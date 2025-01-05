¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤«¤é¤Û¤È¤ó¤É³Ø¹»¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡ÄÊ¿¶Ñ·î¼ý60Ëü±ß¡¢15ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¿ÍÀ¸¡ÚZÀ¤Âå¥Í¥ª¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Î¼ÂÂÖ¡Û
¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö²È¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÍê¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ä¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤È¤ÏÊÌ¤ÎÍýÍ³¤Ç¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ðà¥Í¥ª¥Û¡¼¥à¥ì¥¹〞¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤Î¼ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¸µ·Ý¿Í¤ÇYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô24Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ÎÀÄÌøµ®ºÈ»á¤ÎÃø½ñ¡ØZÀ¤Âå¤Î¥Í¥ª¥Û¡¼¥à¥ì¥¹ ¼«¤é¤Î°Õ»×¤Ç²È¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¡ÊKADOKAWA¡¿2023Ç¯4·îÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢Ãø¼Ô¤¬¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥È¡¼²£³¦·¨¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿15ºÐ¤Î¾¯½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö2Ç¯²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×Ê¿¶Ñ·î¼ý60Ëü±ß¤Î15ºÐ
ËÍ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥â¥«¤µ¤ó¤Ë¼èºà¸ò¾Ä¤ò»î¤ß¤¿¡£Èà½÷¤ÏÇº¤ó¤À¤ê¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëÁÇ¿¶¤ê¤Ï°ìÀÚ¸«¤»¤º¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¥È¡¼¥ó¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡¼¡×¤ÈÎ»¾µ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦2Ç¯¤¯¤é¤¤²È¤Ë¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÎÉ¤¯¸À¤¨¤Ð¥Û¥Æ¥ëÊë¤é¤·¡¢°¤¯¸À¤¨¤Ð²È½Ð¾¯½÷¡×
¼èºà¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¤½¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï²È½Ð¾¯½÷¤Îà¾¯½÷〞¤ÎÉôÊ¬¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê·°Ïµ¤¤«¤éÈà½÷¤¬¼ã¤¤¤³¤È¤Ï»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸ª¤Þ¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢¤ÎÌÓÀè¤ÏÀÖ¤¯À÷¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¹õ¤¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢»ç¤ä¥Ô¥ó¥¯¤È¤¤¤¦»É·ãÅª¤ÊÇÛ¿§¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½ê¶¹¤·¤È¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹õ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Î¾æ¤ÏÃ»¤¤¡£
È±¤ò¸å¤í¤ÇÂ«¤Í¤ë¥ê¥Ü¥ó¤â¹õ¡¢Â¸µ¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤â¹õ¤¤¸üÄì¡¢Èà½÷¤Î¾®¤µ¤¤´é¤ÎÈ¾Ê¬¤òÊ¤¤¦¥Þ¥¹¥¯¤â¹õ¤À¡£¤¤¤ï¤æ¤ëàÃÏÍë·Ï〞¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½Ð¤ÇÎ©¤Á¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¼ã¤¤¤Ê¡£19ºÐ¡¢¤¤¤ä18ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¡©¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡Öº£¡¢²¿ºÐ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÇ¯Îð¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¥â¥«¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ä¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÍä¤ß¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö15ºÐ¤Ç¤¹¡×
Èà½÷¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¡£Æ¬¤ÎÃæ¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ËÍ¤ÏÂçº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¨¡©¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Ã¤ÆYouTube ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¡Ö¤¨¡©¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤éÊá¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÁÇ¤ÃÆÜ¶¸¡Ê¤¹¤Ã¤È¤ó¤¤ç¤¦¡Ë¤Êµ¿Ìä¤¬Æ¬¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤ÎÇ¯Îð¤ò10Âå¸åÈ¾¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤ÎÇ§¼±¤Ï¥°¥Ë¥ã¥ê¤ÈÏÄ¤ó¤À¡£
