¤â¤¦°ì¿Í¤Î¡ÖSasaki¡×¤¬¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î¡È¿·¥ë¡¼¥È¡É¤ò³«ÂóÃæ¡ÄÁá¤±¤ì¤ÐÍèÇ¯¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤â¡©
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¤È¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°30µåÃÄ¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡£¤ä¤Ï¤êÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò3¿ÍÊú¤¨¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¡£
¡¡3¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤âÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÂÐ¤¹¤ëÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ÏÊÌ³Ê¤À¤¬¡¢»³ËÜÍ³¿¤Èº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ëº´¡¹ÌÚ¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÂçÃ«¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¸½ÃÏ19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÎý½¬¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥é¥¤¥ÖBP¡×¤Ç¤ÎÅêµå¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¿Í¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÈÆ±¤¸¡Öº´¡¹ÌÚÀ«¡×¤ÎÁª¼ê¤â¡¢ÆüÊÆ¤ò¤Þ¤¿¤Ë¤«¤±¤ÆÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢Æ±¶¿¡¦´ä¼ê¸©½Ð¿È¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚÎÛ¤Ï¡¢²Ö´¬Åì»þÂå¤ËÄÌ»»140ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ä¹µ÷Î¥Ë¤¡£¹Ã»Ò±à¤Ë¤â2ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢¤½¤ÎÌ¾¤òÁ´¹ñ¤Ë¹ì¤«¤»¤¿¡£2023Ç¯½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¾å°Ì¸õÊä¤Î°ì¿Í¤ËÌ¾Á°¤òÏ¢¤Í¤¿¤¬¡¢¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤»¤º¡£½Ï¹Í¤ÎËö¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê¤àÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¤Îºò½Õ¤ËÅÏÊÆ¤¹¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¤ÎÂç³ØÀ¸¤é¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤ÆMLB¥É¥é¥Õ¥È¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌîµå¤ÎËÜ¾ì¤Ç¼ÂÀï·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤ØÆþ³Ø¸å¤Ï¡¢Ìîµå¤Ï¤â¤Á¤í¤óÊÙ³Ø¤Ë¤âÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£°ìÄê¤Î³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»î¹ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿º£·î15Æü¡¢º´¡¹ÌÚÎÛ¤ÏÂç³Ø¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Ç3°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ¤ÎÂç³èÌö¡£¤½¤Î¸å¤â²÷ÂÇ¤òÏ¢È¯¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç4»î¹ç¤Ç18ÂÇ¿ô7°ÂÂÇ¡ÊÂÇÎ¨.389¡Ë¤È¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÔË¾¤Î¡È°ìÈ¯¡É¤¬½Ð¤ë¤Î¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¡¢FA¤«¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÌ´¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬²¦Æ»¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÀèÇÚ¤ÎÂçÃ«¤Èº´¡¹ÌÚÏ¯¤¬Ã©¤Ã¤¿¥ë¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÅìµþ¡¦¶ÍÊþ¹â¹»¤Î¿¹°ææÆÂÀÏº¤¬¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤Ê¤É¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤ËÅÏÊÆ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢º´¡¹ÌÚÎÛ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ìµé¤ÎÄ¶¹â¹»µéÁª¼ê¤¬²¦Æ»¥ë¡¼¥È¤ò³°¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°Îã¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡£
¡¡º´¡¹ÌÚÎÛ¤Ï¤Þ¤ÀÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤â¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿È¤À¤¬¡¢Áá¤±¤ì¤Ð26Ç¯²Æ¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£¸å¤Î³èÌö¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ê¸¡áÈ¬ÌÚÍ·¡Ê¤ä¤®¡¦¤æ¤¦¡Ë
¡¡3¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤âÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÂÐ¤¹¤ëÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ÏÊÌ³Ê¤À¤¬¡¢»³ËÜÍ³¿¤Èº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ëº´¡¹ÌÚ¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÂçÃ«¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¸½ÃÏ19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÎý½¬¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥é¥¤¥ÖBP¡×¤Ç¤ÎÅêµå¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡º´¡¹ÌÚÎÛ¤Ï¡¢²Ö´¬Åì»þÂå¤ËÄÌ»»140ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ä¹µ÷Î¥Ë¤¡£¹Ã»Ò±à¤Ë¤â2ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢¤½¤ÎÌ¾¤òÁ´¹ñ¤Ë¹ì¤«¤»¤¿¡£2023Ç¯½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¾å°Ì¸õÊä¤Î°ì¿Í¤ËÌ¾Á°¤òÏ¢¤Í¤¿¤¬¡¢¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤»¤º¡£½Ï¹Í¤ÎËö¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê¤àÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¤Îºò½Õ¤ËÅÏÊÆ¤¹¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¤ÎÂç³ØÀ¸¤é¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤ÆMLB¥É¥é¥Õ¥È¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌîµå¤ÎËÜ¾ì¤Ç¼ÂÀï·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤ØÆþ³Ø¸å¤Ï¡¢Ìîµå¤Ï¤â¤Á¤í¤óÊÙ³Ø¤Ë¤âÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£°ìÄê¤Î³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»î¹ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿º£·î15Æü¡¢º´¡¹ÌÚÎÛ¤ÏÂç³Ø¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Ç3°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ¤ÎÂç³èÌö¡£¤½¤Î¸å¤â²÷ÂÇ¤òÏ¢È¯¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç4»î¹ç¤Ç18ÂÇ¿ô7°ÂÂÇ¡ÊÂÇÎ¨.389¡Ë¤È¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÔË¾¤Î¡È°ìÈ¯¡É¤¬½Ð¤ë¤Î¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¡¢FA¤«¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÌ´¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬²¦Æ»¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÀèÇÚ¤ÎÂçÃ«¤Èº´¡¹ÌÚÏ¯¤¬Ã©¤Ã¤¿¥ë¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÅìµþ¡¦¶ÍÊþ¹â¹»¤Î¿¹°ææÆÂÀÏº¤¬¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤Ê¤É¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤ËÅÏÊÆ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢º´¡¹ÌÚÎÛ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ìµé¤ÎÄ¶¹â¹»µéÁª¼ê¤¬²¦Æ»¥ë¡¼¥È¤ò³°¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°Îã¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡£
¡¡º´¡¹ÌÚÎÛ¤Ï¤Þ¤ÀÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤â¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿È¤À¤¬¡¢Áá¤±¤ì¤Ð26Ç¯²Æ¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£¸å¤Î³èÌö¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ê¸¡áÈ¬ÌÚÍ·¡Ê¤ä¤®¡¦¤æ¤¦¡Ë