Ì¾Ìç¤ÎÍ¶¤¤¤Ï¡ÈÊ¹¤«¤º¡ÉÌµÌ¾¹»¤Ø¡Ö¼«Ê¬¤¬ÍÞ¤¨¤ì¤Ð¹Ã»Ò±à¹Ô¤±¤ë¡×¡¡MVPº¸ÏÓ¤¬Áª¤ó¤À¶á½ê¿Ê³Ø
¸µÃæÆü¡¦Ìî¸ýÌÐ¼ù»á¡¢¸µ¡¹¤Ï±¦Åê¤²¤âÍÄ¾¯´ü¤Ëº¸Åê¤²¤Ë
¡¡1999Ç¯¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¯¤Ê¤ÉÃæÆü¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤Î¤¬Ìî¸ýÌÐ¼ù»á¤À¡£¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¡Ê1996Ç¯¡Ë¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡Ê1998Ç¯¡¢2001Ç¯¡Ë¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¡Ê2001Ç¯¡Ë¡Ä¡Ä¡£µ±¤«¤·¤¤µåÎò¤ò¸Ø¤ëº¸ÏÓ¤Ï¸½ºß¡¢°¦ÃÎ¸©À¾Èø»Ô¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ß¥äÅÅµ¡¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ìîµå²òÀâ¼Ô¡¢Ìîµå»ØÆ³¼Ô¤âÌ³¤á¤ë¡£¸½Ìò»þÂåÆ±ÍÍ¤Ëº£¤â¡È¥Õ¥ë²óÅ¾¡É¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¾¯Ç¯»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡°¦É²¸©ÅìÍ½»Ô¡Ê¸½¡¦À¾¾ò»Ô¡Ë½Ð¿È¡¢1974Ç¯5·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÌî¸ý»á¤Ï¡ÖÌîµå¤ÏÊª¿´¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡ÖÉã¿Æ¤¬Ìîµå¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£¤À¤«¤éÍ·¤ÓÆ»¶ñ¤âÌîµå¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£µå³¦¶þ»Ø¤Îº¸ÏÓ¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡¢Ìîµå¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡Ö½é¤á¤Ï±¦Åê¤²¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤âÏÃ¤¹¡£¡È¤ß¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î»þÂå¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥°¥í¡¼¥Ö¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤»þ¤Ë¡¢º¸¤ÇÅê¤²¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÊý¤¬¥Ü¡¼¥ë¤¬Èô¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢º¸Íø¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÄÃÕ±à¤È¤«¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¤§¡£ËÍ¤Í¡¢¤¿¤Ö¤ó¡¢±¦¤ÇÅê¤²¤¿»þ¤ËÎÙ¤Î²È¤Î¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¡£¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£º¸¤ÇÅê¤²¤Æ³ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤¬±¦¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿º¢¤À¤È»×¤¦¡£¤Þ¤¡¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤·¤«¡¢ËÍ¤Ë¤Ï±¦¤ÇÅê¤²¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡Ê¸»ú¤ò½ñ¤¯¤Î¤â¡¢È¤¤ò»ý¤Ä¤Î¤â¤¹¤Ù¤Æ±¦¡£¡ÖÅê¤²¤ë¡¢ÂÇ¤Ä¡¢½³¤ë¤È¤«¡¢¤À¤¤¤¿¤¤µåµ»¤Ïº¸¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï±¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼Ò²ñ¿Í¤Î´ë¶È¥Á¡¼¥à¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤¬º¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢º¸¤ÎDNA¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÍÄ¤¤»þ¤Ëº¸¤Ç¡È¤¤¤¤µå¡É¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢±¦Åê¤²¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ìî¸ý»á¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÏÊª¿´¤¬¤Ä¤¯Á°¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡ÈÎ®¤ì¡É¤¬ÊÑ¤ï¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡1981Ç¯¡¢Â¿²ì¾®¤ËÆþ³Ø¡£¡Ö4¡¢5¡¢6Ç¯¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢»î¹ç¤Ï5Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤«¤Ê¤¡¡£Á´Á³¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¼å¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤°Éé¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤Îº¢¤«¤é¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢¹¥¤¤ÊµåÃÄ¤äÁª¼ê¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Çµð¿ÍÀïÃæ·Ñ¤òÉã¿Æ¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ÏÊÌ¤ÎÈÖÁÈ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£Ìîµå¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ³Ø3Ç¯»þ¤Î¸©ÁíÂÎ¤Ç3ÀïÏ¢Â³´°ÉõV¡¢»Í¹ñÁíÂÎ¤Ï4°Ì
