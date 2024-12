「パラスポ体験パーク by Rakuten」を実施 / ごちとん「牡蠣の味噌煮とクレソンの豚汁定食」【まとめ記事】

©Rakuten Group, Inc.楽天グループ株式会社と、「共に生きるまちづくり計画」を推進する福岡県福智町は、2024年12月15日(日)に、スポーツにおけるダイバーシティの取り組みとして、小学生・中学生を対象にパラスポーツの体験などができる「パラスポ体験パーク by Rakuten」を福智町の金田体育館で開催した。本イベントでは、国際的なスポーツ大会でも活躍するパラアスリート2選手が参加し、児童らと一緒に様々なパラスポーツを体験した。

アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、「東京たらこスパゲティ」などを運営するフィルドテーブル株式会社は、豚汁定食専門店「ごちとん」6店舗にて2024年12月18日(水)より期間限定メニュー「牡蠣の味噌煮とクレソンの豚汁定食」の販売を開始した。身体の芯まで冷える季節ならではの"ごはんのおかずになる豚汁"として「牡蠣の味噌煮とクレソンの豚汁定食」の販売を、豚汁定食専門店「ごちとん」にて2024年12月18日(水)より期間限定で開始した。■レイアウト自由!棚板付きシェルフデスクサンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、3枚の棚板を自由に取り付けることができ、作業スペースを自分のスタイルに合わせてレイアウト可能な棚付きシェルフデスク「100-DESKH080M」を発売した。付属の3枚の棚板を、設置可能な18箇所の中から好きなところに取り付けし、用途に合わせた理想のデスクを作成することができる。棚板を天板の左右に取り付けることで、デスクの幅を最大150cmに拡張できる。作業に必要な道具や書類を広げても、ゆとりを持って作業を行うことができる。■大日本印刷とHOMMAが次世代スマートホーム関連事業の拡大に向けて協業を開始大日本印刷株式会社(以下:DNP)と、米国シリコンバレーを拠点に、ITの活用で住まいの価値を高めるスマートホーム技術を手掛けるHOMMA Group株式会社(以下:HOMMA)は、国内外での次世代スマートホーム関連事業の拡大と新たな事業創出を目指して協業を開始する。両社は2024年12月12日に、マンション・ホテルの開発事業者等が次世代スマートホームシステムを体験できるショールームを東京都内(住所非公開)にオープンする。この施設では、スマートフォンアプリやスマートスピーカーの操作が不要で、人体のサーカディアンリズム(24時間周期)に合わせて照度と色温度を自動調整するスマート照明や、音や映像を発する機器と一体化した意匠性の高い内装材によって、機器の存在を感じさせずQOL(Quality Of Life)を高める「未来の住まい」が体験できる。■3枚のパネルで自由にカスタムできる!クランプ式有孔ボードサンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、3枚のパネルで配置やサイズを自由にカスタムでき、6種類12個の豊富なパーツで小物の整理がしやすい、クランプ固定式の有孔ボード/パンチングボード「100-MRSH011」(ブラック/ホワイト)を発売した。収納スペースを自由にカスタムできる。クランプ式パンチングボード。付属する3枚のパネルを自由にカスタムすることができる。6種類、合計12個の豊富なパーツで自在に収納することができる。ヘッドセットやゲームパッド、ケーブル、ペンなど小物を収納できる。