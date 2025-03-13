USJ¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¥°¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¤òÂÎ¸³¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õー¥É¡õ¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì
¡Ú¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§3·î7Æü～
¡¡¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡Ë¤Ï¡¢3·î7Æü¤è¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤È¥°¥ê¥ó¥À¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Õー¥É¡õ¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡¢°áÁõÅ¸¼¨¤Ê¤É¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤ä¥Õー¥É¡õ¥°¥Ã¥º¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.