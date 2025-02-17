Mrs. GREEN APPLE、Kアリーナ横浜定期公演『Harmony』がBD＆DVD化！「ア・プリオリ」のライブ映像も公開
■『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』は、計10公演で約20万人を動員！
Mrs. GREEN APPLEが、ライブBlu-ray＆DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』を7月8日にりりーすることを発表。本作に収録される「ア・プリオリ」の映像をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した
『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』は、2024年秋に神奈川・Kアリーナ横浜で開催し、計10公演で約20万人を動員した定期公演。Blu-ray＆DVDには、その8日目となった10月31日公演の模様が完全収録される。その他、商品の詳細は追って発表される。
「ア・プリオリ」は、2018年8月1日にリリースされた７作目のシングルCD「青と夏」のカップリング曲。狂気すら感じるボーカルパフォーマンスと、管弦楽器隊と併せて計15人の大編成からなるバンドアンサンブルは必見だ。
なお、Mrs. GREEN APPLEは7月8日にはベストアルバム『10』も同時発売する。
リリース情報
2025.01.20 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ダーリン」
2025.02.26 ON SALE
Blu-ray＆DVD『ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～』
2025.07.08 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』
2025.07.08 ON SALE
ALBUM『10』
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com/