¥â¥«¤µ¤ó¤ÎÇ¯Îð¤òÊ¹¤¤¤ÆËÍ¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Æ°ÍÉ¤·¡¢²ñÏÃ¤â¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊËÍ¤Ë¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤é¤È¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¥â¥«¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ²ÎÉñ´ìÄ®¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï¾®³Ø4Ç¯À¸¡Ê10ºÐ¡Ë¤Îº¢¡£Î¾¿Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬Æó¿Í¤È¤âËÜÅö¤Î¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤ÎÎ¾¿Æ¤ÎµÔÂÔ¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë½Ð¤¿¼Â²È¤Ë¤Ï¡¢2Ç¯¤Û¤Éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£·ì¤Î·Ò¤¬¤Ã¤¿ËÜÅö¤ÎÉã¿Æ¤«¤é¤ÏÀÅªµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¸½ºß¤Ï¥Ñ¥Ñ³è¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£Ê¿¶Ñ¤·¤Æ·î60Ëü±ß¤Ï²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÀÎ¤âº£¤â¡¢¤º¤Ã¤Èà»à¤Ë¤¿¤¤〞¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡½¡£
Èà½÷¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶Ã¤¤È¾×·â¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£15Ç¯¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¥â¥«¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÇÜ°Ê¾åÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëËÍ¤ÎÍý²ò¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Î¾¿Æ¤ÎµÔÂÔ¤«¤éÆ¨¤²¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï²ÎÉñ´ìÄ®
¥â¥«¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¡¢Î¥º§¡¦ºÆº§¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Èà½÷¤ÎÉã¿Æ¤äÊì¿Æ¤Ï¤½¤ÎÅÔÅÙÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êì¿Æ¤¬ºÇ½é¤Ë·ëº§¤·¤¿ÃËÀ¤È¤Î´Ö¤Ë¥â¥«¤µ¤ó¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤¬»º¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Æó¿Í¤ÏÎ¥º§¡£¤ª·»¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤¿Êì¿Æ¤ÏÊÌ¤ÎÃËÀ¤ÈºÆº§¤·¡¢¤½¤ÎºÆº§Áê¼ê¤È¤Î´Ö¤Ë¥â¥«¤µ¤ó¤¬»º¤Þ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÆ¤ÓÊì¿Æ¤ÏÎ¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥â¥«¤µ¤ó¤È¤ª·»¤µ¤ó¤Ïº£ÅÙ¤ÏÉã¿Æ¤ÎÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤ª·»¤µ¤ó¤ÈÉã¿Æ¤Î´Ö¤Ë·ì¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÉã¿Æ¤¬ÊÌ¤Î½÷À¤ÈºÆº§¤·¡¢¤Þ¤¿¤â¤äÎ¥º§¡£¤³¤Î»þ¤Ï¥â¥«¤µ¤ó¤À¤±¤¬Êì¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¡¢¤ª·»¤µ¤ó¤Ï²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊì¿Æ¤¬¤µ¤é¤ËºÆº§¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¥â¥«¤µ¤ó¤È¸½ºß¤ÎÎ¾¿Æ¤È¤Î´Ö¤Ë·ì¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÊ£»¨¤¹¤®¤ë²ÈÄí´Ä¶¡£¤³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥â¥«¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ËÊò¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤·¡¢¡Ö»ä¤Ã¤Æ¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¼«µÔÅª¤Ê¾Ð¤ß¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¡£
Èà½÷¤Ïº£¤Þ¤Ç´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¡¢Â¾¿Í¤Ë¼«Ê¬¤Î¶¶ø¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎÏÃ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë»þ¡¢¼ª¤ò·¹¤±¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ï·ì¤Î·Ò¤¬¤Ã¤¿ËÜÅö¤ÎÎ¾¿Æ¤¬¤¤¤Æ¡¢²¹¤«¤¤¿©»ö¤ä²¹¤«¤¤ÉÛÃÄ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Î»þ¤ÎËÍ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥â¥«¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ËÁêÄÈ¤òÂÇ¤Ä¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¡¢¤È¤¤¤¦°ú¤¤Ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤ÎÉ½¾ð¤ò¡¢Èà½÷¤Ï²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Í¡×¤ÈÆ±¾ð¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò15ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬Êú¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤òÏÃ¤¹¥â¥«¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤½¤¦»×¤ï¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Ë¡¢15ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¸ç¤ê¤¤Ã¤¿¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÆÃ¼ì¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç°é¤Ã¤¿¥â¥«¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¶¶ø¤Ç¤È¤â¤Ë°é¤Ã¤¿¤ª·»¤µ¤ó¤À¤±¤¬Í£°ì¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢µò¤ê½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È»ä¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬²È¤ò½Ð¤¿¤Î¤Ï15ºÐ¡£º£¤Î»ä¤È¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ±¤¸ºÐ¤Ç¤·¤¿¡×
