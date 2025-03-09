Æü¥Æ¥ì¤Ç4·î3Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡ª Liella!½é¤ÎÃÏ¾åÇÈ´§ÈÖÁÈ¡ØLiella!¤Î¤Á¤å¡¼¤È¤ê¤¨¤é!!¡ÙTVer&Hulu¤ÇÇÛ¿®¤â
¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Liella!¤¬¡¢½é¤ÎÃÏ¾åÇÈ´§ÈÖÁÈ¡ÖLiella!¤Î¤Á¤å¡¼¤È¤ê¤¨¤é!!¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£2025Ç¯4·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿¼Ìë24»þ59Ê¬¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ÇÁ´5²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖLiella!¤Î¤Á¤å¡¼¤È¤ê¤¨¤é!!¡×¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ºî¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë11¿ÍÁÈ¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Liella!¤Î½é¤È¤Ê¤ëÃÏ¾åÇÈ´§ÈÖÁÈ¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡Ê½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Î¥¬¥¤¥É¡Ë¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¡ÖLiella!¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·ÝÇ½³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¤¿¤á¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ê¸ÄÀ³«È¯´ë²è¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤Î³èÆ°¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡ÖTVer¡×¡ÖÆü¥Æ¥ìTADA¡×¤Ç1½µ´Ö¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖHulu¡×¤Ç¤Ï¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Ëè½µÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£´ØÅì·÷°Ê³°¤Î»ëÄ°¼Ô¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤¿¤á¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤À¡£
Liella!¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖLiella!¤Î¤Á¤å¡¼¤È¤ê¤¨¤é!!¡×¡£Èà½÷¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÊüÁ÷¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖLiella!¤Î¤Á¤å¡¼¤È¤ê¤¨¤é!!¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯4·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë 24»þ59Ê¬¡Á¥¹¥¿¡¼¥È¡ÊÁ´5²ó¡Ë
ÊüÁ÷¶É¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë
½Ð±é¡§Liella!
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¡§
TVer¡¢Æü¥Æ¥ìTADA¡Ê1½µ´Ö»ëÄ°²ÄÇ½¡Ë
Hulu¡Ê¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÇÛ¿®¡Ë
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ntv.co.jp/liella
Liella! ´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡§
¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.lovelive-anime.jp/
¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡¿Liella! ¸ø¼°X¡§https://x.com/Liella_PLSP
¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¸ø¼°X¡§https://x.com/LoveLive_staff
¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! ¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/lovelive_superstar_staff/
¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@lovelive_official
¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§¡¡#Liella¤Î¤Á¤å¡¼¤È¤ê¤¨¤é #lovelive #Liella
¡ÖLiella!¤Î¤Á¤å¡¼¤È¤ê¤¨¤é!!¡×¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ºî¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë11¿ÍÁÈ¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Liella!¤Î½é¤È¤Ê¤ëÃÏ¾åÇÈ´§ÈÖÁÈ¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡Ê½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Î¥¬¥¤¥É¡Ë¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¡ÖLiella!¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·ÝÇ½³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¤¿¤á¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ê¸ÄÀ³«È¯´ë²è¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤Î³èÆ°¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡ÖTVer¡×¡ÖÆü¥Æ¥ìTADA¡×¤Ç1½µ´Ö¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖHulu¡×¤Ç¤Ï¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Ëè½µÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£´ØÅì·÷°Ê³°¤Î»ëÄ°¼Ô¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤¿¤á¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤À¡£
Liella!¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖLiella!¤Î¤Á¤å¡¼¤È¤ê¤¨¤é!!¡×¡£Èà½÷¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÊüÁ÷¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖLiella!¤Î¤Á¤å¡¼¤È¤ê¤¨¤é!!¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯4·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë 24»þ59Ê¬¡Á¥¹¥¿¡¼¥È¡ÊÁ´5²ó¡Ë
ÊüÁ÷¶É¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë
½Ð±é¡§Liella!
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¡§
TVer¡¢Æü¥Æ¥ìTADA¡Ê1½µ´Ö»ëÄ°²ÄÇ½¡Ë
Hulu¡Ê¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÇÛ¿®¡Ë
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ntv.co.jp/liella
Liella! ´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡§
¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.lovelive-anime.jp/
¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡¿Liella! ¸ø¼°X¡§https://x.com/Liella_PLSP
¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¸ø¼°X¡§https://x.com/LoveLive_staff
¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! ¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/lovelive_superstar_staff/
¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@lovelive_official
¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§¡¡#Liella¤Î¤Á¤å¡¼¤È¤ê¤¨¤é #lovelive #Liella