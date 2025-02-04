¥¢¥¸¥¢ÇÕÄ¾Á°¤ÎU-20ÆüËÜÂåÉ½¤¬Ä¹Ìî¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤òÀ©¤¹! º´Æ£Î¶Ç·²ð¡¢ã·Æ£½ÓÊå¤Ç2È¯¡¢TPÃç»³»â²¸¤¬¥À¥á²¡¤·3ÅÀÌÜ
[2.4 Îý½¬»î¹ç U-20ÆüËÜ 3-1 Ä¹Ìî ¹â±ßµÜµÇ°JFAÌ´¥Õ¥£¡¼¥ë¥É]
¡¡AFC U20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤òÍè½µ¤Ë¹µ¤¨¤ëU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï4Æü¡¢ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤È45Ê¬3ËÜ·Á¼°¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢3ËÜ¹ç·×3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£1ËÜÌÜ¤Î15Ê¬¤ËMFº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬¡¢22Ê¬¤ËMFã·Æ£½ÓÊå¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-0¡£2ËÜÌÜ¤Ï1¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ0-1¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢3ËÜÌÜ¤Ï1-0¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï4-4-2¤ÎÉÛ¿Ø¤òÉß¤¯¡£GK¤Ï¹ÓÌÚÎ°°Î¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤«¤éDF¹â¶¶¿Î¸Õ¡¢DF´îÂ¿°íÌé¡¢DF±öÀîºùÆ»¡¢DFÉÛ»Ü¹î¿¿¡£2¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÏMFÂç´ØÍ§æÆ¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¯MF¾®ÁÒ¹¬À®¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Ïã·Æ£¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ÏMFÀÐ°æµ×·Ñ¡£2¥È¥Ã¥×¤ÏFW¹â²¬Îâñ¥¤Èº´Æ£¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡³«»ÏÁá¡¹¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢15Ê¬¤ËÀèÀ©¡£¹â²¬¤¬¼ý¤á¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÂç´Ø¤¬½¦¤Ã¤Æ±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤â¡¢GK¾¾¸¶ñ¥ÂÁ¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤Ü¤ì¤¿¤È¤³¤í¤òº´Æ£¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£22Ê¬¤Ë¤ÏÆ±ÍÍ¤Î·Á¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£¹â²¬¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁË¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¤³¤Ü¤ì¤¿¤È¤³¤í¤òã·Æ£¤¬·è¤áÀÚ¤ê¡¢2-0¤ÈÅÀº¹¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤½¤Î¸å¤âÄ¹Ìî¤ËÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤é¤»¤Ê¤¤¡£1ËÜÌÜ¤Î45Ê¬¤Ï2-0¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡2ËÜÌÜ¤Ç¡¢U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï2¿Í¸òÂå¡£¹ÓÌÚ¤È´îÂ¿¤ò²¼¤²¡¢¸åÆ£ÏË¤ÈDFÅÚ²°Ý¥Âç¤òÅêÆþ¡£2CB¤Ïº¸¤¬ÅÚ²°¡¢±¦¤Ï±öÀî¤¬Î©¤Ã¤¿¡£12Ê¬¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤«¤éMF»°ÅÄ¾°´õ¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡15Ê¬¤Ëº´Æ£¤ò²¼¤²¡¢ÃæÀî°é(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç)¤òÅêÆþ¡£20Ê¬¤Ë¤Ï¹â¶¶¤ò²¼¤²¤Æº¸SB¤ËúÉ¸¶Î¦¿Í¤ò¡¢35Ê¬¤Ë¤ÏÂç´Ø¤ËÂå¤¨¤ÆMF¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤¬¾®ÁÒ¤È¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¡£2ËÜÌÜ¤ÏÆÀÅÀ¤Ç¤¤º¡¢0-1¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡3ËÜÌÜ¤ÏÃæÀî¡¢úÉ¸¶¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¢ÅÚ²°°Ê³°¤Î7¿Í¤òÊÑ¹¹¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼4¿Í¤È·ç°÷Êä½¼ÍÑ¤ÎÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÁª¼ê¤ò²Ã¤¨¤¿¡£GK¤ÏÃæÂ¼·½Í¤¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤«¤éúÉ¸¶¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼DFº´¡¹ÌÚ¾±Ñ¡¢ÅÚ²°¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂçDFÀÐ¸¶Ì¤Íö¡£2¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçMFÅÄÃæÉ·²í¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ËÃæÀî¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼MFÄÑñ¥ÂÀ¡£2¥È¥Ã¥×¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼2¿Í¤ÎMFÃç»³»â²¸¤ÈFWÂçÀÐæûÅÍ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡³«»ÏÁá¡¹¤ËÄÑ¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éÃç»³¤¬²¡¤·¹þ¤à¤¬¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤Ç¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¡£24Ê¬¤Ë¤ÏÅÄÃæ¤ò²¼¤²¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂçMFÀéÍÕÂçÉñ¤¬Æþ¤ë¡£úÉ¸¶¤¬¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢ÄÑ¤¬º¸SB¤Ë°ÜÆ°¡£ÀéÍÕ¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï30Ê¬¤Ë¥À¥á¤ò²¡¤¹¡£ÂçÀÐ¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò»Å³Ý¤±¡¢Áê¼êGK¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤òÍ¶È¯¡£ºÇ¸å¤ÏÃç»³¤¬ÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡3ËÜÌÜ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ1-0¤Ç½ªÎ»¤·¡¢U-20ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÄ¹Ìî¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ò¹ç·×3-1¤ÇÀ©¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤ÁDFÇßÌÚÎç¡¢ÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÄ´À°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿DF»Ô¸¶Íù²»¡¢¤³¤ÎÆü¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿FWÆ»ÏÆË¤Î3¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
