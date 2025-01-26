ÇÐÍ¥¡¢»Ê²ñ¼Ô¡¢ÌîµåÁª¼ê¡Ä·ÝÇ½³¦¡Ö¸¥¾å°û¤ß²ñ¡×»²²Ã½÷À¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È°Ç¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡É¡ÖÍ¶¤ï¤ì¤¿¤é¡¢µñÈÝ¸¢¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÀÎ¤«¤é¡¢½÷»Ò¥¢¥Ê¤ä½÷À¼Ò°÷¤òÀ¹¤ê¾å¤²Ìò¤È¤·¤Æ¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î°û¤ß²ñ¤Ë¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ÉÆâ¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤â»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìµ¼«³Ð¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¡Ë
¡¡2024Ç¯12·î¡¢¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤È¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡¢ÃæµïÀµ¹¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊÔÀ®´´Éô¤¬Àß¤±¤¿²ñ¿©¤Ç¡¢Ãæµï¤È½÷À¤Î´Ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬À¸¤¸¡¢Ãæµï¤Ï¹â³Û¤Ê²ò·è¶â¤ò½÷À¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£
¡¡1·î15ÆüÉÕ¤Î¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ±¶É¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡¢Æ±¤¸´´Éô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæµï¤Ë¡È¸¥¾å¡É¤µ¤ì¤¿Èï³²¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1·î23Æü¡¢Ãæµï¤Ï·ÝÇ½³¦¤«¤é°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤Î·ï¤Ï¡¢¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£»ä¤â¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤Ë¡È¸¥¾å¡É¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÜ»ï¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë½÷À¤¬¤¤¤ë¡£¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¡¢¸½Ìò½÷Í¥¤ÎA¤µ¤ó¤À¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±¸½¾ì¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤«¤éÏ¢ÍíÀè¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢Ìµ»ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÇÏ¢Íí¤¹¤ë¤È¡¢¼ç±é¥¯¥é¥¹¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°û¤ß²ñ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø´é¤òÇä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢º£¸å¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÍÍø¤À¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦Í¶¤¤Ê¸¶ç¤Ç¤¹¡×¡ÊA¤µ¤ó¡Ë
¡¡°û¤ß²ñ¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ï¡È·èµ¯½¸²ñ¡É¡£¾ì½ê¤Ï¡¢¹âµé¥«¥é¥ª¥±Å¹¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ì¼¡²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥ï¥¤¥ï¥¤¤ÈÏÃ¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ½ª¤ï¤ê´ÖºÝ¤Ë¡¢¶É°÷¤«¤éLINE¤Ë¡Ø¡»¡»¤µ¤ó¡ÊÇÐÍ¥Ì¾¡Ë¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¸å¤â¤Ä¤¹ç¤¨¤ë¡©¡Ù¤È³ÎÇ§¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£Í×¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥»¥Ã¥¯¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÂÇ¿Ç¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊA¤µ¤ó¡Ë
¡¡¶È³¦Æâ¤Ç¡È¸¥¾å¡É¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤ÇÛ¤â´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂÇ¿Ç¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤Û¤«¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ÊÌ¤Î¶É°÷¤È¥¢¥Æ¥ó¥É¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢ÂçÊª¤Ë¼ã¤¤½÷À¤ò¤¢¤Æ¤¬¤¦¡È¸¥¾å¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊA¤µ¤ó¡Ë
¡¡¸µ¥°¥é¥É¥ë¤ÎB¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤¢¤ëÂçÊª»Ê²ñ¼Ô¤¬»²²Ã¤¹¤ë°û¤ß²ñ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍ§¿Í¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÊý¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤éÇä¤ì¤ë¤«¤â¡ª¤È»×¤¤¡¢¤Õ¤¿¤ÄÊÖ»ö¤ÇOK¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤À¤¬¡¢°û¤ß²ñ¤Ë¤Ï»²²Ã¾ò·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡½¡½¡£
¡Ö¡È¤â¤·¡¢Í¶¤ï¤ì¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÃÇ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë20¿Í¤Û¤É¤Î½÷À¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢³ÎÎ¨Åª¤Ë¤ÏÄã¤¤¤±¤É¡¢¡Ø¥¥ß¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ø¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÎµñÈÝ¸¢¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¡¢¤ÈÍ§¿Í¤ËÌÀ¸À¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢Çº¤ó¤ÀËö¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Í§¿Í¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊB¤µ¤ó¡Ë
¡¡¹Á¶è½÷»Ò¤ÎC¤µ¤ó¤¬¡¢°¦ºÊ²È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë³ÊÆ®²È¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÌ¾¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤À¡£
¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Ï»ý¤Áµ¢¤êÍ×°÷¤Ç¤¹¡£Èà¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¾·ÂÔµÒ¡É¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦ÏÃ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿¿Í¤È¡¢¤½¤ÎÌë¡¢¤Ä¤¹ç¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¸þ¤³¤¦¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³ÊÆ®²È¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤êÍ¶¤ï¤º¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤ËÍè¤ë¤ó¤À¤«¤é²¼¿´¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¶¦±é¤âÂ¿¤¤2¿Í¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤Î¿©»ö²ñ¤Ë¥¢¥Æ¥ó¥É¤µ¤ì¤¿ÊÌ¤Î¹Á¶è½÷»Ò¡¢D¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖËè²ó¡¢¾Æ¤Æù¤«¤éÆó¼¡²ñ¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï±Ç²è´Ø·¸¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¤Ê¤¼¤«ÃË½÷¤Î¿Í¿ô¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª2¿Í¤È¤â´ÔÎñ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÇÚÇÐÍ¥¤Î¤Û¤¦¤¬»ä¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¥¤¤ò¤¹¤ë¤«ÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢À¸ÍýÅª¤ËÌµÍý¤Ç¡¢¾¡¼ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÆü¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ÇºÆ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¤è¡×
¡¡ÍÌ¾¿Í¤Î»ÒÂ©¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¡È¸¥¾å°û¤ß²ñ¡É¤ÎÆÃÄ§¤À¡£
¡ÖÍÌ¾¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÂ©»Ò¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¤¢¤Æ¤¬¤ï¤ì´·¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢º£Æü¤Ï·¯¤Ê¤ó¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÌµ»ë¡£¤ß¤¸¤á¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊD¤µ¤ó¡Ë
¡¡Á°½Ð¤ÎC¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ý¿Í¤Î°û¤ß²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤È¤¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ï¡¢Èá»´¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¤Ë´é¤ò¤·¤«¤á¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤Ï¸åÇÚ·Ý¿Í¤«¤é¡ØÃ¯¤«¡È·»¤µ¤ó¡É¤È¥ä¥ì¤ë½÷¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤ËÅÅÏÃ¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤´ÖÅª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¤¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¡Ø¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÏÌµÍý¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡Ù¤È»²²Ã¤·¤¿°û¤ß²ñ¤Ç¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¥¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·Ý¿Í³¦·¨¤Ç¤Ï¡¢¸åÇÚ¤¬ÀèÇÚ¤Ë½÷¤ò¤¢¤Æ¤¬¤¦¡È¾åÇ¼¡É¤Ï¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¡×¤ÈC¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤âÆ±ÍÍ¤À¡£¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎE¤µ¤ó¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¤À¡£
¡ÖÆó¼¡²ñ¤Î¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤Ï¡ØÁ´Íç¥¿¥¤¥à¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»²²Ã½÷À¤ÏÁ´°÷¡¢¶¯À©Åª¤ËÃ¦¤¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¶õ´Ö¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢ÃÇ¤ï¤ì¤Ê¤¤¶õµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»²²Ã¤¹¤ëÃËÀ¤â¡¢¸µÁª¼ê¤ËÀäÂÐÉþ½¾¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡µ¢¤êºÝ¤Ë¤Ò¤È¤ê10Ëü±ß¤º¤ÄÅÏ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢E¤µ¤ó¤Ïµ¢¤êÆ»¤ËÎÞ¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½Ìò¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎF¤µ¤ó¤¬¡È¿¿¤Ã¹õ¡É¤È¸À¤¦¤Î¤¬¡¢¤¢¤ë¥¤¥±¥á¥ó¼ã¼êÇÐÍ¥¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤ÎÍ§¿Í¤ÈÍ·¤Ó¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íð¸ò¤Þ¤¬¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÆÍÁ³¡¢¤·¤Ð¤é¤¯³¤³°¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Í·¤Ó¤¬²á¤®¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë½èÍý¤Ç¤¤Ê¤¤ÌÌÅÝ¤´¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÍÌ¾½÷Í¥¤òºÊ¤Ë»ý¤Á¡¢É×ÉØ¤ÇCM¶¦±é¤â¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ï¡¢·Ý¿Í¤¬SNS¤Ç¤è¤¯¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¹¤Î¾ïÏ¢¡£Å¹¤ÇÆ¯¤¯G¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÅ¹¤Ï½÷À¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿©»ö¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¿Íµ¤¤Ç¡¢¡È¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Èà¤Ï¿µ½Å¤Ç¡¢¥¢¥Æ¥ó¥À¡¼¤Ë½÷À¤òÍê¤à¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¬¤Ã¤Ä¤ê¸ýÀâ¤«¤ì¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ëG¤µ¤ó¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÄ¶ÍÌ¾Áª¼ê¤Ë¤¢¤Æ¤¬¤ï¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÊý¤¬¡¢»ä¤ÎÃÎ¿ÍÃËÀ¤ÎÍ§¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÎ¿Í¤Ï²¸¤òÇä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤½¤ÎÊý¤È2¿Í¤¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡¢¼ê¤ò½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¹¤é¡¢¡È°Ç¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ïµ¿Ç°¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£