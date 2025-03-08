¸µAKB48¹þ»³¿º¹á¡¢²áµîºÇ¹â¥Ü¥Ç¥£¡¡µÜ¸ÅÅç¤Ç³«ÊüÅª¤Ë¡Ö¤¹¤°¤¹¤Ã¤Ý¤ó¤Ý¤ó¤Ë¡×
¹þ»³¿º¹á
¸µAKB48¤Î¹þ»³¿º¹á¤¬£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç1st ¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¢¥ê¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤é¡Ù¤Î¼èºà²ñ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤Ø¡Ä14ºÐ¤ÇAKB48¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢12 Ç¯¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤â¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¡É¤³¤ß¤Ï¤ë¡É¤³¤È¹þ»³¿º¹á¡£12Ç¯Ê¬¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¦°áÁõ¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÂÎ·¿¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤µ¤é¤Ë¡Ö½÷¤Î»Ò¤é¤·¤¤´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿ÂÎ¡×¤È¤¹¤ë¤¿¤áÂÎ½Å¤ò£³¥¥íÁýÎÌ¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¡£
¡ÖÈþ¤·¤¤ÂÎ¤òÈþ¤·¤¯»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈµÜ¸ÅÅç¤Ç³«ÊüÅª¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¤¹¤Ã¤Ý¤ó¤Ý¤ó¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¼Ì¿¿½¸¤ò¶Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î½ÐÍè±É¤¨¤ò¡Ö99ÅÀ¡ª¡×¤È¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£