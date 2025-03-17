¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ë·ã¿Ì¡ª¡ÈÍ¥½¨Áª¼ê¡É¥¦¥§¥ë¥È¥ó¤¬²ø²æ¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¡Ä¥Á¡¼¥à¤Ï20Æü¤Ë¥ë¥ô¥¡¥ó½éÀï¤Ç¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÈÂÐÀï
¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï17Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥¦¥§¥ë¥È¥ó¤Î²ø²æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¼õ½ýÆü¤Ï3·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¿ÇÃÇÌ¾¤Ï±¦Â´ØÀáÁ°æúç¤¿ÙÂÓÂ»½ý¤È±¦²¼ÂÜ¹ü´ÖËìÂ»½ý¡£¤ª¤½¤é¤¯¿ô¥«·î¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥¦¥§¥ë¥È¥ó¤Ï1997Ç¯8·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î27ºÐ¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤À¸å¡¢2022Ç¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤ÎÌ¾Ìç¥ì¥Õ¥¹¥¡¦¥½¥Õ¥£¥¢¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£
2024Ç¯2·î¤Ë¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¦¥£¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¡£32»î¹ç½Ð¾ì4¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢ºòµ¨¤ÎJ¥ê¡¼¥°Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£µ¨¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¤Ç½ÐÃÙ¤ì¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ÏÌµ¤·¡£½é½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÃæ¤ÇÉé½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿10Ì¾¤ÎÁª¼ê
J1¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç3¾¡3ÇÔ¤Î7°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¤ËÆþ¤ëº£½µ¤Ï¡¢20Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë¤Ë¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1²óÀï¤Ç¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤ËÎ×¤à¡£