º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥ÈÂç¹¥¤­¤Ê·ùÌ£¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¡×¤Î»Ò¶¡¤òµß¤Ã¤¿½÷À­¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

·ùÌ£¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¤Î»Ò¤¬¡¢°»¤ò¤Î¤É¤ËµÍ¤Þ¤é¤»¡Ä

¡Ö¥Þ¥ÞÍ§¤ÎS¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥ÈÂç¹¥¤­¤Ç¡¢²¿¤«¤ÈÉ¡¤Ë¤Ä¤¯Â¸ºß¡£ËÜ²»¤Ï´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É»Ò¶¡Æ±»Î¤¬ÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤â¤¤¤«¤ºº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ë¤È¤­¡¢Ìþ¤ä¤··Ï¤Î¥Þ¥ÞÍ§N¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥ÈÂç¹¥¤­S¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤¬Àì¶È¼çÉØ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«Ëý¤²¤ËÏÃ¤·¡¢¤µ¤é¤ËN¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ÆÉÔ²÷¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ä¡Ä¡£
S¤µ¤ó¤Ë¥à¥«¥à¥«¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢S¤µ¤ó¤Î»Ò¶¡¤¬Âç¤­¤Ê°»¤ò¤Î¤É¤ËµÍ¤Þ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£S¤µ¤ó¤Ï¤¿¤ÀÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÇN¤µ¤ó¤¬¡Ø»ä¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡Ù¤È¸À¤¤¡¢S¤µ¤ó¤Î»Ò¤ÎÇØÃæ¤ò¥É¥ó¤Ã¤È¶¯¤¯¤¿¤¿¤¯¤È¡¢Âç¤­¤Ê°»¤¬½Ð¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤ÈN¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ä¤ÆµßÌ¿°å¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÂÐ±þ¤Ë´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå½÷À­¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯4·î¡Ë

¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÌþ¤ä¤··Ï¥Þ¥Þ¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎµßÌ¿°å¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡Ä¡Ä¶Ã¤­¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ­»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£