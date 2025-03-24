¥Ñ¥ó¥Ä²¼¤²²á¤®¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿17ºÐ¥ä¥Þ¥ë¡¢42ºÐ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ËÈ¿·â¡ª¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È²¼¤²¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
UEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¥ª¥é¥ó¥À¡£
20Æü¤Î1st¥ì¥°¤Ï2-2¡¢23Æü¤Î2nd¥ì¥°¤â±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë3-3¤È¤Ê¤ê¡¢2»î¹ç¹ç·×¥¹¥³¥¢5-5¤È¤Ê¤Ã¤¿·ãÆ®¤Ï¡¢PKÀï¤òÀ©¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼å´§17ºÐ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤Ï2nd¥ì¥°¤Î±äÄ¹Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢PKÀï¤Ç¤ÏÌµÇ°¤Î¼ºÇÔ¡£
¤½¤ÎÈà¤¬¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¥º¥ê²¼¤²¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢PK¤Ï¼ºÇÔ¡Ä¤Ç¤â½à·è¾¡¿Ê½Ð¡ª¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤ÏÉúÀþ¤¬¤¢¤ë¡£1st¥ì¥°½ªÎ»¸å¤Ë¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ë¥Õ¥¡¡¼¥ë¥È¤Ï¡¢¡ØNOS¡Ù¤Ç¥ä¥Þ¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤¦¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö»ä¤Ï¾¯¤·¥¤¥é¥¤¥é¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²¼¤²¤¹¤®¤À¤·¡¢·üÌ¿¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÌµÂÌ¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¼ã¤¯¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¾å¼ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ë¤¢¤ë¤Ù¤¡×
42ºÐ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ë¥Õ¥¡¡¼¥ë¥È¤Ï¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤È¤·¤Æ109»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£
Èà¤Ï¥ä¥Þ¥ë¤Î¥·¥ç¡¼¥Ä¤¬²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤È¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ËÉÔ²÷´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¡ÖÃå¤³¤Ê¤·¡×¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¡¼6¿Í
¥ä¥Þ¥ë¤Ï¤³¤ì¤ËÈ¿·â¤·¤¿·Á¡£¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÀú¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£