¡ÚPHOTO¡ÛStray Kids¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¡ªÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»
Stray Kids¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£ÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤Ï¡¢11·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢17Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ¡¢12·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ë¤Æ¡¢Á´6¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é3¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢3Æü´Ö¤Ç16Ëü5,000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
¡¦Stray Kids¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÆüËÜ¸ø±é¤¬³«Ëë¡ªÌó16Ëü¿Í¤¬Ç®¶¸¡ÖÍèÇ¯¤â¤³¤Î8¿Í¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¦SEVENTEEN¡¢Stray Kids¡¢NewJeans¤éÂ³¡¹¡ªÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2024¡×Âè1ÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½
¡¦Stray Kids¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÆüËÜ¸ø±é¤¬³«Ëë¡ªÌó16Ëü¿Í¤¬Ç®¶¸¡ÖÍèÇ¯¤â¤³¤Î8¿Í¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¦SEVENTEEN¡¢Stray Kids¡¢NewJeans¤éÂ³¡¹¡ªÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2024¡×Âè1ÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½