¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¹ÈÇò¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø¤À¤ó¤´3·»Äï¡Ù²Î¾§¤â¡Ö´ÊÃ±¤Ê¶Ê¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×ÁÉ¤ë¡È²»Äø³°¤·¡É¤Î¥È¥é¥¦¥Þ
¡¡12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡Ö²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤í¤¦!KIDS¡¡SHOW¡×¤ÎÆâÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¹ÈÇò¡×½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¿Íµ¤»Ò¤É¤âÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê!¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÐ»Ò·»¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤2Ç¯Ï¢Â³¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤Ï¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¡Ö¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áº£²ó¤Ï¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Î¿Íµ¤¶Ê¡Ø¤«¤é¤À¡ù¥À¥ó¥À¥ó¡Ù¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¡¡
¡¡¤³¤Î¤Û¤«ÍµÈ¡¢½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢°ËÆ£º»è½¤Ï¡Ø¤À¤ó¤´3·»Äï¡Ù¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ôº£Ç¯¤Ï²Î¤¤¤ä¤¹¤¤¶Ê¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡Õ
¡¡¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÎä¤á¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÔÌÜ¶Ì¤¬Ìµ¤¤¤ËÅù¤·¤¤¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Õ
¡Ô¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤«¡¢FNS¤È¤«¤ÇÎÉ¤¤¡Õ
¡ÔËºÇ¯²ñ¤ÎÍ¾¶½¥ì¥Ù¥ë¤Î3»Ê²ñ¼ÔÃ¯¤¬¤ä¤í¤¦¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤«¡Õ
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°Â°×¤ÊÁªÂò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ë¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£³Î¤«¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Î»ØÅ¦ÄÌ¤ê¡ÈËºÇ¯²ñ¤ÎÍ¾¶½¡É¤ä¡È¤ª³Ú¤·¤ß²ñ¡É¤Î°õ¾Ý¤¬¿¡¤¨¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡Ôº£Ç¯¤Ï²Î¤¤¤ä¤¹¤¤¶Ê¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¡£¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤°ÍýÍ³¤Ï¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Î¡Ö¹ÈÇò¡×¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡ÈÈá·à¡É¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡ÖºòÇ¯¤ÏÍµÈ¤µ¤ó¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼100¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¤Î¡Ø¤¤¤Ä¤«²¦»ÒÍÍ¤¬¡Ù¤òÈäÏª¡£¤·¤«¤·¡¢³Ú¶Ê¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡Ô²»Äø¤¬³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Õ¡Ô²Î²¼¼ê¤¹¤®¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤À¤ó¤´3·»Äï¡Ù¤Ê¤é¤Ð¡¢²Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤à¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡È²Î¾§ÎÏ¡É¤À¤±¤ËÃíÌÜ¤¬¹Ô¤¯²ÄÇ½À¤Ï¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÌµÆñ¤ÊÁª¶Ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¶¶ËÜ¤âÉÍÊÕ¤â¡È¤É¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡É¤ò¼õ¤±¤¿²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡Ö¹ÈÇò¡×¤Î»Ê²ñ¤ÏÂçÌò¤Ç¤¢¤êÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ë¤È²»³ÚÈÖÁÈ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò½êÂ°¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ï12·î29Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢31Æü¤ÎËÜÈÖÅöÆü¤Þ¤Ç3Æü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ä¹Ãú¾ì¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¶Ê¤ä±é½Ð¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ºÙ¤«¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤æ¤¤Þ¤¹¡£»Ê²ñ¤ÎÊý¤¬³Ú¶Ê¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤è¤¦¤Ë¤â¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÍµÈ¤ÏÇä¤ì¤Ã»Ò¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¶¶ËÜ¤È°ËÆ£¤Ï¿·µì¤Î¡ÈÄ«¥É¥é¼ç±é½÷Í¥¡É¤ÈÂ¿Ë»¤ÊÂ¸ºß¤À¤±¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÈÌµÍý¤Ï¶ØÊª¡É¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£