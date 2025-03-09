º£µ¨¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ç¡È¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¡É¤ÎFW¥»¥á¡¼¥Ë¥ç¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬Àµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤«¡¡3360Ëü¥Ý¥ó¥É¤Î°ÜÀÒ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦²ÄÇ½À
¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ïº£²Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡ØCaughtOffside¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë25ºÐ¤Î¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½MF¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
±Ñ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Î¥»¥á¥Ë¥ç¤Ï2023Ç¯1·î¤Ë¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£²ÃÆþ¸å¤Ï¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòµ¨¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°25»î¹ç¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ç8¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£º£µ¨¤Ï¤µ¤é¤Ë¥×¥ì¥¤¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°26»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢7¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÀä¹¥Ä´¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç9°Ì¤È¹¥Ä´¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Î¹¶·â¿Ø¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥á¥Ë¥ç¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Ê¤É²¤½£¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤â´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¥»¥á¥Ë¥ç¤ÎÁèÃ¥Àï¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
What do we think of this penalty run up? pic.twitter.com/N4CNWVnvun— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) February 9, 2025