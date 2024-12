12月26日 発表

セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(プロジェクトセカイ)の最新情報などを届けるWEB番組「プロジェクトセカイ プロセカ放送局 年末大特番」を配信し、近日実装予定の大型アップデートで盛り込まれる「マイセカイ」をはじめとした各最新情報を発表した。

【プロジェクトセカイ プロセカ放送局 年末大特番】【公式TikTok開設決定!】

12月27日より投稿がスタートとなる

「マイセカイ」などアップデート情報を次々と発表

大型アップデートなどにあわせ、「マイセカイ」と「ワールドリンクイベント」の詳細が明らかになった。

自分だけのセカイを作れる「マイセカイ」の最新情報が明らかに

「マイセカイ」とは、プレーヤーの想いでできた未完成のセカイ。様々な家具で飾ることが可能で、自分だけのセカイをつくることができる。遊び方としては、まず採取エリアで素材を採取し、その素材を使い家具を製作。その家具を設置して自分だけのセカイを飾っていく。実装は、2025年1月中旬を予定。

マイセカイにはゲートがあり、このゲートを通じて各ユニットのキャラクター達が遊びに来てくれる。家具を設置しているとキャラクターが会話をしたり、使って遊んだりする。マイセカイに訪れるキャラクター達と会話をすることで、特別な素材であるキャラクターの「メモリア」というものを獲得できる。ゲートは、レベルをあげることで様々な効果がアップ。1度に遊びに来る人数がアップするほか、ユニットメンバーのパフォーマンスがアップする。

また、このマイセカイでは天気が変化。キャラクター達もその天気に関して反応してくれる。さらに、特定の天気限定で登場する素材も存在するという。

家具の中には、特別な機能を持つ家具が存在する。ひみつのおみせというショップにアクセスできる「パソコン」や、ゲーム内で登場したBGMを再生することができる「ミュージックプレイヤー」、既存の余ったアイテムやマイセカイの素材などを別のアイテムに変換することができる「ヘンカンマシン」など。

【ミュージックプレイヤー】 【パソコン】【ヘンカンマシン】【ディスプレイ】 【キャンバス】【ぬいぐるみ】

マイセカイでは、ミッションを進めることで様々な報酬を獲得することができる。たとえば、全キャラクターのぬいぐるみ/Sの設計図や、家具素材所持数アップ、より効果の高いツールの設計図、マイセカイランクEXPなどなど。

ゲームでは、新しい家具の製作やミッションをクリアする事で、報酬としてマイセカイランクEXPを獲得できる。これを貯めていくことでマイセカイランクを上げていくことができる。このマイセカイランクを上げていくことで、新しい採取エリアの解放や、配置可能な家具数の増加など、様々な機能を解放することができる。

さらにこのセカイでは、写真を撮影することができる「フォト」機能がある。メニューからフォトをタップすることで写真を撮影。写真の撮影時、フォトを構えている状態でキャラクターを呼ぶとポーズをとってくれる。撮ったフォトはデコレーションする事も可能で、その後アルバムに保存され、「フォトフレーム」で家具として飾ることができる。

フレンドやほかの人のマイセカイに遊び行苦ことが可能で、コミュニケーションを取ることもできる。ほかの人のマイセカイで素敵な家や家具を見つけた場合、その家具の設計図を獲得することもできる。

おでかけの行先の1つにモデルルームがあり、テーマに沿ってすでにレイアウトされた家にあそびに行くことができる。用意されている家は6種類。マイセカイの飾りつけに迷った場合にレイアウトの参考にすることができるほか、お目当ての家具に出会えない場合のスケッチの対象として活用できる。

マイセカイのプレイがより快適になる「ワールドパス」が販売される。ゲートの「招待状」機能が解放され、特定のキャラクターが毎日必ず遊びに来てくれるようになったり、スタミナ強化、ヘンカンマシンのパワーアップなどを行なえる。

また、新たなミッションパスとして「マイセカイミッションパス」が販売される。プレミアムミッションパスのように毎月更新のパスで、購入することでライブミッションのマイセカイ報酬が解放される。

マイセカイの実装にあたり、いくつかアップデートなどが行なわれる。マイセカイに関する新たなキャラクターミッションが追加されるほか、ディスプレイ家具に飾るコレクションの獲得機会として、過去に販売されたコレクションBOXの復刻販売が検討されているという。

