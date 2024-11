Mnetサバイバル番組「STAGE FIGHTER」12月に韓国ツアーが開催決定！

「STAGE FIGHTER」が韓国で全国ツアーを開き、観客と会う。現在、韓国で放送中のMnetサバイバル番組「STAGE FIGHTER」が、人々をK-舞踊の世界に導いている。同番組は、身体を通してメッセージを表現する韓国舞踊、現代舞踊、バレエジャンルの男性ダンサーたちが、階級をめぐって競争を繰り広げる、新しいダンスサバイバルだ。放送前から視聴者の注目を集めた「STAGE FIGHTER」は、GOODDATA Corp FUNDexが発表した11月第2週のテレビ-OTT(動画配信サービス)統合非ドラマ番組話題性部門で1位を獲得するなど、番組と出演者に対する熱い人気が続いている。階級戦争で生き残った最高のダンサーに、グローバルダンスカンパニーに入団の機会を提供する中、番組出演者たちの第一歩となる全国ツアー「STAGE FIGHTER [THE ORIGINALS] TOUR」の開催を確定し、注目を集めている。

「STAGE FIGHTER [THE ORIGINALS] TOUR」は、ダンサーたちがK-クラシックを知らせ、実力を認められるために流した汗と努力の結晶であり、「STAGE FIGHTER」の最強のダンサーたちを生で見ることができる特別な公演だ。放送で感じた圧倒的なステージと華やかな演出、多彩なパフォーマンスが目の前で繰り広げられる輝かしい体験を届けるものと期待を集めている。「STAGE FIGHTER [THE ORIGINALS] TOUR」の幕を開ける仁川(インチョン)公演は、12月25日午後1時と6時、計2回にわたって仁川松島(ソンド)のコンベンションセンターで開催される。続いて、ソウル公演は12月28日午後6時と29日午後5時の2日間にわたって各1回ずつ行われ、場所は後日公開される予定だ。チケット販売日程や販売先は、各公演によって異なる。まず、仁川公演は11月27日午後6時からINTERPARKとTICKET LINKで、ソウル公演は同日午後8時からKREAMとTICKET LINKで購入することができる。また、両公演に対するより詳細なチケット販売の案内は、11月22日午後6時に告知され、当日の割引情報などを含む詳細な内容を確認することができる。K-コンテンツの無限の可能性を実感できる「STAGE FIGHTER [THE ORIGINALS] TOUR」。最強のダンサーたちと一緒に呼吸し、彼らが届ける感動と情熱を存分に体験できる公演のニュースに、早くも多くのファンが期待を寄せている。「STAGE FIGHTER [THE ORIGINALS] TOUR」は仁川とソウルを皮切りに、大邱(テグ)、釜山(プサン)、光州(クァンジュ)でも開催される予定だ。