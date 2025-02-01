U20¥¢¥¸¥¢ÇÕ½Ð¾ì¤ÎU-20ÆüËÜÂåÉ½¤¬¹ñÆâ¹ç½É¤ò¥¹¥¿¡¼¥È! 23¿ÍÃæ19¿Í+TP¤¬»²²Ã¡¢4¿Í¤Ï³Æ¥Á¡¼¥à¤Î³èÆ°¸å¤Ë¹çÎ®¤Ø
¡¡U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï1Æü¡¢ÀéÍÕ»ÔÆâ¤Î¹â±ßµÜµÇ°JFAÌ´¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹ñÆâ¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£1½µ´Ö¤Î¹ñÆâ¹ç½É¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÃæ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëAFC U20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¡£14Æü¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¤Ç¥¿¥¤¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼23¿ÍÃæ4¿Í¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤»¤º¡£¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó(¥Ù¥ë¥®¡¼)¤ÎFWÆ»ÏÆË¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤ò½ª¤¨¤¿4Æü¤Ë¹çÎ®Í½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMFÃæÅçÍÎÂÀÏ¯¤ÈFW°æ¾å°¦Îü¤Ï8Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×2025½ªÎ»¸å¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÎFW¿ÀÅÄÁÕ¿¿¤Ï11Æü¤ÎACL¥¨¥ê¡¼¥ÈÂè7Àá¡¦±º¹à¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥ºÀï¸å¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼19¿Í¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎDFº´¡¹ÌÚ¾±Ñ(FCÅìµþU-18)¡¢FWÃç»³»â²¸(ÅìµþV¥æ¡¼¥¹)¡¢DFÄÑñ¥ÂÀ(²£ÉÍFC¥æ¡¼¥¹)¤Î3¿Í¤ò²Ã¤¨¤¿22¿Í¤¬½éÆü¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£DF»Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)¤ÈMFº´Æ£Î¶Ç·²ð(²¬»³)¤ÏºÇ½é¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¸å¤Ë¼¼Æâ¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¸å¡¢GK3¿Í¤ÈÊ¬¤«¤ì¤¿¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¥Ñ¥¹&¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢ÂÐ¿Í¥Ñ¥¹¤ò¼Â»Ü¡£ºÇ¸å¤ÏGK2¿Í¤ò´Þ¤á¤¿9ÂÐ9¤Î¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ìó1»þ´Ö¤Î¤¢¤¤¤ÀÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¼«¼çÎý¤ò¹Ô¤¤¡¢½éÆü¤ÎÎý½¬¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏU20¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×D¤Ë½êÂ°¡£14Æü¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¤Ç¥¿¥¤¡¢17Æü¤ÎÂè2Àï¤Ç¥·¥ê¥¢¡¢20Æü¤ÎÂè3Àï¤Ç´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÆÍÇË¤Ç¤¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È4¤ËÆþ¤ë¤È¡¢9·î¤Ë¥Á¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡£
¢£Áª¼ê
¢¦GK
ÃæÂ¼·½Í¤(ÅìµþV)
¸åÆ£ÏË(FCÅìµþ)
¹ÓÌÚÎ°°Î(GÂçºå)
¢¦DF
úÉ¸¶Î¦¿Í(ÌÀ¼£Âç)
±öÀîºùÆ»(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç)
»Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)
¹â¶¶¿Î¸Õ(CÂçºå)
ÇßÌÚÎç(º£¼£)
´îÂ¿°íÌé(µþÅÔ)
ÅÚ²°Ý¥Âç(ÀîºêF)
ÉÛ»Ü¹î¿¿(ÆüÂçÆ£Âô¹â)
¢¦MF
Âç´ØÍ§æÆ(ÀîºêF)
¾®ÁÒ¹¬À®(Ë¡À¯Âç)
ã·Æ£½ÓÊå(¿å¸Í)
ÃæÀî°é(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç)
ÀÐ°æµ×·Ñ(¾ÅÆî)
ÃæÅçÍÎÂÀÏ¯(¹Åç)¢¨2
º´Æ£Î¶Ç·²ð(²¬»³)
¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È(¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥êU-19/¥É¥¤¥Ä)
¢¦FW
