£¸²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿²£ÉÍÎ®À±¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¿´¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¥Ã¥«¥±¤Ï¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×¤ä¡Ö¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÉðËÜÍªÍ¤¡Ê£²£¶¡Ë¤ÎÎ®½ÐÁûÆ°¤À¡£º£Ç¯£±·î¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤¬Î®½Ð¡£¤½¤Î¸å¤âÉðËÜ¤Î¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ä¥È¡¼¥¯ÍúÎò¤¬Â³¡¹¤ÈÎ®½Ð¤·¡¢ÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÉðËÜ¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤ò·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¤òÈá¤·¤Þ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁûÆ°¤ÎºÇÃæ¤Ç£Ó£Î£Ó¾å¤ËÎ®½Ð¤·¤¿°ìËç¤Î¥é¥¤¥ó¤Î¥È¡¼¥¯ÍúÎò¤À¡£ÉðËÜ¤È¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡Ö£±£°¤È¤«¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤éÁÈ¤á¤ë¤è¡×¤ÈÄó°Æ¤·¡¢Áê¼êÂ¦¤¬¡Ö²£ÉÍ¤¯¤ó¤Ë£±£°¡©¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÍÌ¾ÇÐÍ¥¤È¤Î°û¤ß²ñ¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò¤â¤é¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥È¡¼¥¯ÍúÎò¤Ë²£ÉÍ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÎ®½Ð²èÁü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢À¤´Ö¤Ç¤Ï¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉðËÜ¤µ¤ó¤Ï¼ÂºÝ¤Ë²£ÉÍ¤µ¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸åÇÚ¤Î°ì¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤¯°û¤ß¤Ë¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¸åÇÚ¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¼«Ê¬¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¶â¤ò²Ô¤´¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤òÎ®½Ð¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÃÎ¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÉðËÜ¤È²£ÉÍ¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤ËÉñÂæ¡Ö´àÎ®Åç¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡£Æ±Ç¯£²·î¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤À¤¤¤¹¤¤ÊºÂÄ¹¤Î¤ê¤å¤¯¤ó¤³¤È²£ÉÍÎ®À±¤¯¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤ê¤å¤¯¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò¤ß¤Æ¿´¤¬µß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤±¤É¼«Ê¬¤â¤³¤ó¤Ê¥«¥Ã¥³¥¤¥¤·»µ®¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂº·É¤ÎÇ°¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Å¥¤òÅÉ¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£