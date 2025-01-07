Ãæ¹ñ¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÃÏ¿Ì¡¢»à¼Ô30¿ÍÄ¶¡¡M6.8¡¢²È²°ÅÝ²õ¤·ÊÄ¤¸¹þ¤á
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¥Á¥Ù¥Ã¥È¼«¼£¶è¥·¥¬¥Ä¥§»Ô¤Ç7Æü¸áÁ°9»þ5Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±10»þ5Ê¬¡Ë¤´¤í¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë6.8¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¡¢32¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£¿·²Ú¼Ò¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï36¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²È²°¤¬ÅÝ²õ¤·¤Æ½»Ì±¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¡¢µß±çÂâ¤¬¸½ÃÏ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñÃÏ¿Ì¶É¤Ë¤è¤ë¤È¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï10¥¥í¡£Ìó20Ê¬¸å¤Ë¤âM4µé¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥¬¥Ä¥§¤Ï¼«¼£¶è¤ÎÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤ä¥Ö¡¼¥¿¥ó¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÔÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¤È¥·¥¬¥Ä¥§¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó80Ëü¿Í¡£
¡¡Ãæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤«¤éÈ¾·Â20¥¥í¤ÎÈÏ°Ï¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó6900¿Í¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÂ¼¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÉô¤ÎÂ¼¤ÏÂçÉôÊ¬¤Î²È²°¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Ì¸»ÃÏ¤Î¼þÊÕ¤Ï³¤È´4Àé¥á¡¼¥È¥ëµé¤Î¹âÃÏ¡£ÃÏ¿ÌÈ¯À¸»þ¡¢½»Ì±¤é¤¬·úÊª¤Î³°¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ÃÏ¤ÏÄÌ¿®¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢ÅÅÎÏ¶¡µë¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¸½ÃÏ¤Î¾¦Å¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë·úÊªÆâ¤ÇÃª¤«¤é¾¦ÉÊ¤¬Íî¤Á¤ë±ÇÁü¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ë¤ÏÂ»²õ¤·¤¿·úÊª¤ä¡¢¤¬¤ì¤¤¬»¶Íð¤¹¤ëÆ»Ï©¤Î±ÇÁü¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£