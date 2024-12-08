·¬ÅÄ²ÂÍ´¡¡Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤Ë¸ÀµÚ¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ã¤Æ²¿¤«¤ò²æ¡¹¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¡Ä¡×
¡¡¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Î·¬ÅÄ²ÂÍ´¡Ê68¡Ë¤¬¡¢7ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡Ö·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÌëÍ·¤Ó¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢6Æü¤Ë54ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Ç¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÉü¶½²Ö²Ð¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¡£¿·³ã¸©Ãæ±ÛÃÏ¿Ì¤«¤é¤ÎÉü¶½¤ò´ê¤¦Ä¹²¬»Ô¤Î¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î±þ±ç¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£·¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡¢²¿¤«¿Í¤Î¿´¤¬Ìë¶õ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎ®¤ì¤Ç¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤ÎÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£¡ÖÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆÍÁ³¡£¤´²ÈÂ²¤È¤«¤µ¡¢¤´Í§¿Í¤È¤«¤µ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤ª¤Ä¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿¡¢¸·¤·¤¤Åß¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤±¤É¤â¤µ¡¢²¿¤«¤³¤¦¡Ä²¹¤«¤¯¤·¤Ê¤µ¤¤¤è¤È¤«¡¢²¿¤«Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢²¿¤«¤ò²æ¡¹¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢²¿¤«¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï6Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¼«Âð¤ÎÍáÁå¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖMiho¡¡Nakayama¡¡Christmas¡¡Concert¡¡2024¡¡in¡¡Billboard¡¡Live¡×Âçºå¸ø±é¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÆü¤ËÃæ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯ÍèÇ¯¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢6Æü¤â¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¤Ç¤Îë¾Êó¤À¤Ã¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï»ö·ïÀ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤Æ¡¢Å®»à¤ä¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤â´Þ¤á¤Æ»à°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£