¡ÖÅö»þ¤Ï¡Êºå¿À¤Î¡Ë¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ð¡¼¥¹¡ÊÆâÌî¼ê¡Ë¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤âÊÌ¤Ë¹¥¤¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê²È¤Ç¤Ï¡ËÌîµåÃæ·Ñ¤ò¸«¤ë¤è¤ê¤â¡¢Ìîµå¥²¡¼¥à¤È¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¥ª¡¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¡£1987Ç¯Æþ³Ø¤ÎÅìÍ½ÅìÃæ¤Ç¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¡Ö1Ç¯À¸¤«¤é¤º¤Ã¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÇÚÊý¤¬¤¤¤ë´Ö¤Ï¤Û¤Ü»î¹ç¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Ô¡ÊÂÇ·âÅê¼ê¡Ë¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Îý½¬¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡£
¡¡ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬È´¤±¤Æ¤«¤é¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£3Ç¯»þ¤Ë¤Ï°¦É²¸©¤ÎÃæ³ØÁíÂÎ¤Ç½à¡¹·è¾¡¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³´°Éõ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¡ÖÆð¼°¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÅÀ¤Ï¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¡£1ÅÀ¼è¤é¤ì¤¿¤éÉé¤±¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¡£»Í¹ñÁíÂÎ¤Ç¤Ï4°Ì¡£¡Ö2»î¹ç¤·¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤È¤â0-1¤ÇÉé¤±¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¹¥Åê¤ÎÏ¢Â³¤ÇÌîµå¤ÎÌ¾Ìç¹â¹»¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¡ÖÀ¼¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¤³¤³¤Ç¤â¡È¤ß¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄ¾ÀÜ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤Ë¿ÊÏ©¤òÃ°¸¶¹â¤Ë·è¤á¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ÏÅìÍ½»Ô¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éã¿Æ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë°õºþ²ñ¼Ò¤¬Ã°¸¶¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£Éã¿Æ¤â´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡ÊÌîµå¤Î¡ËÌ¾Ìç¤Ë¹Ô¤¯¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤âÃ°¸¶¹â¹»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡Ä¡£Êì¿Æ¤ÏÌ¾Ìç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤â¡ÊÃ°¸¶¤Ï¡Ë¤Þ¤¡¡¢¶á¤¤¤«¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¼«Å¾¼Ö¤ÇÄÌ¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£Ì¾Ìç¤Ë¹Ô¤¯¤È±ó¤¤¤·¡¢Ì¾Ìç¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬ÍÞ¤¨¤ì¤Ð¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÉáÄÌ¤Ë¼õ¸³ÊÙ¶¯¤â¤·¤Æ¡¢Ìîµå¤Ç¤ÏÅö»þÌµÌ¾¤Î°¦É²¸©Î©Ã°¸¶¹â¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£¡ÖÃ°¸¶¤Ï°æ¾å¡Ê¿Æó¡Ë´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÊÌîµåÉô¤Ë¡ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤·¤Í¡×¡£1981Ç¯²Æ¤Ë°¦É²¡¦º£¼£À¾¤Î¼ç¾¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±à¤ò·Ð¸³¤·¤¿°æ¾å´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¡¢Ìî¸ý»á¤Ïº¸ÏÓÅê¼ê¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Ç¯¡¹¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥«¡¼¥Ö¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤ê¡¢»°¿¶¤Î»³¤òÃÛ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌÜ¤Ë¤âÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£Ì¾Ìç¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡È¥É¥¯¥¿¡¼K¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤Ï¹ì¤¤¤¿¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë