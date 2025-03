ボーンマスのスピードスターは今夏ステップアップを果たす可能性がある。



『CaughtOffside』によると、トッテナム・ホットスパーは今夏の移籍市場でボーンマスに所属する25歳のガーナ代表MFアントワーヌ・セメニョの獲得を目指すという。



英チャンピオンシップに所属するブリストル・シティの下部組織出身のセメニョは2023年1月にボーンマスに完全移籍。加入後は主力として活躍しており、昨季はプレミアリーグ25試合の先発出場で8ゴール2アシストを記録。今季はさらにプレイに磨きがかかっており、ここまでプレミアリーグ26試合に先発出場し、7ゴール4アシストと絶好調。今季ここまで9位と好調のボーンマスの攻撃陣を牽引している。





What do we think of this penalty run up? pic.twitter.com/N4CNWVnvun