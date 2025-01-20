5Ç¯¤Ö¤ê³«ºÅ¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¹¥Ð¥ë¥²¥ì¥ó¥Ç¥¿¥¯¥·¡¼20205¡×¤ò½éÂÎ¸³¡ª½éºÎÍÑ¤ÎVRX3¡¢¤½¤ÎÀÇ½¤òÅ°Äì¸¡¾Ú
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¡Ú¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤¬Àã»³ÇúÁö!!¡Û¥²¥ì¥ó¥Ç¥¿¥¯¥·¡¼2025¤¬¥¹¥²¡¼!! ¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ç¤âÀãÆ»°Ï©»î¾è! 4WDÀÇ½¤ò¥Æ¥¹¥È! ¸ø¼°¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Ï¥Ö¥ê¥¶¥Ã¥¯VRX3¤ò½éºÎÍÑ!¡×¤ÈÂê¤·¤¿º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢¼ÖÇã¤¦·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤¬½é¤á¤Æ¥¹¥Ð¥ë¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤òÂÎ¸³¤·¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê²÷Å¬¤Ê¥ê¥Õ¥È¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¥ï¥ó¥½¥¯Tube¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥²¥ì¥ó¥Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë´¶·ã¡£¡Ö¥¹¥Ð¥ë¤Î¥·¥ó¥á¥È¥ê¥«¥ëAWD¤Î¤Ê¤»¤ëµ»¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¤½¤ÎÀÇ½¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¥²¥ì¥ó¥Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤È¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥ê¥Õ¥È¤Ç¾å¤¬¤ë¥²¥ì¥ó¥Ç¤ò¡¢¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»ÏÆ°¡£º£²ó¾è¼Ö¤·¤¿»î¾è¼Ö¤Ï¥¹¥Ð¥ë¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£Àã¾å¤ÎÅÐ¤êºä¤âÆñ¤Ê¤¯ÁöÇË¤¹¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÁöÇËÀ¡¢Â¾¤Î¼Ö¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È´Ø¿´¡£¤µ¤é¤Ë¡¢X¥â¡¼¥É¤ä¥Ç¥£¡¼¥×¥¹¥Î¡¼¥â¡¼¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Ð¥ëÆÈ¼«¤Îµ¡Ç½¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¹¥Ð¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Â¿´´¶¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ê¥¸¥¹¥È¥ó¤Î¥Ö¥ê¥¶¥Ã¥¯VRX3¤¬¸ø¼°¥¿¥¤¥ä¤È¤·¤Æ½éºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÀÇ½¤âÂÎ¸³¡£¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤Ï¡ÖÍ½»»¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢VRX¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¿ä¾©¤·¤¿¡£¥¹¥Ð¥ë¤Î¼Ö¤È¥Ö¥ê¥¶¥Ã¥¯VRX3¤¬Àã¹ñÀÇ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤¥·¥Ê¥¸¡¼¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö¥²¥ì¥ó¥Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ï2025Ç¯1·î25¡¢26¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î¼Ö¤Ç¥²¥ì¥ó¥Ç¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÉÄ¾ì¥¹¥¡¼¾ì¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê²÷Å¬¤Ê¥ê¥Õ¥È¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¥ï¥ó¥½¥¯Tube¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥²¥ì¥ó¥Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë´¶·ã¡£¡Ö¥¹¥Ð¥ë¤Î¥·¥ó¥á¥È¥ê¥«¥ëAWD¤Î¤Ê¤»¤ëµ»¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¤½¤ÎÀÇ½¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¥²¥ì¥ó¥Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤È¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥ê¥Õ¥È¤Ç¾å¤¬¤ë¥²¥ì¥ó¥Ç¤ò¡¢¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»ÏÆ°¡£º£²ó¾è¼Ö¤·¤¿»î¾è¼Ö¤Ï¥¹¥Ð¥ë¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£Àã¾å¤ÎÅÐ¤êºä¤âÆñ¤Ê¤¯ÁöÇË¤¹¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÁöÇËÀ¡¢Â¾¤Î¼Ö¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È´Ø¿´¡£¤µ¤é¤Ë¡¢X¥â¡¼¥É¤ä¥Ç¥£¡¼¥×¥¹¥Î¡¼¥â¡¼¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Ð¥ëÆÈ¼«¤Îµ¡Ç½¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¹¥Ð¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Â¿´´¶¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ê¥¸¥¹¥È¥ó¤Î¥Ö¥ê¥¶¥Ã¥¯VRX3¤¬¸ø¼°¥¿¥¤¥ä¤È¤·¤Æ½éºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÀÇ½¤âÂÎ¸³¡£¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤Ï¡ÖÍ½»»¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢VRX¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¿ä¾©¤·¤¿¡£¥¹¥Ð¥ë¤Î¼Ö¤È¥Ö¥ê¥¶¥Ã¥¯VRX3¤¬Àã¹ñÀÇ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤¥·¥Ê¥¸¡¼¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö¥²¥ì¥ó¥Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ï2025Ç¯1·î25¡¢26¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î¼Ö¤Ç¥²¥ì¥ó¥Ç¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÉÄ¾ì¥¹¥¡¼¾ì¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
´ØÏ¢µ»ö
¿··¿¥½¥ê¥ª¹ØÆþÆ°²è¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¡×
ÌµµëÌý1000km¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯S:HEV¤ÎÇ³Èñ¤ÏÇ¡²¿¤Ë
400Ëü±ßÂæ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÂÐ·è¡ª¥Õ゚¥ê¥¦¥¹Z vs ZR-V eHEV vs ¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯SHEV
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
"ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¯¥ë¥Þ·ÏYouTuber¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ÏÇã¤Ã¤Æ¥ì¥Ó¥å¡¼¡ªÆ°²è¤ÏËèÆü¹¹¿·¡ª °ì¿Í¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¤¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤âÅ°ÄìÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡ª"
youtube.com/@wansokutube YouTube