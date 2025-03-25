¼áÍ³Èþ»Ò8ºÐÄ¹ÃË¤¬¹âÂ´¥ì¥Ù¥ë¡Ö±Ñ¸¡2µé¹ç³Ê¡×¤Î²÷µó¡ª ËÜ¿Í¤â¡È±£¤ì¹â³ØÎò¡É¤Ç¶µ°é¥Þ¥Þ¥¿¥ì¤Ë¾¡µ¡
¡Ô±Ñ¸ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Ä¡¼¥ë¡¡»ñ³Ê¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬Á¢¤Þ¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡Õ
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û²Ã¸î°¡°Í¡¦Ìð¸ý¿¿Î¤¡¦ÄÔ´õÈþ¡Ä¸µ¡Ö¥ß¥Ë¥â¥Ë¡£¡×¤Î¡È¥À¥á¥Þ¥Þ¡É¤¿¤Á¤¬»°¼Ô»°ÍÍ¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®Ãæ
¡¡19Æü¡¢Ä¹ÃË¤¬±Ñ¸¡2µé¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼áÍ³Èþ»Ò¡Ê46¡Ë¡£2015Ç¯10·î¡¢¼Â¶È²È¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¼á¤Ï¡¢ÍâÇ¯¤Î¼«¤é¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸½ºß8ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤¬¡¢¹â¹»Â´¶È¥ì¥Ù¥ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë±Ñ¸¡2µé¤Ë°ìÈ¯¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
¡ÖÍÄ»ù´ü¤«¤é±Ñ¸ì¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ä¹ÃË¤Ï¡¢º£¤Ç¤ÏNetflix¤äYouTube¤Î±Ñ¸ì¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥²¥é¥²¥é¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼á¤ÏÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5ºÐ¤Ç5µé¡¢6ºÐ¤ÇÃæÂ´¥ì¥Ù¥ë¤Î3µé¡¢7ºÐ¤Ç¹â¹»ÃæÄøÅÙ¥ì¥Ù¥ë¤Î½à2µé¤Ë°ìÈ¯¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½à2µé¹ç³Ê¤«¤é1Ç¯¸å¤Ë2µé¤ËÄ©Àï¤·¡¢¸«»ö¹ç³Ê¡£¤½¤ó¤ÊÄ¹ÃË¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¤Ï°ì¼ïÆÈÆÃ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡Ä¹ÃË¤Ï²áµîÌä¤ÇÂÐºö¤ò¤Û¤Ü¤»¤º¤Ë°ì¼¡»î¸³¤ò¥¯¥ê¥¢¡£Éã¿Æ¤ÈÂÐºö¤·¤¿2¼¡»î¸³¤Ç¤ÏàSNS¤Ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò»¯¤¹¤³¤È¤Ø¤ÎÀ§Èóá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢SNS¤ò¸«¤¿¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼á¤ÏÄ¹ÃË¤Î±Ñ¸ì½¬ÆÀË¡¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Â¿ÆÉÂ¿Ä°¤¬À®¸ù¤Î¥«¥®
¡ÔÍÄ»ù´ü¤«¤éÂ¿ÆÉÂ¿Ä°¤Ç±Ñ¸ì¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¡Ê¸Ë¡¤Ï¤Û¤ÜÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¤³¤Î¸À¤¤Êý¤Ï¼«Á³¤«ÉÔ¼«Á³¤«¡×¤ò´¶³Ð¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡Õ
¡ÔÆüËÜ¸ì¢Î±Ñ¸ì¤ÎÃ±¸ìÄ¢¤â»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢2µéÉÑ½ÐÃ±¸ì¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Ã±¸ì¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¡¡¤³¤ó¤Ê¤ó¤ÇËÜÅö¤Îà2µé¤Î¼ÂÎÏá¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Õ
¡¡Ê¸Ë¡¤ä¹½Ê¸¡¢Ã±¸ì¡¢½Ï¸ì¤Î°Åµ¤È¤¤¤¦³Ø¹»¤Ç½¬¤¦°ìÈÌÅª¤ÊÊÙ¶¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤ä¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼á¼«¿È¤â±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤º¼«Á³¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é½½Ê¬¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡Ö¼õ¸³¹ª¼Ô¤Ç¤â±Ñ¸ì¤¬Ê¹¤¼è¤ì¤º¡¢ÏÃ¤»¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢½¾Íè¤Î³Ø¹»¶µ°é¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë±Ñ¸ì³Ø½¬¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¡¢¼«Á³¤ËÊ¹¤¼è¤ê¡¢ÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë±Ñ¸ì¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¤µ¤¹¤¬¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡£¼á¤ÎºÇ½ª³ØÎò¤Ï³Ø½¬±¡½÷»ÒÃ»ÂçÂ´¤Ç¤¹¤¬¡¢¼á¤¬Â´¶È¤·¤¿¹â¹»¤Ïº£¡¢Åìµþ¤Îà½÷»Ò¿·¸æ»°²Èá¤È¸À¤ï¤ì¤ëµÈ¾Í½÷»Ò¹â¤Ç¤¹¡£¼á¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Ïº£¤Û¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÅÔÆâÍ¿ô¤ÎÆñ´Ø½÷»ÒÃæ¹â°ì´Ó¹»¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤éÁá·Ä¤ÏÍ¾Íµ¤ÇÁÀ¤¨¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÃË¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊì¿Æ¤Î±Ñ¸ì¥ì¥Ù¥ë¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÎ¿¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½÷À½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡³°¹ñ¿Í¤È¤â²²¤»¤ºÏÃ¤»¤ë±Ñ¸ìÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ä¹ÃË¡£ÆÈÆÃ¤Î±Ñ¸ì½¬ÆÀË¡¤ò»Ü¤·¤¿¼á¤Ïº£¸å¡¢¶µ°é¥Þ¥Þ¥¿¥ì¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡²Ã¸î°¡°Í¤âÌ¼¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤ËÀ®¸ù¡£¸µ¥ß¥Ë¥â¥Ë¡£¤¿¤Á¤¬Ê³Æ®¤¹¤ë»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û²Ã¸î°¡°Í¡¦Ìð¸ý¿¿Î¤¡¦ÄÔ´õÈþ¡Ä¸µ¡Ö¥ß¥Ë¥â¥Ë¡£¡×¤Î¡È¥À¥á¥Þ¥Þ¡É¤¿¤Á¤¬»°¼Ô»°ÍÍ¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®Ãæ¡Ä¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£