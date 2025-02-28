【Amazon】Apple WatchやiPhoneなどのApple製品が最大22%OFFに
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コスパに優れた「Apple Watch SE（第2世代）」
Apple Watch SE (第 2 世代) [GPS + Cellular (40mm)ケース用] アルミニウムケースとスターライト スポーツループを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカーと睡眠ト ラッカー、衝突事故検出、心拍数のモニタリング、Retina ディスプレイ、耐水性能
41,935円 → 38,948円（7%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
高い精度を発揮するGPS搭載の「Apple Watch Ultra 2」
Apple Watch Ultra 2（GPS + Cellularモデル）- 49mmチタニウムケースとブルーアルパインループ - L
117,091円 → 99,800円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
iPhone
A17 Proチップを搭載し、複雑な処理も快適にできる「iPhone 15 Pro Max」
鮮やかな10.9インチLiquid Retinaディスプレイを採用した「iPad（第10世代）」
10.9インチiPad Wi-Fiモデル 64GB - イエロー & AppleCare+ for iPad（第10世代） セット
69,600円 → 63,600円（9%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple Pencil（第2世代）に対応した「iPad mini（第6世代）」
Apple 2021 iPad mini (Wi-Fi + Cellular, 256GB) - スペースグレイ
136,800円 → 114,840円（16%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
M3チップを搭載し、仕事も遊びもスピードアップ。2024年発売「MacBook Air」
最大22時間使えるバッテリー。2023年発売「MacBook Pro」
Apple 2023 MacBook Pro 14 コアCPU、30 コアGPU のM3 Maxチップ搭載ノートパ ソコン:14.2 インチ Liquid Retina XDR ディスプレイ、36GB ユニファイドメモリ、 1TBの SSD ストレージ、iPhone や iPad との連係機能 - スペースブラック
513,800円 → 402,727円（22%オフ）
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Apple 2023 MacBook Pro 12 コアCPU、18 コアGPU のM3 Proチップ搭載ノートパ ソコン:14.2 インチ Liquid Retina XDR ディスプレイ、18GB ユニファイドメモリ、 1TBの SSD ストレージ、iPhone や iPad との連係機能 - スペースブラック
383,800円 → 312,586円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple 2023 MacBook Pro 8 コア CPU、10 コア GPU の M3 チップ搭載ノートパソコ ン:14.2 インチ Liquid Retina XDR ディスプレイ、8GB ユニファイドメモリ、 1TBの SSD ストレージ、iPhone や iPad との連係機能 - スペースグレイ
248,800円 → 229,152円（8%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のセール商品
Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
4,490円 → 3,090円（31%オフ）
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※上記の商品情報は2025年2月28日14時現在のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
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