新たなワールドリンクイベントを開催

新たなワールドリンクイベントが開催される、スケジュールは2025年4月中旬にVivid BAD SQUADが開催されるのを皮切りに、9月のバーチャル・シンガーまで順次6ユニットのワールドリンクイベントが開催される。

番組では、今回のワールドリンクイベントのストーリーが公開されると共に、新たに用意された、最後に開催される「フィナーレチャプター」の存在も明らかとなった。「フィナーレチャプター」とは、すべてのチャプター終了後に開催される、全ワールドリンクイベントの最終チャプター。全てのキャラクターにボーナスが発生し、イベント交換所にはいつもより豪華な報酬が用意される予定。

また、いくつかルールなどに変更がkぅわえられる。内容としては、サポートユニットの編成が枠数12枠から20枠へ、サポートユニットに「ユニイベ限定メンバー」を編成すると追加のボーナス効果が発生、特定順位以上の各チャプター称号に、「フィナーレチャプターでのみボーナスが発生する称号ボーナスを追加、など。

このワールドリンクイベントの開催にあたり、開催するイベント種類に調整が発生する。2025年1月より3月は各月ユニットイベント1回・シャッフルイベントが2回の開催となる。そして、2025年4月より9月のシャッフルイベントは開催されない。

楽曲追加情報! 年末年始は特別に毎日楽曲追加キャンペーンも開催!

年末年始は毎日楽曲が追加されるなど、賑やかになっている。

1曲目は、「第24回楽曲コンテスト プロセカNEXT」で採用された、Twinfieldさんの楽曲「夏に透明」で、バーチャル・シンガーver.が収録される。2曲目は、Orangestarさんの「Henceforth」で、Leo/need による歌唱のセカイver.と、バーチャル・シンガーver.が収録となる。3曲目はれるりりさんの「厨病激発ボーイ」。ワンダーランズ×ショウタイムのセカイver.と、バーチャル・シンガーver.を収録。

この年末もやってきました!「行く年来る年 毎日楽曲追加キャンペーン」開催

この年末年始は、毎日新たな楽曲が追加となる。すでに12月8日に開催された「プロジェクトセカイ Championship 2024 Autumn powered by ヴァイスシュヴァルツ」にて新曲5曲がは発表されたが、さらに3曲を追加した8曲が12月29日より順次追加されていく。

「ハチ楽曲追加キャンペーン」の開催が決定

すでにゲーム内にも「ドーナツホール」や「マトリョシカ」、「砂の惑星」などが収録されているハチさんの楽曲がさらに収録される。今回収録されるのは、「パンダーヒーロー」と「結ンデ開イテ羅刹ト骸」の2曲。両曲ともにバーチャル・シンガーver.で、2025年1月に収録される予定。

楽曲追加キャンペーンに先駆け、12月27日には収録済みの「ドーナツホール」の2DMVが9月30日に新たに公開された「ドーナツホール 2024」に刷新されるほか、 リズムゲームに難易度APPENDも追加される。

クリエイターが新たに書き下ろし楽曲を提供

クリエイターの煮ル果実さんが、新たに書き下ろし楽曲を提供してくれる事が決定した。Vivid BAD SQUADへ書き下ろし楽曲を提供してくれる。

年末年始のキャンペーンやイベントを始め、「プロセカ」の最新情報を発表

年末年始を直前に控え、多数のキャンペーンやイベントが開催される。「プロセカ」の多くのゲーム内情報が公開された。

難易度APPENDの楽曲を追加

難易度APPENDが追加される、新たな楽曲が発表となった。追加されるのは「仮死化」、「ワンスアポンアドリーム」の2曲。

年末年始の怒濤のイベント情報が明らかに

年末年始に開催されるキャンペーンやイベント情報が怒濤のごとく発表された。年末ログインキャンペーンに始まり、「カウントダウン2025ライブ」、「ハッピーニューイヤー2025ライブ」など、「プロセカ」を遊ぶだけでお正月休みが終わってしまいそうだ。また初売りセールなど、お得な情報もきちんと押さえておきたい。

「ブルームフェスティバルガチャ」を開催

12月31日12時より「[2025 新春]ブルームフェスティバルガチャ」が開催される。番組では、「ブルームフェスティバル」限定として新たに桐谷 遥、白石 杏の2名が登場する。さらに、先行登場する期間限定メンバー、東雲彰人 、桃井愛莉、 KAITO の3名も紹介された。

先行登場メンバーが活躍するイベントは「Unfading wishing」で、12月31日15時より開催となる。

「[2025新春]運試し1/2セレクトリストガチャ」を開催

「[2025新春]運試し1/2セレクトリストガチャ」が1回限定で開催される。こちらのガチャは、いつものセレクトリストガチャとは違い、お正月特別版として選択するメンバーが2人となっているセレクトリストガチャ。2人のうちどちらかは確定で出現する。期間は2025年1月1日0時より、1月11日11時59分まで。

「[2025新春]初夢お年玉ガチャ」で運試し!