¡¡AFC U20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤òÍè½µ¤Ë¹µ¤¨¤ëU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï4Æü¡¢ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤È45Ê¬3ËÜ·Á¼°¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢3ËÜ¹ç·×3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£1ËÜÌÜ¤Î15Ê¬¤ËMFº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬¡¢22Ê¬¤ËMFã·Æ£½ÓÊå¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-0¡£2ËÜÌÜ¤Ï1¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ0-1¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢3ËÜÌÜ¤Ï1-0¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï4-4-2¤ÎÉÛ¿Ø¤òÉß¤¯¡£GK¤Ï¹ÓÌÚÎ°°Î¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤«¤éDF¹â¶¶¿Î¸Õ¡¢DF´îÂ¿°íÌé¡¢DF±öÀîºùÆ»¡¢DFÉÛ»Ü¹î¿¿¡£2¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÏMFÂç´ØÍ§æÆ¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¯MF¾®ÁÒ¹¬À®¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Ïã·Æ£¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ÏMFÀÐ°æµ×·Ñ¡£2¥È¥Ã¥×¤ÏFW¹â²¬Îâñ¥¤Èº´Æ£¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤½¤Î¸å¤âÄ¹Ìî¤ËÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤é¤»¤Ê¤¤¡£1ËÜÌÜ¤Î45Ê¬¤Ï2-0¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡2ËÜÌÜ¤Ç¡¢U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï2¿Í¸òÂå¡£¹ÓÌÚ¤È´îÂ¿¤ò²¼¤²¡¢¸åÆ£ÏË¤ÈDFÅÚ²°Ý¥Âç¤òÅêÆþ¡£2CB¤Ïº¸¤¬ÅÚ²°¡¢±¦¤Ï±öÀî¤¬Î©¤Ã¤¿¡£12Ê¬¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤«¤éMF»°ÅÄ¾°´õ¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡15Ê¬¤Ëº´Æ£¤ò²¼¤²¡¢ÃæÀî°é(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç)¤òÅêÆþ¡£20Ê¬¤Ë¤Ï¹â¶¶¤ò²¼¤²¤Æº¸SB¤ËúÉ¸¶Î¦¿Í¤ò¡¢35Ê¬¤Ë¤ÏÂç´Ø¤ËÂå¤¨¤ÆMF¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤¬¾®ÁÒ¤È¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¡£2ËÜÌÜ¤ÏÆÀÅÀ¤Ç¤¤º¡¢0-1¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡3ËÜÌÜ¤ÏÃæÀî¡¢úÉ¸¶¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¢ÅÚ²°°Ê³°¤Î7¿Í¤òÊÑ¹¹¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼4¿Í¤È·ç°÷Êä½¼ÍÑ¤ÎÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÁª¼ê¤ò²Ã¤¨¤¿¡£GK¤ÏÃæÂ¼·½Í¤¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤«¤éúÉ¸¶¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼DFº´¡¹ÌÚ¾±Ñ¡¢ÅÚ²°¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂçDFÀÐ¸¶Ì¤Íö¡£2¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçMFÅÄÃæÉ·²í¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ËÃæÀî¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼MFÄÑñ¥ÂÀ¡£2¥È¥Ã¥×¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼2¿Í¤ÎMFÃç»³»â²¸¤ÈFWÂçÀÐæûÅÍ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡³«»ÏÁá¡¹¤ËÄÑ¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éÃç»³¤¬²¡¤·¹þ¤à¤¬¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤Ç¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¡£24Ê¬¤Ë¤ÏÅÄÃæ¤ò²¼¤²¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂçMFÀéÍÕÂçÉñ¤¬Æþ¤ë¡£úÉ¸¶¤¬¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢ÄÑ¤¬º¸SB¤Ë°ÜÆ°¡£ÀéÍÕ¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï30Ê¬¤Ë¥À¥á¤ò²¡¤¹¡£ÂçÀÐ¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò»Å³Ý¤±¡¢Áê¼êGK¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤òÍ¶È¯¡£ºÇ¸å¤ÏÃç»³¤¬ÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡3ËÜÌÜ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ1-0¤Ç½ªÎ»¤·¡¢U-20ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÄ¹Ìî¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ò¹ç·×3-1¤ÇÀ©¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤ÁDFÇßÌÚÎç¡¢ÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÄ´À°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿DF»Ô¸¶Íù²»¡¢¤³¤ÎÆü¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿FWÆ»ÏÆË¤Î3¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)