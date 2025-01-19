¾ÅÆî²ÃÆþ¤ÎÎ®·ÐÂçÇðDF¾¾ËÜ²ÌÀ®¡¢Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÉÔÁ´Â»½ý¤Î¿ÇÃÇ¡ÄÁª¼ê¸¢½à·è¾¡¤ÇÉé½ý
¡¡¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ï19Æü¡¢DF¾¾ËÜ²ÌÀ®¤ÎÉé½ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â¹»¤è¤ê2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¾¾ËÜ¤Ï¡¢ÀèÆü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Âè103²óÁ´ÆüËÜ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿½à·è¾¡¤ÎÅì³¤ÂçÁêÌÏÀï¤ÇÉé½ý¤·¡¢Á°½½»ú¤¸¤óÂÓ¤ÎÉÔÁ´Â»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2007Ç¯1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¾¾ËÜ¤Ï¡¢¿ÈÄ¹182¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡£·²ÇÏ¸©½Ð¿È¤Ç¹âºê¥¨¥ô¥©¥ê¥¹¥¿¡¢¾å½£FC¹âºê¤ò·Ð¤Æ¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£¾ÅÆî¤Ï²ÃÆþÆâÄêÈ¯É½»þ¡¢Æ±Áª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¡¢½Ä¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¹â¤¯¾ÍèÀË¤«¤ÊÁª¼ê¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â¹»¤è¤ê2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¾¾ËÜ¤Ï¡¢ÀèÆü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Âè103²óÁ´ÆüËÜ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿½à·è¾¡¤ÎÅì³¤ÂçÁêÌÏÀï¤ÇÉé½ý¤·¡¢Á°½½»ú¤¸¤óÂÓ¤ÎÉÔÁ´Â»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2007Ç¯1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¾¾ËÜ¤Ï¡¢¿ÈÄ¹182¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡£·²ÇÏ¸©½Ð¿È¤Ç¹âºê¥¨¥ô¥©¥ê¥¹¥¿¡¢¾å½£FC¹âºê¤ò·Ð¤Æ¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£¾ÅÆî¤Ï²ÃÆþÆâÄêÈ¯É½»þ¡¢Æ±Áª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¡¢½Ä¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¹â¤¯¾ÍèÀË¤«¤ÊÁª¼ê¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£