1月1日より3日までお正月三が日の間、「[2025新春]初夢お年玉ガチャ」が開催される。こちらはガチャを1回引く毎にアイテムがもらえるガチャとなっており、 有償クリスタル限定で最大30回まで引くことができる。報酬は、富士賞・鷹賞・茄子賞の3段階となり ブルームフェスティバルガチャの専用チケットなどの各アイテムが登場するほか★4メンバーの出現率が6%となっている。

「プロセカお正月キャンペーン2025」

3種のキャンペーンが開催される。

「楽曲コンテストプロセカNEXT」など各受賞作を一挙発表!

「楽曲コンテストプロセカNEXT」と「プロジェクトセカイ衣装デザインCP」の採用作品が発表となった。

「楽曲コンテストプロセカNEXT」受賞作を発表

「第25回一緒につくろう!楽曲コンテストプロセカNEXT」の応募テーマは「キラキラポップソング」。受賞楽曲は、藤原ハガネさんの作品「ルルブ」と、打打だいず+いるかアイスさんの「プラネットヒーロー」の2曲となった。MVのフルver.は、受賞者本人のYouTubeチャンネルやニコニコ動画にアップされているので、チェック頂きたい。

藤原ハガネさん受賞コメント「今までプロセカ公募に関しては時期を逃す、要件を見落とす等、致命的失敗続きで選出以前で取りこぼしてきた悔しい過去がありました。しかし期待をおしまず今までの失敗をいかして参加でき、そしてファンの皆様の期待に応えられたこと誠に光栄です。収録された際には是非楽しんでください。自分も遊ぶのが楽しみです」

打打だいず+いるかアイスさん受賞コメント「初めまして! 打打だいずと申します。普段は主に音楽ゲームの楽曲制作を中心に活動しています。自分の「好き」をたっぷり詰め込んだ音楽が、こうして評価いただけたこと、本当に光栄です。私の音楽が、皆様の心に『キラキラ』を灯せる存在になれるよう願っています。



いるかアイスです!プラネットヒーローの物語と初音ミクの歌声を添えさせて頂きました。打打だいずさんとの光栄なコラボ、そしてプロセカへの収録とっても嬉しいです!!」

「プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」受賞作を発表

「第50回 一緒に作ろう!プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」の採用作品が発表となった。

今回のテーマは「お花見」。女性用の採用作品は、からながれさんの作品「めくるめ。」。男性用の採用作品は、furokiraiさんの作品「Hello! Cherry Blossom」となった。

【女性用受賞作】

からながれさん受賞コメント「ご採用くださりありがとうございます。こちらは春に輝く蝶にピントを合わせお仕立てしております。眩しい春をより彩るものを! と、360度かわいい主役級のお洋服を目指しました。どんなに満開の花や人混みにも、絶対に推しちゃんをさらわせません! 来春、MVでみなさんと集えるのを楽しみにしております」

【男性用受賞作】

furokiraiさん受賞コメント「この度は採用してくださり、誠にありがとうございます!!!!!! 春らしい軽やかさにフォーカスした、私服チックな衣装を制作いたしました。頭や服・つま先に花びらをあしらい、全身でお花見を楽しんでいる様子が伝わればいいなと心がけてデザインしました。 まだまだ寒い日が続きますが、春の訪れとともに、この衣装が実装される日を楽しみにしております!」

また、佳作の受賞作も発表となった。女性用の佳作受賞作品は、百宮さんの作品「八重桜」、白汰ムタさんの作品「はなよりだんご」。男性用の佳作受賞作品は、kananさんの作品「花降るみっくすこーで」、無睡さんの作品「花見夜桜」の2作品。

現在、「第26回 一緒に作ろう!楽曲コンテストプロセカNEXT」と「第51回 一緒に作ろう!プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」の募集がそれぞれ行なわれている。「楽曲コンテストプロセカNEXT」のテーマは「EDM」で、「プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」は「ヘルシー」がテーマとなっている。

