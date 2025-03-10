¡Ö»ä¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×·ùÌ£¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¤Î»Ò¤òµß¤Ã¤¿½÷À¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡©
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥ÈÂç¹¥¤¤Ê·ùÌ£¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¡×¤Î»Ò¶¡¤òµß¤Ã¤¿½÷À¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
·ùÌ£¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¤Î»Ò¤¬¡¢°»¤ò¤Î¤É¤ËµÍ¤Þ¤é¤»¡Ä
¡Ö¥Þ¥ÞÍ§¤ÎS¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥ÈÂç¹¥¤¤Ç¡¢²¿¤«¤ÈÉ¡¤Ë¤Ä¤¯Â¸ºß¡£ËÜ²»¤Ï´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É»Ò¶¡Æ±»Î¤¬ÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤â¤¤¤«¤ºº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ë¤È¤¡¢Ìþ¤ä¤··Ï¤Î¥Þ¥ÞÍ§N¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥ÈÂç¹¥¤S¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤¬Àì¶È¼çÉØ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«Ëý¤²¤ËÏÃ¤·¡¢¤µ¤é¤ËN¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ÆÉÔ²÷¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ä¡Ä¡£
S¤µ¤ó¤Ë¥à¥«¥à¥«¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢S¤µ¤ó¤Î»Ò¶¡¤¬Âç¤¤Ê°»¤ò¤Î¤É¤ËµÍ¤Þ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£S¤µ¤ó¤Ï¤¿¤ÀÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÇN¤µ¤ó¤¬¡Ø»ä¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡Ù¤È¸À¤¤¡¢S¤µ¤ó¤Î»Ò¤ÎÇØÃæ¤ò¥É¥ó¤Ã¤È¶¯¤¯¤¿¤¿¤¯¤È¡¢Âç¤¤Ê°»¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤ÈN¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ä¤ÆµßÌ¿°å¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÂÐ±þ¤Ë´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå½÷À¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯4·î¡Ë
¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÌþ¤ä¤··Ï¥Þ¥Þ¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎµßÌ¿°å¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡Ä¡Ä¶Ã¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£