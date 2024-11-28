¡Ö¥¿¥¤¥ä¥Þ¥ë¥¼¥ó¡×¼ÒÄ¹¤¬ÍýÉÔ¿Ô¥¯¥ì¡¼¥à¤Ë·Ù¹ð¡¡¥Ó¥ëÇúÈ¯²ÐºÒÊóÆ»¤Ç¤ÎCM±Ç¤ê¹þ¤ß¤ËÉÔÅö¤ÊÈãÈ½
¡¡11·î26Æü¸á¸å¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤ÎÈË²Ú³¹¥¹¥¹¥¥ÎÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë»¨µï¥Ó¥ë¤Çµ¯¤¤¿ÇúÈ¯²ÐºÒ»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥¿¥¤¥ä¥Þ¥ë¥¼¥ó¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Þ¥ë¥¼¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¯¥ì¡¼¥à¤ÎÅÅÏÃ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤ëÊÆ²¬¸ùÆó¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤ÇÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ó¥ëÇúÈ¯²ÐºÒ¡×¤È¡Ö¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ý¡¼¥È´ë¶È¡×¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÎ¾¼Ô¤Ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡©
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡ÊÆ²¬¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»ö¸Î¤òÊóÆ»¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Î±ÇÁü¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶á¤¯¤Î¥Ó¥ë¤ÎÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ä¥Þ¥ë¥¼¥ó¤ÎCM¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥¯¥ì¡¼¥àÆâÍÆ¤Ï¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤ÇCM¤òÎ®¤¹¤Î¤ÏÉÔ¶à¿µ¤À¤í¡×¡Ö¼Õºá¤·¤í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤ÏÆóÅÙ¤ÈÍøÍÑ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¡£
¡¡»ö¸Î¤ÏÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¹ð¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤ì¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤Î¤â100¡ó¡É¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡É¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤¿¹³µÄ¤¬Ê£¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÆâÍÆ¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤È¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î»þ¤Ï½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤¬Éâ¾å¤·¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÊý¡¹¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤ò¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¹¤ë´ë¶È¤Ï°¼Á¤À¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê´ë¶È¤ÏÆóÅÙ¤ÈÍøÍÑ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ÎÅÅÏÃ¤äFAX¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤âÅöÁ³¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Â¦¤¬Í½Â¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡¡
¡¡¶áÇ¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿µÒ¤Ë¤è¤ë¡ÖÅÙ¤¬²á¤®¤ë¥¯¥ì¡¼¥à¡×¤ä¡ÖÉÔÅö¤ÊÍ×µá¡×¤Ï¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÅÙ¤¬¤¹¤®¤ë¤È¡Ö°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²ºá¡×¤ä¡ÖÌ¾ÍÀÔÌÂ»ºá¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÆ²¬¤µ¤ó¤â¡Öº£¸å¤ÏÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Á³¤ë¤Ù¤½èÃÖ¤â¼è¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·Ù¹ð¡£µ£Á³¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤ÇÊÆ²¬¤µ¤ó¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥¿¥¤¥ä¤¬É¬Í×¤ÊÊý¡¹¤ä¡¢¥¿¥¤¥ä¤Ç¤ªº¤¤ê¤ÎÊý¡¹¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Íý²ò¤´Î»¾µ¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤Ï¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤¯¤À¤µ¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¤è¤Í¼ÒÄ¹¡÷¥¿¥¤¥ä¤òÅ¾¤¬¤¹¿Í¤µ¤ó¡Ê@yoneoka_koji123¡Ë
¡Ê»³¸ý¹°¹ä¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By »³¸ý ¹°¹ä | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2024112802.html