¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç³ä¤ë¤È¥½¡¼¥¹¤¬¤È¤í¤±¤ë¡ª ¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡ÖSPOON CRUSH¡×¥Ù¥ê¡¼¡õ¥·¥ç¥³¥é¤¬3·î25Æü¤è¤êÈ¯Çä
¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢3·î25Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢¥ß¥Ë¥«¥Ã¥×¡ÖSPOON CRUSH¡Ê¥¹¥×¡¼¥ó ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ù¥ê¡¼ ¥¯¥Ã¥¡¼¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¡Ù¤È¡Ø¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥³¥é Ç»¤¤ËõÃã¡Ù¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖSPOON CRUSH¡×¤Ï¡¢2023Ç¯½Õ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë¡¢ÂÎ¸³·¿¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡£¥¹¥×¡¼¥ó¤ÇÅ·ÌÌ¤Î¥Á¥ç¥³¤ò³ä¤ë¤È¡¢Ãæ¤«¤é¥½¡¼¥¹¤¬¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¡Ö¥Ñ¥ê¤¸¤å¤ï¡×ÂÎ¸³¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢¥½¡¼¥¹¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò²þÎÉ¤·¡¢¤è¤ê¤È¤í¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¤¢¤Õ¤ì¤ë´¶³Ð¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£
¡Ø¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ù¥ê¡¼ ¥¯¥Ã¥¡¼¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¡Ù¤Ï¡¢¥³¥³¥¢¥¯¥Ã¥¡¼¤òº®¤¼¹þ¤ó¤À¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¾å¤Ë¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¡¢¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¥Á¥ç¥³¤ò³ä¤ë¤È¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ìÔÂô¤Ê¥¹¥¤¡¼¥ÄÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
°ìÊý¤Î¡Ø¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥³¥é Ç»¤¤ËõÃã¡Ù¤Ï¡¢½Â¤ß¤È»Ý¤ß¤Î¶¯¤¤ÃãÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ç»¸ü¤ÊËõÃã¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¾å¤Ë¡¢¥·¥ç¥³¥é¥½¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¡¢¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥Á¥ç¥³¤ò³ä¤ë¤È¡¢Ç»¸ü¤Ê¥·¥ç¥³¥é¥½¡¼¥¹¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¡¢ËõÃã¤Î¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬ÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¡£
¤³¤ì¤é¤Î¿·ºî¤Ï¡¢ÎäÅà¸Ë¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÌó11Ê¬ÂÔ¤Ä¤È¡¢¥Á¥ç¥³¤¬³ä¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥½¡¼¥¹¤¬¤È¤í¤±¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£¾¯¤·ÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡Ö¥Ñ¥ê¤¸¤å¤ï¡×ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÈÎÇä¤Ï3·î25Æü(²Ð)¤«¤é¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¤É¤Á¤é¤â´õË¾¾®Çä²Á³Ê351±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Î¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡ÖSPOON CRUSH¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿Ê²½ÈÇ¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥ß¥Ë¥«¥Ã¥× SPOON CRUSH ¡Ø¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ù¥ê¡¼ ¥¯¥Ã¥¡¼¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¡Ù
ÈÎÇä´ü´Ö¡§3·î25Æü(²Ð)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê
²Á³Ê¡§´õË¾¾®Çä²Á³Ê 319±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É
¥ß¥Ë¥«¥Ã¥× SPOON CRUSH ¡Ø¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥³¥é Ç»¤¤ËõÃã¡Ù
ÈÎÇä´ü´Ö¡§3·î25Æü(²Ð)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê
²Á³Ê¡§´õË¾¾®Çä²Á³Ê 319±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É
¡ÖSPOON CRUSH¡×¤Ï¡¢2023Ç¯½Õ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë¡¢ÂÎ¸³·¿¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡£¥¹¥×¡¼¥ó¤ÇÅ·ÌÌ¤Î¥Á¥ç¥³¤ò³ä¤ë¤È¡¢Ãæ¤«¤é¥½¡¼¥¹¤¬¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¡Ö¥Ñ¥ê¤¸¤å¤ï¡×ÂÎ¸³¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢¥½¡¼¥¹¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò²þÎÉ¤·¡¢¤è¤ê¤È¤í¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¤¢¤Õ¤ì¤ë´¶³Ð¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£
¡Ø¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ù¥ê¡¼ ¥¯¥Ã¥¡¼¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¡Ù¤Ï¡¢¥³¥³¥¢¥¯¥Ã¥¡¼¤òº®¤¼¹þ¤ó¤À¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¾å¤Ë¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¡¢¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¥Á¥ç¥³¤ò³ä¤ë¤È¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ìÔÂô¤Ê¥¹¥¤¡¼¥ÄÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
°ìÊý¤Î¡Ø¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥³¥é Ç»¤¤ËõÃã¡Ù¤Ï¡¢½Â¤ß¤È»Ý¤ß¤Î¶¯¤¤ÃãÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ç»¸ü¤ÊËõÃã¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¾å¤Ë¡¢¥·¥ç¥³¥é¥½¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¡¢¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥Á¥ç¥³¤ò³ä¤ë¤È¡¢Ç»¸ü¤Ê¥·¥ç¥³¥é¥½¡¼¥¹¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¡¢ËõÃã¤Î¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬ÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¡£
¤³¤ì¤é¤Î¿·ºî¤Ï¡¢ÎäÅà¸Ë¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÌó11Ê¬ÂÔ¤Ä¤È¡¢¥Á¥ç¥³¤¬³ä¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥½¡¼¥¹¤¬¤È¤í¤±¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£¾¯¤·ÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡Ö¥Ñ¥ê¤¸¤å¤ï¡×ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÈÎÇä¤Ï3·î25Æü(²Ð)¤«¤é¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¤É¤Á¤é¤â´õË¾¾®Çä²Á³Ê351±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Î¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡ÖSPOON CRUSH¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿Ê²½ÈÇ¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥ß¥Ë¥«¥Ã¥× SPOON CRUSH ¡Ø¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ù¥ê¡¼ ¥¯¥Ã¥¡¼¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¡Ù
ÈÎÇä´ü´Ö¡§3·î25Æü(²Ð)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê
²Á³Ê¡§´õË¾¾®Çä²Á³Ê 319±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É
¥ß¥Ë¥«¥Ã¥× SPOON CRUSH ¡Ø¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥³¥é Ç»¤¤ËõÃã¡Ù
ÈÎÇä´ü´Ö¡§3·î25Æü(²Ð)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê
²Á³Ê¡§´õË¾¾®Çä²Á³Ê 319±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É