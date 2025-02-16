¡Ú¼Â¿©¥ì¥Ý¡ÛËÌ²¤É÷¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥¢¡¼¥È¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¡ªÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥±¡¼¥¡¢¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥×¥ì¡¼¥ÈÉÕ¤¡×
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î¿·¥Æ¡¼¥Þ¥Ý¡¼¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡ÊFantasy Springs¡Ë¡×
¡ÖËâË¡¤ÎÀô¤¬Æ³¤¯¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÀ¤³¦¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¡¢¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¡¢¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿»ÜÀß¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡×¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥±¡¼¥¡¢¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥×¥ì¡¼¥ÈÉÕ¤¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ù
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥±¡¼¥¡¢¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥×¥ì¡¼¥ÈÉÕ¤
²Á³Ê¡§1,200±ß¡ÊÃ±ÉÊ550±ß¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¤Î¥á¥Ë¥å¡¼1¤Ä¤Ë¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¤ò1¤ÄÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¤òÉÕ¤±¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï1²ó¤Î²ñ·×¤Ç¤Ò¤È¤ê1¤Ä¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢Ã±ÉÊ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î14Æü¡Á
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¿¥á¥Ç¥£¥Æ¥ì¡¼¥Ë¥¢¥ó¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡Ö¥¶¥ó¥Ó¡¼¥Ë¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¦¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¡×
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Ö¥¢¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤Ê¤É
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥×¥ì¡¼¥ÈÉÕ¤¥Ç¥¶¡¼¥È¡£
¥¢¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Î·Ê¿§¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ö¥¢¥Ê¡×¤È¡Ö¥¨¥ë¥µ¡×¡¢Àã¤À¤ë¤Þ¤Î¡Ö¥ª¥é¥Õ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡×¤ò¤«¤ï¤¤¤¤ËÌ²¤É÷¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¡ª
¥¢¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¾ë¤ä»þ·×Âæ¡¢¥½¥ê¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÃæ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ï¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥±¡¼¥¡£
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ËÌ²¤É÷¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥¢¡¼¥È¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¡ª
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥±¡¼¥¡¢¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥×¥ì¡¼¥ÈÉÕ¤¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
© Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¡Ú¼Â¿©¥ì¥Ý¡ÛËÌ²¤É÷¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥¢¡¼¥È¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¡ªÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥±¡¼¥¡¢¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥×¥ì¡¼¥ÈÉÕ¤¡× appeared first on Dtimes.