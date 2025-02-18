¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÎS&P500ÇäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬Åê»ñ²ÈÌÜÀþ¤Ç¸ì¤ë¡Ö¹²¤Æ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬¡Ö¡Ú¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ´í¤Ê¤¤¡©¡Û¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬S&P500¤òÁ´¤ÆÇäµÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢S&P500¤ÎÇäµÑÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤Î¸«²ò¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°Åê»ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢º£²ó¤ÎÇäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Î±½¤Û¤É½ÅÂç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¿Ü»á¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤¬S&P500¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÇäµÑ¤·¤¿¤ÈÁû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈæÎ¨¤È¤·¤Æ¤Ï0.02%¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼ÂºÝ¤Î±Æ¶Á¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÍ¤ÏS&P500¤òº£¸å¤â¥¸¥ã¥¹¥È¡¦¥¡¼¥×¡¦¥Ð¥¤¥¤¥ó¥°¡Ê¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹³ô¼°¡¦ºÄ·ô¤Ê¤É¤Î»ñ»º¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤ÇÇã¤¤Â³¤±¤ë¡×¤È¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤ÎÊÝÍ¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤Î»ñ¶â±¿ÍÑ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¸½¶âÊÝÍ³Û¤Ï1Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2ÇÜ°Ê¾å¤ËËÄ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Ê³ä¹â¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤â¤Î¡×¤È²òÀâ¡£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤¬°ìÉô¤Î¸ÄÊÌ³ô¤òÇäµÑ¤·¡¢°ìÊý¤Ç¸½¶âÆ±ÅùÊª¤ÈÃ»´üºÄ¤ÎÈæÎ¨¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¹â¿Ü»á¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î4Ç¯´Ö¤Ç¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤Ï¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢·ÐºÑÌÌ¤Ç¤Î¹çÍýÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÊÆ¹ñ³ô¤Ï½ª¤ï¤ê¤À¤ÈÈá´ÑÅª¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢Ä¹´üÊ¬»¶ÀÑÎ©Åê»ñ¤òÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°Åê»ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢º£²ó¤ÎÇäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Î±½¤Û¤É½ÅÂç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¿Ü»á¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤¬S&P500¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÇäµÑ¤·¤¿¤ÈÁû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈæÎ¨¤È¤·¤Æ¤Ï0.02%¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼ÂºÝ¤Î±Æ¶Á¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÍ¤ÏS&P500¤òº£¸å¤â¥¸¥ã¥¹¥È¡¦¥¡¼¥×¡¦¥Ð¥¤¥¤¥ó¥°¡Ê¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹³ô¼°¡¦ºÄ·ô¤Ê¤É¤Î»ñ»º¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤ÇÇã¤¤Â³¤±¤ë¡×¤È¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤ÎÊÝÍ¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤Î»ñ¶â±¿ÍÑ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¸½¶âÊÝÍ³Û¤Ï1Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2ÇÜ°Ê¾å¤ËËÄ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Ê³ä¹â¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤â¤Î¡×¤È²òÀâ¡£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤¬°ìÉô¤Î¸ÄÊÌ³ô¤òÇäµÑ¤·¡¢°ìÊý¤Ç¸½¶âÆ±ÅùÊª¤ÈÃ»´üºÄ¤ÎÈæÎ¨¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¹â¿Ü»á¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î4Ç¯´Ö¤Ç¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤Ï¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢·ÐºÑÌÌ¤Ç¤Î¹çÍýÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÊÆ¹ñ³ô¤Ï½ª¤ï¤ê¤À¤ÈÈá´ÑÅª¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢Ä¹´üÊ¬»¶ÀÑÎ©Åê»ñ¤òÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÏ¢µ»ö
¤·¤ß¤±¤ó¤¬ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥È¥é¥Ö¥ë¡Ä¹â¿Ü´´Ìï¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸ì¤ë¡Ö¸½ÊªÅê»ñ¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤¤¡×
¡Ú12¡Ê¥ï¥ó¥Ë¥ã¥ó¡ËÊ¿ÏÂÅÞ¡Û¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬·üÇ°¡Ö¸¤¤ÈÇ¤À¤±¤ÇÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡×
¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò¹â¿Ü´´Ìï°å»Õ¤¬»ØÅ¦¡ÖÉÔÉ¬Í×¤Ê°åÎÅ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤Ù¤¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÈþÍÆ³°²Ê°å¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£ ËÜ¶È¤ÎÈþÍÆÀ°·Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ°Ê³°¤Ë¡¢¶Ú¥È¥ì¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¢·ÝÇ½¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»þ»öÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¹â¿Ü´´Ìï°å»Õ»ëÅÀ¤Î°Õ¸«¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
youtube.com/@takasumikiya YouTube