¿ÀÅÄÁÕ¿¿(ÀîºêF)¢¨3
Æ»ÏÆË(¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó/¥Ù¥ë¥®¡¼)¢¨1
°æ¾å°¦Îü(¹Åç)¢¨2
¹â²¬Îâñ¥(Æü¾Ï³Ø±à¹â)
¢¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼(2/1¡Á7¤Î¤ß»²²Ã)
DFº´¡¹ÌÚ¾±Ñ(FCÅìµþU-18)
FWÃç»³»â²¸(ÅìµþV¥æ¡¼¥¹)
DFÄÑñ¥ÂÀ(²£ÉÍFC¥æ¡¼¥¹)
FWÂçÀÐæûÅÍ(¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¹â)¢¨4
¢¨1 ¥ê¡¼¥°Àï½ªÎ»¸å4Æü¤Ë¹çÎ®
¢¨2 8Æü¤ÎÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×2025½ªÎ»¸å¤Ë¹çÎ®
¢¨3 11Æü¤ÎACL¥¨¥ê¡¼¥È½ªÎ»¸å¤Ë¹çÎ®
¢¨4 2Æü¤«¤é¹çÎ®
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼23¿ÍÃæ4¿Í¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤»¤º¡£¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó(¥Ù¥ë¥®¡¼)¤ÎFWÆ»ÏÆË¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤ò½ª¤¨¤¿4Æü¤Ë¹çÎ®Í½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMFÃæÅçÍÎÂÀÏ¯¤ÈFW°æ¾å°¦Îü¤Ï8Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×2025½ªÎ»¸å¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÎFW¿ÀÅÄÁÕ¿¿¤Ï11Æü¤ÎACL¥¨¥ê¡¼¥ÈÂè7Àá¡¦±º¹à¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥ºÀï¸å¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¸å¡¢GK3¿Í¤ÈÊ¬¤«¤ì¤¿¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¥Ñ¥¹&¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢ÂÐ¿Í¥Ñ¥¹¤ò¼Â»Ü¡£ºÇ¸å¤ÏGK2¿Í¤ò´Þ¤á¤¿9ÂÐ9¤Î¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ìó1»þ´Ö¤Î¤¢¤¤¤ÀÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¼«¼çÎý¤ò¹Ô¤¤¡¢½éÆü¤ÎÎý½¬¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏU20¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×D¤Ë½êÂ°¡£14Æü¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¤Ç¥¿¥¤¡¢17Æü¤ÎÂè2Àï¤Ç¥·¥ê¥¢¡¢20Æü¤ÎÂè3Àï¤Ç´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÆÍÇË¤Ç¤¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È4¤ËÆþ¤ë¤È¡¢9·î¤Ë¥Á¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡£
¢£Áª¼ê
¢¦GK
ÃæÂ¼·½Í¤(ÅìµþV)
¸åÆ£ÏË(FCÅìµþ)
¹ÓÌÚÎ°°Î(GÂçºå)
¢¦DF
úÉ¸¶Î¦¿Í(ÌÀ¼£Âç)
±öÀîºùÆ»(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç)
»Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)
¹â¶¶¿Î¸Õ(CÂçºå)
ÇßÌÚÎç(º£¼£)
´îÂ¿°íÌé(µþÅÔ)
ÅÚ²°Ý¥Âç(ÀîºêF)
ÉÛ»Ü¹î¿¿(ÆüÂçÆ£Âô¹â)
¢¦MF
Âç´ØÍ§æÆ(ÀîºêF)
¾®ÁÒ¹¬À®(Ë¡À¯Âç)
ã·Æ£½ÓÊå(¿å¸Í)
ÃæÀî°é(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç)
ÀÐ°æµ×·Ñ(¾ÅÆî)
ÃæÅçÍÎÂÀÏ¯(¹Åç)¢¨2
º´Æ£Î¶Ç·²ð(²¬»³)
¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È(¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥êU-19/¥É¥¤¥Ä)
¢¦FW
¿ÀÅÄÁÕ¿¿(ÀîºêF)¢¨3
Æ»ÏÆË(¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó/¥Ù¥ë¥®¡¼)¢¨1
°æ¾å°¦Îü(¹Åç)¢¨2
¹â²¬Îâñ¥(Æü¾Ï³Ø±à¹â)
¢¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼(2/1¡Á7¤Î¤ß»²²Ã)
DFº´¡¹ÌÚ¾±Ñ(FCÅìµþU-18)
FWÃç»³»â²¸(ÅìµþV¥æ¡¼¥¹)
DFÄÑñ¥ÂÀ(²£ÉÍFC¥æ¡¼¥¹)
FWÂçÀÐæûÅÍ(¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¹â)¢¨4
¢¨1 ¥ê¡¼¥°Àï½ªÎ»¸å4Æü¤Ë¹çÎ®
¢¨2 8Æü¤ÎÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×2025½ªÎ»¸å¤Ë¹çÎ®
¢¨3 11Æü¤ÎACL¥¨¥ê¡¼¥È½ªÎ»¸å¤Ë¹çÎ®
¢¨4 2Æü¤«¤é¹çÎ®
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)