¥â¥«¤µ¤ó¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤ª·»¤µ¤ó¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î²áµî¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¬²ÎÉñ´ìÄ®¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤ª·»¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¡¢Î¾¿Æ¤Ï·ù¤¤¤À¤±¤É¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤Ï¤¹¤´¤¤¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤¤ë²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
·ì¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¤Ê¤¤Î¾¿Æ¤È¤ÎÀ¸³è¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤ÏÎ¾¿Æ¤«¤éËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÎ¾¿Æ¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë½é¤á¤ÆÀéÍÕ¤Î¼Â²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï10ºÐ¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤Îº¢¡£¥â¥«¤µ¤ó¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¤ª·»¤µ¤ó¤Î¤¤¤ë²ÎÉñ´ìÄ®¤À¤Ã¤¿¡£
²ÎÉñ´ìÄ®¤ËÍè¤¿10ºÐ¤ÎËå¤ò·»¤¬ÄÉ¤¤ÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
15ºÐ¤Ç²È¤ò½Ð¤¿¤ª·»¤µ¤ó¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å»ö¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿¤¢¤È¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¥Û¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥â¥«¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®¡×¡Ö¥Û¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤À¤±¤òÍê¤ê¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤ª·»¤µ¤ó¤ÎÆ¯¤¯¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£10ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬½é¤á¤ÆÌÜ¤Ë¤¹¤ë²ÎÉñ´ìÄ®¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ËÍ¤Ï¤ª·»¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÁá¤¯²È¤Ëµ¢¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Î¾¿Æ¤¬¤ä¤Ð¤¤¿Í¤À¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×
¤ª·»¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¶¶ø¤Ç°é¤Á¡¢Î¾¿Æ¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë15ºÐ¤Ç²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¥â¥«¤µ¤óÛ©¤¯¡¢ºÆ²ñ¤·¤¿»þ¤Ë¤ª·»¤µ¤ó¤ÏÅ¹¤Ç¤â¿Íµ¤¤ÎÇä¤ì¤Ã»Ò¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£²á¹ó¤ÊÀ¸³è´Ä¶¤«¤é15ºÐ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤ª·»¤µ¤ó¤Ï²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¡¢¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð²ÎÉñ´ìÄ®¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¤ª·»¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¿Ëå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²È¤Ëµ¢¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¥â¥«¤µ¤ó¤ò²È¤Ëµ¢¤¹¤è¤ê¤â²ÎÉñ´ìÄ®¤ËÎ±¤Þ¤é¤»¤ëÊý¤¬°ÂÁ´¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢10ºÐ¤Î¥â¥«¤µ¤ó¤Ï²ÎÉñ´ìÄ®¤ËÆþ¤ê¿»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¥â¥«¤µ¤ó¤Ë³Ø¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö»ä¡¢¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤«¤é¤Û¤È¤ó¤É³Ø¹»¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¥Û¥¹¥È¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤âÄ«Êý¤Ç¡¢¥â¥«¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÏ©¾å¤ä¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»þ¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç¤ª·»¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤òÂÔ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó·Ù»¡¤ËÊäÆ³¤µ¤ì¤Æ¡¢¼Â²È¤ËÏ¢¤ìÌá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¼Â²È¤òÈ´¤±½Ð¤·¡¢¤ª·»¤µ¤ó¤Î¤¤¤ë²ÎÉñ´ìÄ®¤Ø¤ÈÉñ¤¤Ìá¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£·ë²Ì¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿10ºÐ¤«¤éº£¤Þ¤Ç¡¢³Ø¹»¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
ÀÄÌø µ®ºÈ
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡ØZÀ¤Âå¤Î¥Í¥ª¥Û¡¼¥à¥ì¥¹ ¼«¤é¤Î°Õ»×¤Ç²È¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢THE GOLD ONLINEÊÔ½¸Éô¤¬ËÜÊ¸¤ò°ìÉô²þÊÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£